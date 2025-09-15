Lunes caliente: Milei en cadena nacional, Kicillof 'presidenciable' en LN+

urgente24
Javier Milei va por cadena nacional, Axel Kicillof se anima a LN+.

Javier Milei va por cadena nacional, Axel Kicillof se anima a LN+.

Javier Milei va por cadena nacional, Axel Kicillof se anima a LN+.

Cadena nacional de Javier Milei para presentar el Presupuesto 2026 (y se habla de "simulacro"), tras jornada complicada en mercados, y luego Kicillof en LN+.

15 de septiembre de 2025 - 17:18

El Gobierno libertario se encuentra en un momento difícil, con elecciones decisivas en 6 semanas mientras su administración padece una crisis política y otra económico-financiera. Habrá que esperar para ver si la cadena nacional tiene algún impacto (sobre todo, qué tipo de impacto).

En tanto, el horno no está para bollos y Javier Milei se arriesga a pedidos de juicio político si la Argentina sigue sin Presupuesto Nacional en 2026: los gobernadores advierten que no tolerarán un año más sin Presupuesto, y prevén emplazar al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, para que presente un cronograma de trabajo en esa comisión, a fin de acelerar su tratamiento.

En tanto, a las 22.00, entrevista de Carlos Pagni (Odisea Argentina, por LN+) a Axel Kicillof, y los libertarios ya comenzaron a criticar el reportaje aún no emitido. El gobernador bonaerense en un canal de línea editorial anti CFK y pro Milei da un paso imprescindible para su confirmación como líder político.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Versión: Patricia Bullrich a cargo de la campaña

Según el periodista Ignacio Ortelli, “la ministra Bullrich se hará cargo de la campaña de cara a octubre” .

Andisgate, semana clave: Levantan secreto de sumario y Spagnuolo podría convertirse en "arrepentido"

La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una nueva fase: esta semana se levantará el secreto de sumario. Este jueves 19/09 concluye el secreto, y las partes podrán saber qué pruebas hay en el expediente, qué posibles acusaciones podría haber en función de las mismas.

En ese marco, hay gran expectativa (y mucho nerviosismo en la Casa Rosada), ya que con el levantamiento del secreto de sumario, Diego Spagnuolo podría decidir convertirse en imputado colaborador, más conocido como “arrepentido.

El secreto de sumario permitió a los investigadores avanzar con medidas urgentes, como secuestros de documentación y procedimientos clave. Se destaca el secuestro de papeles, carpetas y dispositivos electrónicos relacionados con la compra de medicamentos, una línea que ahora será objeto de revisión minuciosa.

Javier Milei viaja a Paraguay, donde lo esperan protestas

Tras la grabación del mensaje que será transmitido esta noche por cadena nacional, el Presidente emprenderá un viaje express a Paraguay, donde participará de la convención de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y mantendrá un encuentro con el mandatario Santiago Peña.

Se espera que Milei parta esta misma noche (no se informó el horario, y hay versiones que indican que viajaría mañana a primera hora) y regresaría el miércoles.

En Paraguay, lo esperan protestas: estudiantes de la pública Universidad Nacional de Asunción (UNA) convocaron a una protesta contra la visita del presidente argentino por los ajustes que afectan a los trabajadores.

"Para nosotros, tanto Milei, como Santiago Peña, están cortados por la misma tijera. Son Gobiernos neoliberales y vienen realizando ajustes a los sectores sociales, educación, salud y en el trabajo. En el caso de Milei, nuestros compañeros argentinos siguen en la lucha por la defensa de la educación pública", afirmó a EFE Juan Leandro Ortiz, uno de los dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la UNA.

El líder estudiantil señaló que los universitarios de la Facso han sido convocados a manifestarse este martes cerca del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción, donde Milei tiene previsto participar en un encuentro de jóvenes emprendedores.

En un comunicado, la representación de estudiantes de la Facso expresó su solidaridad con los universitarios y docentes argentinos que reclaman con protestas la financiación de la educación pública en su país. Los estudiantes también exigieron a las autoridades paraguayas "no avalar discursos de ajuste económico disfrazados de innovación o crecimiento que solo profundizan la desigualdad".

Asimismo, distintas organizaciones paraguayas, entre ellas, la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-SN), expresaron su rechazo a la visita del presidente de Argentina.

"No nos sorprende que el gobierno de Santiago Peña haya cursado una invitación al presidente argentino, ya que comparten la misma política económica e ideológica", manifestó la organización que nuclea a los estatales paraguayos.

"Desde nuestro gremio, en solidaridad con la clase trabajadora del pueblo argentino, denunciamos al gobierno libertario de ultra derecha de Milei, quien lleva adelante un ataque sistemático contra los derechos de los trabajadores, jubilados y poblaciones más vulnerables, negándoles derechos fundamentales como el derecho a la salud, la educación, el empleo y recortando beneficios sociales", añade el comunicado.

