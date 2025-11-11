La confesión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026

Luego vino una seguidilla de 3 mundiales cayendo en primera ronda, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta que en el Mundial pasado fue eliminado en cuartos de final por Marruecos, pero sin la participación de Ronaldo, quien inexplicablemente fue mandado al banco de suplentes por su entrenador Fernando Santos, quien en ese momento era su amigo y luego de esto rompieron relaciones.

Portugal en las eliminatorias actuales

Portugal manda en el grupo “F” con 10 unidades, seguido por Hungría con 5, Irlanda 4 y Armenia 3. Faltando 2 fechas los portugueses tienen 1 pie y medio en el Mundial 2026 ya que lleva 5 puntos de ventaja y restan 6 en juego.

Si Cristiano Ronaldo y compañía ganan el jueves en su visita a la República de Irlanda, habrán sellado su pasaje al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, dejando a las otras 3 selecciones que peleen por el lugar del repechaje.

+ de Golazo24

Así atraparon al hincha que fue a ver Deportivo Riestra Vs Independiente

Marcelo Gallardo, más acorralado que nunca: las seis bajas para enfrentar a Vélez

Se pudrió todo entre un periodista de TN y el canal de Flavio Azzaro