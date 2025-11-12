Lilia Lemoine contra Alejandro Fantino por el rumor del Pacto de Olivos 2

Para quien estaba en una bolsa de dormir atravesada frente a la puerta de Milei en un hotel en Pinamar a comienzos de 2023 porque decía que Javier no le respondía los llamados, a postear en 2025 acerca de la decrépita Revolución Iraní y el chiísmo musulmán, la evolución ha sido importante.

Lemoine reaccionó con furia con la versión de Fantino pero su posteo provocó mucho interés acerca del streaming 'Carnaval': ¿Zamora es el senador nacional electo Gerardo Zamora? Luego ¿cuál es la agenda que ella dice que sí se van a tratar?

@lilialemoine: FALSO. Desde cuándo Fantibio desde el streaming que paga Zamora y armaron Casieles y Tovigino es vocero del gobierno? Lo que buscan es meter temas en agenda falsos para desviar la atención de los temas que SÍ se van a tratar. @fantinofantino cortala viejo, basta.

Embed FALSO. Desde cuándo Fantibio desde el streaming que paga Zamora y armaron Casieles y Tovigino es vocero del gobierno?

Lo que buscan es meter temas en agenda falsos para desviar la atención de los temas que SÍ se van a tratar.@fantinofantino cortala viejo, basta. https://t.co/77UC05smuE — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 11, 2025

Ella continuó con sus desmentidos a los dichos de Fantino porque la versión había rodado más porque Jorge Rial, quien comparte el espacio con Fantino, Fabián Doman y Viviana Canosa, hizo 'rebotar' el rumor en C5N.

Por lo tanto, Lemoine tuvo que continuar. Ahora ¿de dónde sacó ella que lo que se publica es "por pauta"? En la irresponsabilidad de sus dichos ella imita a Javier Milei.

@lilialemoine: Aca el "periodismo" operando al gobierno con una reforma constitucional que no está planeando NADIE. Mirá de lo que son capaces por pauta...

Embed Aca el "periodismo" operando al gobierno con una reforma constitucional que no está planeando NADIE.



Mirá de lo que son capaces por pauta... pic.twitter.com/BDWBdPdlP6 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 12, 2025

Y hubo un 3er. posteo en la guerra santa de Lilia: "Hola @luisnovaresio cobraste del mismo que le pagó a Fantibio PARA ASUSTAR A LA POBLACIÓN CON NOTICIAS FALSAS? De esta NO VAN A ZAFAR, paren desmientan y discúlpense. Porque quedaron MUY en evidencia. Yo no se las voy a dejar pasar. Esto NO ES SIN QUERER. Y si salen con "me lo contó un peronista" ES PEOR; QUIERE DECIR QUE NO SON CAPACES DE CONSULTAR UNA FUENTE DE GOBIERNO, COMO SI NO HUBIERA!".

Por supuesto que hay que consultar a las fuentes gubernamentales, lo que no equivale a creerle a pie juntillas a las fuentes gubernamentales. Pero se supone que Lemoine tuvo éxito con su extinguidor mediático. La amenaza de ir contra quien se suba al tren amedrenta porque la verdad es que no hay ninguna prueba además de los dichos de Fantino, que no son una prueba.

De todos modos, es delicioso lo de La Libertad Avanza.

Embed Hola @luisnovaresio cobraste del mismo que le pagó a Fantibio PARA ASUSTAR A LA POBLACIÓN CON NOTICIAS FALSAS?



De esta NO VAN A ZAFAR, paren desmientan y discúlpense.



Porque quedaron MUY en evidencia. Yo no se las voy a dejar pasar. Esto NO ES SIN QUERER.



Y si salen con "me… https://t.co/VXjIhihcxh — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 12, 2025

