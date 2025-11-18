urgente24
Aplicaría la justicia restricciones a invitados que recibe CFK en prisión domiciliaria

Luego del encuentro de Cristina Kirchner con 9 economistas en San José 1111, el Tribunal Oral Federal 2 de justicia analiza imponerle más exigencias.

18 de noviembre de 2025 - 21:08
Cristina Kirchner

Las recientes fotos de CFK con funcionarios, de gobierno, candidatos y artistas en San Cristóbal, donde cumple una prisión domiciliaria por 6 años dispuesta por la justicia, motivarían una reacción del juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini.

El magistrado evalúa imponer pautas más exigentes y restringir las condiciones para visitar a la ex Jefa de Estado, condenada por la Causa Vialidad.

Cristina cumple una condena por administración fraudulenta y no habría contado con autorización específica para una reunión tan multitudinaria.

Si bien existió un pedido tramitado por su abogado, Carlos Beraldi, nunca se detalló que se trataba de una comitiva tan numerosa. El doctor Gorini venía consintiendo continuamente los requerimientos a pesar que las solicitudes solían ser muy genéricas.

El próximo pedido debería estar mucho más fundamentado y con explicaciones más detalladas. También, habría limitaciones para la cantidad de personas que pueden ingresar simultáneamente.

Cristina Kirchner y 9 economistas en su casa de San José 1111

¿Quiénes visitaron a CFK en 5 meses?

El departamento tiene 6 habitaciones (una en suite), living, comedor, baños, cocina y varios balcones.

En la cuenta de X de la propia ex mandataria, aparecen las fotos de las personalidades a las que se les permitió el acceso a un edificio custodiado por dos efectivos que controlan los ingresos:

- Lula Da Silva, presidente de Brasil.

-Silvio Rodríguez, cantautor y música cubano

Cristina Kirchner y Silvio Rodríguez

-candidatos a legisladores, como Jorge Taiana, Mariano Recalde y Juan Manuel Urtubey

-gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de La Rioja, Ricardo Quintela.

