Cristina Kirchner habla de arrepentidos "torturados" pero ojo con las pericias

“Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”, sentenció CFK.

En esa linea, volvió a apuntar contra el fiscal Stornelli como quien “escribió el guión que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación” y recordó que el fiscal fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque luego resultó sobreseído por la Corte Suprema, a la que denominó como “la Corte de los Tres”.

En su posteo, Cristina vuelve a plantear que la reapertura de la causa de los Cuadernos es un intento de distraer la atención pública ante la crisis económica, algo que había dicho en otro posteo anterior, y mencionó el endeudamiento del gobierno de Javier Milei y criticó aspectos de su gestión económica.

Irregularidades y pericias clave

Más allá de la denuncia de torturas, Cristina Kirchner impignó el proceso de la causa cuadernos por irregularidades mucho más atendibles. El periodista Maximiliano Pérez en Código Baires contabilizó 12 irregularidades que cuestionan gravemente la causa.

Los cuadernos de Centeno Los cuadernos de Centeno fueron objeto de pericias que determinaron irregularidades en su confección.

"Tras un largo proceso, finalmente el registro pudo ser peritado y el resultado fue escandaloso. Las manipulaciones detectadas en los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, tanto por peritos oficiales como de parte, incluyen más de 1.600 correcciones, tachaduras y sobreescrituras, además de la presencia de varias tintas y estilos de escritura, lo que indica la intervención de más de una persona en la confección de los textos. Además se evidencia un cambio de ritmo en la escritura de los útimos 3 cuadernos, como si se hubieran quería terminar rápido por algún motivo", dijo Pérez.

Luego, menciona que "durante gran parte de la instrucción judicial se trabajó únicamente con fotocopias, sin acceso a los originales. Recién años después se dispuso una pericia completa sobre los cuadernos verdaderos, lo que abrió la puerta a sospechas sobre posibles manipulaciones y pérdida de cadena de custodia".

"A esto se suman las denuncias de presión y coacción a testigos e imputados para que mencionaran a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios", prosigue el periodista.

Acusaciones sobre Stornelli

Cristina Kirchner acusa a Stornelli de presuntos aprietes a empresarios. En 2019, el periodista Horacio Verbitsky reveló que el fiscal era investigado en un causa judicial iniciada por el juez Alejo Ramos Padilla bajo la figura de extorsión. La investigación se extendió a Marcelo D’Alessio, un abogado que señalado como uno de los operadores políticos del fiscal.

D’Alessio fue acusado de querer cobrar 300.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investiguen delitos de corrupción en los que podría estar involucrado en el marco de la causa de los cuadernos.

Carlos Stornelli, fiscal de la causa 'Cuadernos'. El fiscal federal Carlos Stornelli, sobreseído por la Corte Suprema en el escándalo por el espionaje ilegal.

Por entonces, se había concretado el pago de un adelanto de 15 mil dólares que fue documentado mediante fotos, audios , filmaciones y la numeración de los billetes. Luego, hubo un encuentro entre Stornelli con D’Alessio y el empresario en un balneario en Pinamar. Además, un video en el que aparecen D’alessio y Etchebest en un restaurante en la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Stornelli como D’Alessio negaron la acusación. Stornelli afirmó que todo se debe a una "operación política berreta" en su contra. "D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los Cuadernos", dijo a Radio Mitre en su momento.

Todo terminó en la Corte Suprema que el 23/10 confirmó el sobreseimiento del fiscal Stornelli, que quedó desvinculado del caso de presunto espionaje ilegal que protagonizó Marcelo D’Alessio.

