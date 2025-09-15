Lunes caliente: Milei en cadena nacional, Kicillof 'presidenciable' en LN+

Live Blog Post

Javier Milei viaja a Paraguay, donde lo esperan protestas

Tras la grabación del mensaje que será transmitido esta noche por cadena nacional, el Presidente emprenderá un viaje express a Paraguay, donde participará de la convención de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y mantendrá un encuentro con el mandatario Santiago Peña.

Se espera que Milei parta esta misma noche (no se informó el horario, y hay versiones que indican que viajaría mañana a primera hora) y regresaría el miércoles.

En Paraguay, lo esperan protestas: estudiantes de la pública Universidad Nacional de Asunción (UNA) convocaron a una protesta contra la visita del presidente argentino por los ajustes que afectan a los trabajadores.

"Para nosotros, tanto Milei, como Santiago Peña, están cortados por la misma tijera. Son Gobiernos neoliberales y vienen realizando ajustes a los sectores sociales, educación, salud y en el trabajo. En el caso de Milei, nuestros compañeros argentinos siguen en la lucha por la defensa de la educación pública", afirmó a EFE Juan Leandro Ortiz, uno de los dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la UNA.

El líder estudiantil señaló que los universitarios de la Facso han sido convocados a manifestarse este martes cerca del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción, donde Milei tiene previsto participar en un encuentro de jóvenes emprendedores.

En un comunicado, la representación de estudiantes de la Facso expresó su solidaridad con los universitarios y docentes argentinos que reclaman con protestas la financiación de la educación pública en su país. Los estudiantes también exigieron a las autoridades paraguayas "no avalar discursos de ajuste económico disfrazados de innovación o crecimiento que solo profundizan la desigualdad".

Asimismo, distintas organizaciones paraguayas, entre ellas, la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-SN), expresaron su rechazo a la visita del presidente de Argentina.

"No nos sorprende que el gobierno de Santiago Peña haya cursado una invitación al presidente argentino, ya que comparten la misma política económica e ideológica", manifestó la organización que nuclea a los estatales paraguayos.

"Desde nuestro gremio, en solidaridad con la clase trabajadora del pueblo argentino, denunciamos al gobierno libertario de ultra derecha de Milei, quien lleva adelante un ataque sistemático contra los derechos de los trabajadores, jubilados y poblaciones más vulnerables, negándoles derechos fundamentales como el derecho a la salud, la educación, el empleo y recortando beneficios sociales", añade el comunicado.

La UNTE-SN insta a los sectores sociales y populares "a repudiar la presencia del presidente argentino, como así también al gobierno de Santiago Peña, quien lleva adelante una política económica similar a la de su aliado, queriendo privatizar las empresas estratégicas [… ] y presentando proyectos de leyes para recortar derechos de los trabajadores/as".