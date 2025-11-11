Un eventual Pacto de Olivos 2 estaría en la agenda de los Milei para abordarlo con Cristina Fernández de Kirchner (CFK), de acuerdo a Jorge Rial, dándole volumen a un comentario de Alejandro Fantino, interlocutor frecuente del presidente Javier Milei.
JORGE RIAL CITANDO A ALEJANDRO FANTINO
Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)
Jorge Rial, citando a un interlocutor de Javier Milei (Alejandro Fantino), insiste en que habría una negociación con CFK, todavía en prisión domiciliaria.
Rial estuvo con CFK días atrás, tal como fue público, pero él afirmó que ella no había abordado ese tema en el diálogo que tuvieron.
El rumor de negociaciones confidenciales comenzó a correr días atrás como una versión de diálogo entre un delegado de Karina Milei y otro de CFK (no Eduardo De Pedro sino Juan Martín Menem) para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que tiene 3 jueces en ejercicio cuando debería tener 5.
Luego pareció diluirse el rumor pero ha regresado o porque a alguien le intenta reflotarlo o porque nunca dejó existir.
Rial y Fantino son compañeros de panel en el programa Cónclave, en el streaming Carnaval; pero también conduce 'Intrusos' por C5N, donde recicló una frase de Fantino el día anterior acerca de que le parecía que podía estar en la agenda una negociación "con el peronismo" acerca de regresar a un mandato presidencial de 6 años -para intentar lograr los 10 años de Carlos Menem 1989 / 1999-.
En la reforma constitucional de 1994, al incluirse la reelección presidencial como posibilidad para el Presidente en ejercicio, se recortó el mandato de 6 años a 4 años.
Es decir que los Milei están pensando la posibilidad de avanzar sobre una reforma constitucional, si el rumor fuese cierto.
De lo contrario, es sólo humo para distraer a gran parte de la sociedad.
De todos modos, si fuese cierto y no un rumor, entre una reforma del número de integrantes de la Corte Suprema -tema del que mucho se habla entre referentes políticos- y el mandato presidencial ampliado, ya aparece un atisbo de agenda para una reforma.
Temas a seguir con atención.
Mientras tanto CFK sigue en prisión domiciliaria y tiene por delante el juicio en la causa 'Cuadernos'. Ella ha deslizado su oposición a un indulto, invocando su inocencia y que todo es consecuncia del 'lawfare' (conspiración política / judicial / mediática en su contra).
Está muy en duda que CFK hoy día pueda hablar en nombre del peronismo. Si bien controla la mayoría del Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde tiene licencia por su situación judicial, avanza el rechaza a ella y a su hijo Máximo Kirchner (La Cámpora) en el peronismo de muchos distritos electorales.
