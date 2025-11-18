Las recientes fotos de CFK con funcionarios, de gobierno, candidatos y artistas en San Cristóbal, donde cumple una prisión domiciliaria por 6 años dispuesta por la justicia, motivarían una reacción del juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini.
53 VISITAS EN 5 MESES
Aplicaría la justicia restricciones a invitados que recibe CFK en prisión domiciliaria
Luego del encuentro de Cristina Kirchner con 9 economistas en San José 1111, el Tribunal Oral Federal 2 de justicia analiza imponerle más exigencias.
El magistrado evalúa imponer pautas más exigentes y restringir las condiciones para visitar a la ex Jefa de Estado, condenada por la Causa Vialidad.
Cristina cumple una condena por administración fraudulenta y no habría contado con autorización específica para una reunión tan multitudinaria.
El próximo pedido debería estar mucho más fundamentado y con explicaciones más detalladas. También, habría limitaciones para la cantidad de personas que pueden ingresar simultáneamente.
¿Quiénes visitaron a CFK en 5 meses?
El departamento tiene 6 habitaciones (una en suite), living, comedor, baños, cocina y varios balcones.
En la cuenta de X de la propia ex mandataria, aparecen las fotos de las personalidades a las que se les permitió el acceso a un edificio custodiado por dos efectivos que controlan los ingresos:
- Lula Da Silva, presidente de Brasil.
-Silvio Rodríguez, cantautor y música cubano
-candidatos a legisladores, como Jorge Taiana, Mariano Recalde y Juan Manuel Urtubey
-gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de La Rioja, Ricardo Quintela.