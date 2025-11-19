Donald Trump derrapó con periodistas por el caso Epstein: "Callate cerdita" y "pésima su empresa"

image

Pero en los últimos días no solo maltrató a la periodista de Bloomberg, ya que este martes hizo exactamente lo mismo con Mary Bruce, la corresponsal para la Casa Blanca de la agencia de noticias ABC, cuando esta le consultó sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita —con motivo del recibimiento en el Despacho Oval del príncipe heredero saudita— y sobre los archivos de Jeffrey Epstein en los que aparece mencionado.

"Eres una persona terrible y una periodista terrible (...) No es su pregunta lo que me molesta, es su actitud”, la increpó Trump, y luego sugirió que la Comisión Federal de Comunicaciones “debería retirarle la licencia” a ABC.

ABC, su pésima empresa, es una de las culpables. Creo que deberían revocarle la licencia porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas. Hay un comisionado que debería investigar eso ABC, su pésima empresa, es una de las culpables. Creo que deberían revocarle la licencia porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas. Hay un comisionado que debería investigar eso

Embed "Eres una persona terrible y una periodista terrible". Trump increpa a una periodista de ABC y amenaza con retirar la licencia a la cadena de televisión americana pic.twitter.com/I7fHb14pln — expansioncom (@expansioncom) November 19, 2025

El Congreso estadounidense votó a favor de divulgar todo el material clasificado de Jeffrey Epstein (castigo a Trump)

La Cámara de Representantes aprobó este martes (18/11/25) el proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el traficante sexual Jeffrey Epstein, cuyos vínculos anteriores con el Presidente han sido objeto de un intenso escrutinio, tal como reveló Urgente24.

La legislación fue aprobada por una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes, con 427 votos a favor y 1 en contra. Horas después, el Senado acordó por unanimidad aprobar diho proyecto.

Para que el proyecto de ley sea aprobado, se exigieron 2/3 de la Cámara de Representantes. Tras la votación, 427 miembros votaron a favor, 1 en contra y 5 se abstuvieron, según ABC News.

El presidente estadounidense Donald Trump, durante el domingo, a sabiendas de que sería desafiado por su propia bancada republicana que había anunciado que votaría a favor de la revelación de los documentos del caso Epstein, no tuvo otra opción que cambiar de opinión y ordenó que "los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar (...)".

Sin embargo, tres días antes, funcionarios de Donald Trump habían convocado a la representante republicana Lauren Boebert a la sala de crisis de la Casa Blanca, en un último esfuerzo para que el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi, pudieran persuadirla de no desafiar al presidente Trump y finalmente votará en contra de la revelación de los documentos del caso Epstein.

Los funcionarios de Trump presionaron en la reunión a Boebert para que retirara su apoyo al proyecto de ley de la Cámara de Representantes que ordena la divulgación de los registros relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, el cual se debatió este martes en el Capitolio. Pero Boebert, republicana de Colorado y acérrima defensora de Trump, no se dejó convencer, según informaron funcionarios de la administración. De hecho, declaró en la sala que le preocupaba la integridad de las víctimas de Epstein, dijo quería saber si había otras personas responsables de abusar de menores y aseguró que no confiaba en las investigaciones anteriores.

La reunión no llegó a buen puerto y, de hecho, en los días posteriores, otros representantes republicanos se unieron a desafiar a Trump, anticipándo que votarían a favor de la revelación de los documentos del caso Epstein. La representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, figura indiscutida del MAGA, fue una de las que anunció a viva voz que votaría a favor de divulgar los documentos del caso Epstein. Tras sus declaraciones, Trump la tildó de “chiflada” y le soltó la mano al anunciar que apoyaría a otra persona las elecciones de mitad de legislatura del año que viene.

El miércoles pasado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había decidido publicar los correos electrónicos de Jeffrey Epstein en los que nombró a Donald Trump y afirmó que el ahora presidente de Estados Unidos “pasó horas” con chicas menores de edad.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron más de 20.000 correspondencias entre Jeffrey Epstein —quien murió en su celda mientras enfrentaba un juicio por abuso sexual y trata de menores—, su socia Ghislaine Maxwell —quien cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico de menores—, y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros biográficos sobre Donald Trump.

Los mensajes exhiben que Donald Trump sabía muy bien de las actividades de Jeffrey Epstein de lo que públicamente ha admitido. De hecho, en un correo electrónico, Epstein dice abiertamente que Donald Trump “sabía de las chicas”, aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que lo expulsó de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes.

En un correo electrónico de 2019, Epstein le dijo a Wolff sobre Trump:

Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Urgente24 (@urgente24)

Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, Wolff se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Este podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje.

Aún más atrás en el tiempo, en un correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a su novia y socia, Ghislaine Maxwell:

Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75% Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%

Los miembros republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes de Epstein que se suicidó en abril, y acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella NO había señalado a Trump como un cliente de la red de trata.

El financista neoyorkino también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los muertos en el placard del influyente republicano, ahora devenido en presidente de Estados Unidos.

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar