Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)

Embed

En la reforma constitucional de 1994, al incluirse la reelección presidencial como posibilidad para el Presidente en ejercicio, se recortó el mandato de 6 años a 4 años.

Es decir que los Milei están pensando la posibilidad de avanzar sobre una reforma constitucional, si el rumor fuese cierto.

De lo contrario, es sólo humo para distraer a gran parte de la sociedad.

De todos modos, si fuese cierto y no un rumor, entre una reforma del número de integrantes de la Corte Suprema -tema del que mucho se habla entre referentes políticos- y el mandato presidencial ampliado, ya aparece un atisbo de agenda para una reforma.

Temas a seguir con atención.

Mientras tanto CFK sigue en prisión domiciliaria y tiene por delante el juicio en la causa 'Cuadernos'. Ella ha deslizado su oposición a un indulto, invocando su inocencia y que todo es consecuncia del 'lawfare' (conspiración política / judicial / mediática en su contra).

Está muy en duda que CFK hoy día pueda hablar en nombre del peronismo. Si bien controla la mayoría del Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde tiene licencia por su situación judicial, avanza el rechaza a ella y a su hijo Máximo Kirchner (La Cámpora) en el peronismo de muchos distritos electorales.

Embed FANTINO: "Se viene una reforma constitucional: los períodos presidenciales serán de 6 años" pic.twitter.com/TzuPlbdkCH — El Economista (@ElEconomista_) November 11, 2025

--------------------------

Otras noticias en Urgente24:

Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La inesperada jugada de Diego Spagnuolo a pocas horas del fin del secreto de sumario