La UNTE-SN insta a los sectores sociales y populares "a repudiar la presencia del presidente argentino, como así también al gobierno de Santiago Peña, quien lleva adelante una política económica similar a la de su aliado, queriendo privatizar las empresas estratégicas [… ] y presentando proyectos de leyes para recortar derechos de los trabajadores/as".

Cadena nacional: Javier Milei ya grabó el mensaje y Toto pide que no se lo pierdan

El Presidente y su ministro de Economía realizaron publicaciones en X sobre la cadena nacional. Hay temor en el Gobierno por el bajo rating que puede tener la misma.

BCRA perdió hoy US$461 millones: Reservas quedan por debajo de los US$40.000M

El BCRA perdió hoy US$461 millones de las reservas, que ya quedaron por debajo de los US$40.000 millones.

Sube la tensión: Trump anunció otro ataque a lancha con “narcoterroristas de Venezuela” (Video)

El presidente de USA, Donald Trump, anunció que lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicó Trump en su red Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre, Estados Unidos hundió una primera lancha que, según Trump, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

El "mantra de Milei" en crisis y "dilapidación" de dólares ante vencimientos de deuda

Gustavo Reija en El Economista también advierte por la "dilapidación" de divisas para contener al tipo de cambio ante un escenario complejo de vencimientos de deuda próximos:

"Mantener artificialmente el valor superior de la banda cambiaria mediante intervenciones sistemáticas del BCRA representa un ejercicio de dilapidación de recursos escasos. Cada dólar utilizado para sostener un tipo de cambio sobrevaluado constituye un dólar menos disponible para enfrentar los vencimientos de deuda externa que Argentina deberá honrar en los próximos años.

La lógica económica fundamental sugiere que 'rifar dólares' para defender una paridad insostenible genera distorsiones que se acumulan y eventualmente estallan en crisis más profundas. Como demostró la experiencia argentina en múltiples episodios históricos, los regímenes cambiarios rígidos tienden a colapsar precisamente cuando las reservas se agotan.

(…) El argumento del gobierno de que un dólar más alto impactaría sobre la inflación se contradice directamente con el mantra de Milei: 'La inflación es, en todo lugar y todo momento, un fenómeno monetario'. Si el Presidente está convencido de esto, un incremento del valor de la divisa extranjera, en un marco de superávit fiscal y no emisión, no debiera impactar sobre la tasa de inflación. ¿O será que Milei no está convencido de sus dichos?

Más fundamentalmente, la flotación cambiaria devolvería al BCRA el control sobre su política monetaria, permitiendo que las tasas de interés se orienten hacia el control inflacionario en lugar de la defensa cambiaria. Esta reorientación de prioridades resulta esencial para construir credibilidad institucional genuina.

En el contexto actual, donde Argentina enfrenta vencimientos de deuda significativos, cada dólar gastado en sostener la banda representa un recurso sustraído de la acumulación de reservas necesaria para despejar dudas sobre la capacidad de pago soberana.

La caída en el precio de los bonos y, el consiguiente aumento en el Riesgo País, vuelve más lejano el acceso al mercado internacional de financiamiento y la posibilidad de 'rollear' los vencimientos de deuda.

La paradoja resulta evidente: un gobierno que proclama la ortodoxia fiscal implementa una política cambiaria intervencionista que erosiona sistemáticamente los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de esa misma ortodoxia".

El economista Christian Buteler opina en ese sentido:

El gobierno de Kicillof pide que el Presupuesto 2026 "tenga en cuenta las necesidades de las provincias" (ATN)

“Esperemos que en la presentación de presupuesto tenga en cuenta las necesidades que tienen todas las provincias y que tiene todo el pueblo argentino en materia de salud pública, de educación pública, de universidad pública, de seguridad pública, de obra pública. Soy bastante escéptico al respecto ”, puntualizó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Ojalá que haya entendido el mensaje de las urnas del domingo pasado el Presidente”, agregó. Para el funcionario de Kicillof el resultado de la elección -con el peronismo ganando por casi 14 puntos- también fue “un plebiscito del pueblo bonaerense a las políticas de Milei”.

Vencen US$8.100 millones hasta enero y "el Tesoro no tiene los fondos"

Solange Rial en Ámbito.com: "Tras la venta de divisas para controlar al dólar en la previa de las elecciones legislativas en terreno bonaerense, el Tesoro se quedó con aproximadamente u$s1.100 millones en las arcas en el Banco Central (BCRA) pero los abultados vencimientos de deuda hasta enero inclusive ascienden a u$s8.100 millones. Esto implica que la administración de Luis Caputo al frente de la cartera de Economía tiene los días contados para conseguir las divisas que le faltan. En efecto, la city ya analiza cuáles son los escenarios posibles, desde el más pesimista, un default de deuda, algo improbable por el momento, como el más optimista: una reducción del riesgo país -a partir de una buena elección en octubre-, que permita el acceso al mercado internacional de crédito.

