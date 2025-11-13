Cristina Kirchner denunció este jueves (13/11) que los colaboradores ‘arrepentidos’ en el juicio por la causa Cuadernos fueron “torturados” para inculparla a ella y a otros funcionarios de su gobierno. Es una acusación exagerada pero más atendible es su impugnación y varias irregularidades detectadas en las pericias.
Cristina Kirchner habla de arrepentidos "torturados" pero ojo con las pericias
Cristina Kirchner y una denuncia de "tortura blanca"
Antes de la segunda jornada del juicio por la causa Cuadernos, que se espera que se sustancie por 3 años, este jueves (13/11) la expresidenta Cristina Kirchner denunció a través de sus redes sociales que algunos de los imputados arrepentidos fueron “extorsionados” y “torturados”, y apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber actuado con métodos de persecución política propios de las dictaduras.
“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”, escribió Cristina en un extenso posteo donde aseguró que, según testimonios,algunos detenidos fueron sometidos a lo que definió como “tortura blanca”.
Para respaldar sus dichos, la exmandataria citó las declaraciones del abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los imputados arrepentidos, quien aseguró que su cliente fue mantenido aislado durante cerca de un mes, bajo un reflector encendido las 24 horas y filmado permanentemente.
“A uno de ellos lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles. Sólo faltó que le hicieran el “submarino” (para los que tuvieron la suerte de no vivir en Dictadura… es cuando te meten la cabeza bajo el agua hasta que sentís que te ahogas)”, relató la exmandataria citando dichos del abogado de Herrera en declaraciones al canal de noticias TN.
“Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”, sentenció CFK.
En esa linea, volvió a apuntar contra el fiscal Stornelli como quien “escribió el guión que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación” y recordó que el fiscal fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque luego resultó sobreseído por la Corte Suprema, a la que denominó como “la Corte de los Tres”.
En su posteo, Cristina vuelve a plantear que la reapertura de la causa de los Cuadernos es un intento de distraer la atención pública ante la crisis económica, algo que había dicho en otro posteo anterior, y mencionó el endeudamiento del gobierno de Javier Milei y criticó aspectos de su gestión económica.
Irregularidades y pericias clave
Más allá de la denuncia de torturas, Cristina Kirchner impignó el proceso de la causa cuadernos por irregularidades mucho más atendibles. El periodista Maximiliano Pérez en Código Baires contabilizó 12 irregularidades que cuestionan gravemente la causa.
"Tras un largo proceso, finalmente el registro pudo ser peritado y el resultado fue escandaloso. Las manipulaciones detectadas en los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, tanto por peritos oficiales como de parte, incluyen más de 1.600 correcciones, tachaduras y sobreescrituras, además de la presencia de varias tintas y estilos de escritura, lo que indica la intervención de más de una persona en la confección de los textos. Además se evidencia un cambio de ritmo en la escritura de los útimos 3 cuadernos, como si se hubieran quería terminar rápido por algún motivo", dijo Pérez.
Luego, menciona que "durante gran parte de la instrucción judicial se trabajó únicamente con fotocopias, sin acceso a los originales. Recién años después se dispuso una pericia completa sobre los cuadernos verdaderos, lo que abrió la puerta a sospechas sobre posibles manipulaciones y pérdida de cadena de custodia".
"A esto se suman las denuncias de presión y coacción a testigos e imputados para que mencionaran a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios", prosigue el periodista.
Acusaciones sobre Stornelli
Cristina Kirchner acusa a Stornelli de presuntos aprietes a empresarios. En 2019, el periodista Horacio Verbitsky reveló que el fiscal era investigado en un causa judicial iniciada por el juez Alejo Ramos Padilla bajo la figura de extorsión. La investigación se extendió a Marcelo D’Alessio, un abogado que señalado como uno de los operadores políticos del fiscal.
D’Alessio fue acusado de querer cobrar 300.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investiguen delitos de corrupción en los que podría estar involucrado en el marco de la causa de los cuadernos.
Por entonces, se había concretado el pago de un adelanto de 15 mil dólares que fue documentado mediante fotos, audios , filmaciones y la numeración de los billetes. Luego, hubo un encuentro entre Stornelli con D’Alessio y el empresario en un balneario en Pinamar. Además, un video en el que aparecen D’alessio y Etchebest en un restaurante en la Ciudad de Buenos Aires.
Tanto Stornelli como D’Alessio negaron la acusación. Stornelli afirmó que todo se debe a una "operación política berreta" en su contra. "D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los Cuadernos", dijo a Radio Mitre en su momento.
Todo terminó en la Corte Suprema que el 23/10 confirmó el sobreseimiento del fiscal Stornelli, que quedó desvinculado del caso de presunto espionaje ilegal que protagonizó Marcelo D’Alessio.
