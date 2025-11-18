Aplicaría la justicia restricciones a invitados que recibe CFK en prisión domiciliaria

image Cristina Kirchner y 9 economistas en su casa de San José 1111

¿Quiénes visitaron a CFK en 5 meses?

El departamento tiene 6 habitaciones (una en suite), living, comedor, baños, cocina y varios balcones.

En la cuenta de X de la propia ex mandataria, aparecen las fotos de las personalidades a las que se les permitió el acceso a un edificio custodiado por dos efectivos que controlan los ingresos:

- Lula Da Silva, presidente de Brasil.

-Silvio Rodríguez, cantautor y música cubano

image Cristina Kirchner y Silvio Rodríguez

-candidatos a legisladores, como Jorge Taiana, Mariano Recalde y Juan Manuel Urtubey

-gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de La Rioja, Ricardo Quintela.