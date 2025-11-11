ARBA cambia todo: El nuevo régimen de Patentes que promete alivio... ¿Y cumple?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció un profundo cambio en el sistema de Patentes que comenzará a regir en 2026. La medida llega con la promesa de “alivio fiscal”, simplificación y mayor previsibilidad para los contribuyentes bonaerenses.
Sin embargo, como suele ocurrir con las modificaciones impositivas, detrás de los números también aparecen dudas, cuestionamientos y la sensación —muy local— de que cada reforma es un “beneficio” que habrá que ver si realmente se cumple en la práctica.
¿Cómo funcionarán las nuevas Patentes de ARBA y por qué se divide el pago en 10 cuotas?
El titular de ARBA, Cristian Girard, confirmó que a partir del próximo año el Impuesto a los Automotores pasará a cobrarse en diez cuotas mensuales iguales, comenzando en marzo. Según explican desde el organismo, el objetivo es generar “previsibilidad” y permitir una planificación más equilibrada de los gastos anuales de familias, pymes y contribuyentes en general.
A simple vista, pagar en cuotas podría aliviar el bolsillo teniendo en cuenta el panorama de inflación sostenida y salarios que corren siempre de atrás. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios advierten que el pago mensualizado puede terminar transformando una obligación semestral en una “suscripción” más, otra cuota fija que se suma al ya saturado presupuesto hogareño.
ARBA sostiene que esta modalidad busca mejorar la conducta de pago y evitar la acumulación de deudas, pero, ¿cuánto va a durar ese supuesto “alivio” antes de que las actualizaciones anuales vuelvan a golpear de lleno?
¿Qué cambia en la estructura de Patentes de ARBA y por qué habrá menos tramos?
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema impositivo es la reducción de 15 tramos a solo 5, con una alícuota que irá del 1% al 4,5% del valor del vehículo. En los papeles, esta simplificación se presenta como un mecanismo para corregir “saltos” impositivos que venían generándose por el aumento de precios de los autos nuevos y usados.
El organismo afirma que tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos Patentes en 2026 que en 2025. En concreto, según los ejemplos oficiales:
- Un Fiat Cronos 2021 pasará de pagar $377.837 a $222.910
- Un Volkswagen Taos 2024 pagará $904.050, lo que representa una baja superior a $1,5 millones respecto del valor actual.
Estos números pintan un escenario muy optimista. Sin embargo, la realidad económica invita a la prudencia. Los vehículos aumentan mes a mes y la valuación fiscal suele actualizarse con fuerza. La gran pregunta es si este alivio será sostenido o si, hacia 2027, los valores volverán a acomodarse al alza.
¿A quién beneficia realmente la rebaja de ARBA en las Patentes?
Según ARBA, el nuevo régimen favorecerá a alrededor de 2 millones de vehículos radicados en territorio bonaerense. El discurso oficial también enfatiza que la medida es “progresiva” y protege especialmente a los sectores medios.
La Ley Impositiva 2026, en la que se enmarca la reforma, no incluye aumentos en Ingresos Brutos ni en el Inmobiliario, y además actualiza tramos en un 40%, ofreciendo beneficios a más de 46 mil pymes bonaerenses.
Pero, como suele ocurrir, el impacto real dependerá de la letra chica y de cómo se reacomoden los valores fiscales año tras año. Las supuestas rebajas pueden diluirse si el valor de mercado de los vehículos vuelve a dispararse o si los ajustes impositivos corrigen hacia arriba.
El pago mensual puede ayudar a organizarse, pero también genera la sensación de que el impuesto se vuelve permanente, ineludible y completamente integrado al presupuesto cotidiano.
