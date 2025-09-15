Dólar al filo del techo, bonos en default y un Milei sin reacción

En futuros, la señal es idéntica. El contrato de diciembre 2025 se negocia en $1.611, febrero 2026 en $1.680 y junio 2026 arriba de $1.826, con tasas implícitas del 33%-35% TNA. Nadie apuesta a que el Central pueda sostener la banda sin un drenaje feroz de divisas.

Bonos que se desangran

Los títulos soberanos vuelven a ser arrasados. Mientras se opera en tiempo real, los Globales cotizan en precios de pánico: el GD30D en US$54,5, el GD35D cerca de US$54 y el GD46D en torno a US$50,6. En la parte local, el AL30D se mueve apenas sobre los US$51.

El riesgo país supera los 1.140 puntos, con una suba de casi 9% en la jornada y más de 35% en lo que va del mes. El mensaje es claro: sin reacción oficial, los bonos descuentan que la dinámica de reservas es insostenible.

Acciones sin piso

La bolsa porteña no encuentra rumbo. El Merval en pesos se mantiene en torno a 1.760.000 puntos, con variaciones mínimas, pero en dólares la foto es devastadora: apenas US$1.200, lo que implica una caída de más de 18% en el mes y 44% en el año.

Las acciones bancarias siguen siendo las más golpeadas. Macro, Galicia, BBVA y Supervielle acumulan pérdidas de entre 40% y 50% en lo que va del año. En energía se ven algunas excepciones: Central Puerto y Pampa se sostienen en verde, pero el rojo domina el tablero.

En Nueva York, los ADRs argentinos también retroceden, con bancos y energéticas arrastrando al panel. La única excepción vuelve a ser Mercado Libre, que opera en positivo y acumula un 37% de suba en el año, totalmente desconectada de la crisis local.

Política y señales cruzadas

Lo que desespera a la City no es la derrota electoral: es la no reacción. Tras el golpe en PBA, los inversores esperaban algún gesto de pragmatismo, un plan que mostrara voluntad de estabilizar.

El oficialismo eligió el camino contrario: vetó la Ley ATN, la Ley Garrahan y la de universidades, multiplicando tensiones con gobernadores y sumando ruido político a un escenario económico ya incendiado.

La City no espera más

Con siete semanas para las elecciones de octubre, los precios en pantalla reflejan el veredicto: bonos hundidos en zona de default, un dólar a centímetros del techo y un Merval en dólares hecho trizas.

El riesgo ya no es la paliza electoral, sino que el Gobierno insista en no reaccionar. El riesgo ya no es la paliza electoral, sino que el Gobierno insista en no reaccionar.

