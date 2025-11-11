urgente24
La confesión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo hizo declaraciones sobre su futuro y habló del Mundial 2026 y su participación con Portugal.

11 de noviembre de 2025 - 17:21
Cristiano Ronaldo jugará su 6º Mundial.

Portugal y Turquía se enfrentan por la Eurocopa 2024.

Cristiano Ronaldo confiesa que el Mundial 2026 será el último

Cristiano Ronaldo hizo declaraciones en un foro de turismo en Portugal, estuvo en una entrevista bastante distendida, y le consultaron sobre la próxima Copa del Mundo, si será la última o no, y el portugués confesó que sí, que será el último torneo con Portugal, pero lo llamativo es que todavía no clasificó.

"Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que, en esta gran competición, no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento".

De esta forma dejó en claro que va día a día pero que tiene la mente en el próximo Mundial. Cristiano Ronaldo jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006, hace casi 20 años. Esa participación fue la mejor de su país ya que llegaron a semifinales cayendo con Francia. De ese Mundial se recuerda el penal que ejecutó Cristiano Ronaldo en la serie por cuartos de final y mandó a Inglaterra a casa.

Luego vino una seguidilla de 3 mundiales cayendo en primera ronda, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta que en el Mundial pasado fue eliminado en cuartos de final por Marruecos, pero sin la participación de Ronaldo, quien inexplicablemente fue mandado al banco de suplentes por su entrenador Fernando Santos, quien en ese momento era su amigo y luego de esto rompieron relaciones.

Portugal en las eliminatorias actuales

Portugal manda en el grupo “F” con 10 unidades, seguido por Hungría con 5, Irlanda 4 y Armenia 3. Faltando 2 fechas los portugueses tienen 1 pie y medio en el Mundial 2026 ya que lleva 5 puntos de ventaja y restan 6 en juego.

Si Cristiano Ronaldo y compañía ganan el jueves en su visita a la República de Irlanda, habrán sellado su pasaje al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, dejando a las otras 3 selecciones que peleen por el lugar del repechaje.