Según constató Ámbito con Facimex, entre septiembre y enero la administración nacional afronta vencimientos de deuda en dólares con privados y organismos multilaterales por u$s8.100 millones, de los cuales u$s3.800 millones corresponden a los pagos de Globales y Bonares en enero, u$s3.100 millones a organismos multilaterales y u$s1.200 millones a los Bopreal. Pero, si se tiene en cuenta que el Tesoro posee en estos momentos montos cercanos a u$s1.100 millones, le faltarían al menos u$s7.000 millones para poder afrontar sus vencimientos tan solo en los próximos cuatro meses. Cabe preguntarse, entonces, qué opciones tiene para conseguir fondos frescos.

Para Martín Polo, economista y jefe de Estrategia en Cohen Aliados Financieros, en charla con este medio, opinó que 'el mejor escenario es que consigan bajar el riesgo país y salgan a buscar fondeo en el mercado', pero si no lo logran, 'el peor escenario es usar buscar fuentes alternativas, como préstamos del FMI, préstamos Repo o algún puente hasta julio, considerando que no es un monto muy grande'. Lo que no cree que suceda es otra reestructuración de deuda y ve como el escenario menos probable 'un default por tan pocos vencimientos'.

(…) 'El mejor escenario es que el oficialismo gane las elecciones con claridad, eso baje el riesgo país y permita acceder a crédito externo para rollear los compromisos. Pero el peor escenario, sin acceso al crédito externo y con un mercado que no convalida más deuda en pesos, es el default', también coincidió con el análisis Leonardo Anzalone. Cabe remarcar que, en estos momentos, el riesgo país se disparó a un nivel cercano a los 1.200 puntos básicos, y para que Argentina pueda volver a acceder al mercado internacional de crédito, a tasas razonables, este indicador debería bajar al menos hasta los 600 puntos básicos.

'El programa económico necesita que Argentina recupere el acceso al mercado para dejar de pagar vencimientos con reservas. Para eso Argentina necesita un riesgo país en zona de 550pbs (hoy es el doble), algo que hace tiempo esperábamos que suceda hacia fin de año y ahora luce más lejano. La dinámica no será lineal y dependerá crucialmente de la elección de octubre, razón por la cual las próximas 6 semanas serán clave para el programa de los próximos 2 años', le dijo a Ámbito, Tobias Pejkovich Balbiani, economista de Facimex.

El economista Amílcar Collante, también en charla con Ámbito, opinó: 'Con el actual nivel de riesgo país y los dólares que tiene el Tesoro, necesariamente el Gobierno tiene que anunciar un programa de compras de reservas. Esto implica recalibrar el esquema de bandas cambiarias ya que esta cerca del techo la cotización. Entiendo que aun en un escenario que recobra la centralidad y le va bien en las elecciones tiene que anunciar como comprara los dólares necesarios y asi podrá bajar la incertidumbre al mercado'".

Presupuesto 2026: En Fuerza Patria hablan de "estrategia del simulacro”

La diputada nacional Julia Estrada (Unión por la Patria) puso en duda las intenciones del Gobierno y el anuncio del presidente Javier Milei sobre el proyecto de Presupuesto 2026, y advirtió sobre lo que denominó “la estrategia del simulacro”, porque el Ejecutivo lleva dos años sin esa ley fundamental.

“Ya llevamos dos años sin presupuesto, el año pasado fue un simulacro, (el Presidente) lo anunció pero nunca quisieron que se aprobara y esto es importante decirlo, porque ojo con la estrategia del simulacro, lo dicen para la tribuna pero después no se aprueba”, expresó la diputada.

En diálogo con el programa “Sin corbata” (Splendid AM 990), Strada manifestó, como ejemplo de las dificultades para aprobar el Presupuesto Nacional, que el diputado José Luis Espert, presidente de Presupuesto y Hacienda “nunca quiso que la comisión funcionara”.

“El año pasado hicieron las reuniones informativas con algunos funcionarios”, pero sin embargo “nunca apareció el ministro de Economía (Luis) Caputo y tampoco apareció (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger, que estaba detrás tomando decisiones”.

Añadió que, además, el tratamiento del proyecto se trabó cuando “en el medio de la discusión del Presupuesto metieron la privatización de Aerolíneas Argentinas, que ni siquiera estaba en el proyecto”.

Según Strada, la elaboración del Presupuesto se ve dificultada ya que Milei “tiene serias limitaciones para el ejercicio del Gobierno”, porque “no viaja a las provincias, no conoce el territorio argentino, desconoce la realidad productiva nacional”.

De cara al mensaje de esta noche del Presidente por cadena nacional, la legisladora señaló: “ Me imagino algo muy parecido a lo del año pasado. Emisión cero. Voy a cortar la mano al que emite, pero todo es un simulacro”.

“Nosotros el miércoles tenemos sesión para insistir contra los vetos, y esa insistencia también tiene que ver con que no hay presupuesto. Por eso legislamos con emergencia, en salud pediátrica, en emergencia universitaria, en materia jubilatoria”, señaló.

Finalmente manifestó que lo que está haciendo el Gobierno “no es normal”, porque “la Constitución no prevé que esto pase, prevé que haya un presupuesto”.

