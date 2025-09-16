ARBA desmiente impuesto sobre billeteras virtuales y explica cómo impacta en comercios

Girard detalló que esta retención solo alcanza a quienes venden productos o servicios y están inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos. Es decir, si sos un usuario que solo recibe o envía dinero entre personas, la medida no te toca.

¿Cómo identifica ARBA a los comercios que deben pagar la retención?

Para asegurar el cumplimiento del régimen, ARBA proporciona a los procesadores de pagos un listado de CUITs, similar a lo que hacen los bancos. Esto permite identificar a los contribuyentes de Ingresos Brutos que, al recibir fondos, tendrán la retención. Girard subrayó: “Todas las cuentas asociadas a esos CUITs están alcanzadas por las retenciones. Si no estás en ese padrón, no hay novedades en tu billetera virtual”.

Monotributistas y transferencias personales: ¿Hay cambios?

En el caso de los monotributistas, ARBA implementó un régimen simplificado. Alrededor de 1,3 millones de monotributistas no están incluidos en los padrones, por lo que no sufrirán ninguna retención. Esto busca evitar que pequeños contribuyentes se vean afectados y mantiene la neutralidad de la medida para la mayoría de los usuarios.

arba impuestos billeteras virtuales

Respecto a las transferencias personales de contribuyentes incluidos en el padrón, se aplicará la retención igual que con los pagos bancarios, sin importar el motivo de la transferencia. Esto significa que si un comercio recibe dinero a través de una billetera virtual, la retención se descuenta automáticamente a cuenta del pago mensual de Ingresos Brutos.

ARBA explica los objetivos: ¿Es solo recaudatorio?

Girard insistió en que la finalidad principal no es recaudar más, sino obtener información y formalizar el uso de billeteras virtuales en los comercios. Según el funcionario, la medida tiene un impacto neutro en la recaudación, lo que se cobre por esta vía se compensa con pagos directos. “Si las ventas no aumentan, el impuesto tampoco lo hará”, explicó.

¿Por qué surgió la confusión sobre un nuevo impuesto?

El director ejecutivo de ARBA atribuyó la desinformación a dos factores, declaraciones del Gobierno y comentarios del empresario Marcos Galperin, creador de Mercado Pago. Además, señaló que existía un interés empresarial. Mercado Pago ahora compite en igualdad de condiciones con otros medios de pago, incluyendo a los bancos, lo que motivó ciertas críticas sobre la medida.

