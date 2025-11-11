ARBA cambia todo: El nuevo régimen de Patentes que promete alivio... ¿Y cumple?

¿Qué cambia en la estructura de Patentes de ARBA y por qué habrá menos tramos?

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema impositivo es la reducción de 15 tramos a solo 5, con una alícuota que irá del 1% al 4,5% del valor del vehículo. En los papeles, esta simplificación se presenta como un mecanismo para corregir “saltos” impositivos que venían generándose por el aumento de precios de los autos nuevos y usados.

El organismo afirma que tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos Patentes en 2026 que en 2025. En concreto, según los ejemplos oficiales:

Un Fiat Cronos 2021 pasará de pagar $377.837 a $222.910

pasará de pagar a Un Volkswagen Taos 2024 pagará $904.050, lo que representa una baja superior a $1,5 millones respecto del valor actual.

Estos números pintan un escenario muy optimista. Sin embargo, la realidad económica invita a la prudencia. Los vehículos aumentan mes a mes y la valuación fiscal suele actualizarse con fuerza. La gran pregunta es si este alivio será sostenido o si, hacia 2027, los valores volverán a acomodarse al alza.

Patentes.jpg

¿A quién beneficia realmente la rebaja de ARBA en las Patentes?

Según ARBA, el nuevo régimen favorecerá a alrededor de 2 millones de vehículos radicados en territorio bonaerense. El discurso oficial también enfatiza que la medida es “progresiva” y protege especialmente a los sectores medios.

La Ley Impositiva 2026, en la que se enmarca la reforma, no incluye aumentos en Ingresos Brutos ni en el Inmobiliario, y además actualiza tramos en un 40%, ofreciendo beneficios a más de 46 mil pymes bonaerenses.

Pero, como suele ocurrir, el impacto real dependerá de la letra chica y de cómo se reacomoden los valores fiscales año tras año. Las supuestas rebajas pueden diluirse si el valor de mercado de los vehículos vuelve a dispararse o si los ajustes impositivos corrigen hacia arriba.

El pago mensual puede ayudar a organizarse, pero también genera la sensación de que el impuesto se vuelve permanente, ineludible y completamente integrado al presupuesto cotidiano.

Más noticias en Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores