Dólar digital en la mira: El impuesto que jaquea dispara la pelea tributaria con fintech

El sector fintech recuerda que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se había permitido que los empleados recibieran sus sueldos en cuentas virtuales, pero la medida fue derogada durante el mandato de Alberto Fernández. Aunque el mega DNU de Javier Milei intentó revertir la situación, el intento quedó trunco.

Dólar digital e impuesto: Impacto en monotributistas y transacciones cripto

El nuevo régimen de retenciones podría afectar directamente a los monotributistas de la provincia de Buenos Aires, un sector compuesto por más de 3 millones de trabajadores, muchos de los cuales dependen de las billeteras virtuales para manejar sus ingresos.

Además, la medida suma presión al mercado del dólar digital y a las transacciones con criptomonedas, que en gran parte utilizan estas plataformas para mover fondos. Las transferencias en pesos que pasan por estas billeteras podrían sufrir retenciones, salvo cuando se trate de cuentas del mismo titular.

En el caso del dólar cripto, la situación es aún más compleja. Actualmente, las plataformas que comercializan activos digitales enfrentan una carga impositiva múltiple:

1,5% de comisión promedio de la exchange.

21% de IVA sobre esa comisión.

35% de Ganancias.

1,2% de Impuesto al Cheque sobre el total.

Según cálculos del sector, los impuestos pueden superar las ganancias que obtiene la plataforma por operación. Esta presión fiscal llevó a muchas empresas a absorber parte de los costos para evitar trasladarlos al usuario, pero la situación se vuelve cada vez más insostenible.

¿Qué piden las fintech para aliviar la carga tributaria?

Ante este panorama, las empresas del sector vienen reclamando una reforma tributaria que contemple las particularidades de la economía digital. Un ejemplo es el proyecto impulsado por Lemon, que propone una legislación similar a la Clarity Act de Estados Unidos.

Dólares, una pasión argentina culpa de la inflación, los impuestos y la inseguridad jurídica local.

Este marco legal norteamericano diferencia entre monedas centralizadas, que son tratadas como valores negociables y reguladas por la Comisión de Valores (SEC), y activos descentralizados como Bitcoin, que son considerados commodities bajo la Comisión de Negociación de Futuros (CFTC).

En Argentina, en cambio, los activos digitales no tienen un marco regulatorio específico, lo que deja a las fintech en un terreno gris y con una presión impositiva que no afecta al dólar tradicional.

El futuro del dólar digital y la respuesta del Gobierno

El impuesto al cheque es otro de los puntos de conflicto. Mientras bancos y billeteras no cripto pagan una alícuota reducida del 0,15%, las plataformas de activos virtuales quedaron excluidas de este beneficio desde noviembre, cuando ARCA elevó la carga a casi diez veces más.

Según trascendió en los pasillos del sector, el Gobierno había evaluado reducir esta alícuota en febrero, pero la decisión quedó frenada tras el escándalo del “$Libra” que sacudió al mercado cripto. Por ahora, la posibilidad de una reforma impositiva recién podría retomarse después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Más noticias en Urgente24

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro