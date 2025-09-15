El ecosistema fintech argentino vuelve a quedar en el centro de la escena con la reciente decisión de la provincia de Buenos Aires de convertir a las billeteras virtuales no bancarias, como Mercado Pago y Personal Pay, en agentes de retención de Ingresos Brutos. Aunque las autoridades fiscales provinciales sostienen que no se trata de un nuevo impuesto, la medida promete sacudir a toda la industria, con un impacto directo en la operatoria del dólar digital y en la competitividad del sector.
GOLPE FISCAL
Dólar digital en la mira: El impuesto que jaquea dispara la pelea tributaria con fintech
Las fintech y los usuarios del dólar digital seguirán operando en un escenario de incertidumbre, con impuestos que amenazan la rentabilidad.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) argumenta que el objetivo es “igualar” el tratamiento fiscal de las billeteras virtuales con el de los bancos. Sin embargo, para las fintech, la disposición representa una carga adicional que podría desalentar el uso de estos servicios, especialmente entre monotributistas y pequeños comerciantes que ven en estas plataformas una alternativa a la banca tradicional.
¿Por qué el impuesto al dólar digital preocupa a las fintech?
Hasta ahora, las billeteras no eran agentes de retención en la provincia. Para esa designación, se requería cumplir con ciertos requisitos, como tener domicilio fiscal en Buenos Aires. Con la nueva resolución, esta condición desaparece, y el sistema aplicará automáticamente las retenciones a través del padrón SIRCUPA, afectando a los clientes designados por el fisco.
“Es un golpe directo a los usuarios. No podés hablar de nivelar con los bancos cuando ellos tienen exenciones que no alcanzan a las fintech”, asegura un ejecutivo del sector. Entre esas exenciones está la posibilidad de abrir cuentas sueldo, algo que para las billeteras virtuales todavía no está habilitado.
El sector fintech recuerda que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se había permitido que los empleados recibieran sus sueldos en cuentas virtuales, pero la medida fue derogada durante el mandato de Alberto Fernández. Aunque el mega DNU de Javier Milei intentó revertir la situación, el intento quedó trunco.
Dólar digital e impuesto: Impacto en monotributistas y transacciones cripto
El nuevo régimen de retenciones podría afectar directamente a los monotributistas de la provincia de Buenos Aires, un sector compuesto por más de 3 millones de trabajadores, muchos de los cuales dependen de las billeteras virtuales para manejar sus ingresos.
Además, la medida suma presión al mercado del dólar digital y a las transacciones con criptomonedas, que en gran parte utilizan estas plataformas para mover fondos. Las transferencias en pesos que pasan por estas billeteras podrían sufrir retenciones, salvo cuando se trate de cuentas del mismo titular.
En el caso del dólar cripto, la situación es aún más compleja. Actualmente, las plataformas que comercializan activos digitales enfrentan una carga impositiva múltiple:
- 1,5% de comisión promedio de la exchange.
- 21% de IVA sobre esa comisión.
- 35% de Ganancias.
- 1,2% de Impuesto al Cheque sobre el total.
Según cálculos del sector, los impuestos pueden superar las ganancias que obtiene la plataforma por operación. Esta presión fiscal llevó a muchas empresas a absorber parte de los costos para evitar trasladarlos al usuario, pero la situación se vuelve cada vez más insostenible.
¿Qué piden las fintech para aliviar la carga tributaria?
Ante este panorama, las empresas del sector vienen reclamando una reforma tributaria que contemple las particularidades de la economía digital. Un ejemplo es el proyecto impulsado por Lemon, que propone una legislación similar a la Clarity Act de Estados Unidos.
Este marco legal norteamericano diferencia entre monedas centralizadas, que son tratadas como valores negociables y reguladas por la Comisión de Valores (SEC), y activos descentralizados como Bitcoin, que son considerados commodities bajo la Comisión de Negociación de Futuros (CFTC).
En Argentina, en cambio, los activos digitales no tienen un marco regulatorio específico, lo que deja a las fintech en un terreno gris y con una presión impositiva que no afecta al dólar tradicional.
El futuro del dólar digital y la respuesta del Gobierno
El impuesto al cheque es otro de los puntos de conflicto. Mientras bancos y billeteras no cripto pagan una alícuota reducida del 0,15%, las plataformas de activos virtuales quedaron excluidas de este beneficio desde noviembre, cuando ARCA elevó la carga a casi diez veces más.
Según trascendió en los pasillos del sector, el Gobierno había evaluado reducir esta alícuota en febrero, pero la decisión quedó frenada tras el escándalo del “$Libra” que sacudió al mercado cripto. Por ahora, la posibilidad de una reforma impositiva recién podría retomarse después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Más noticias en Urgente24
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato
Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro