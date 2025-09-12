En medio de la furiosa interna, Javier Milei se va de viaje a Paraguay: Para qué

El presidente Javier Milei realizará el próximo martes 16/09 una visita oficial a Paraguay, donde mantendrá una agenda marcada por el protocolo diplomático y su participación en un encuentro internacional de líderes conservadores.
Tras la derrota electoral de LLA y en medio de una feroz interna, el presidente Javier Milei se va de viaje a Paraguay y luego a EEUU.
Su viaje se dará en medio de una feroz interna que atraviesa su Gobierno, en donde Karina Milei y Santiago Caputo, que junto con él integran " el triángulo de hierro", enfrentan una disputa de poder tras la derrota en las elecciones bonaerenses.
En Asunción lo recibirá el mandatario local, Santiago Peña, con quien Milei mantiene una relación cercana desde antes de su llegada a la Casa Rosada. Según confirmaron fuentes oficiales paraguayas, la visita de Estado incluirá reuniones con representantes de los tres poderes del país vecino.
Qué hará en Paraguay
Además de la agenda institucional, Milei figura como invitado especial en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un foro internacional que reúne a dirigentes de derecha y ultraconservadores. El evento se llevará a cabo en el Hotel Sheraton de Asunción y contará también con la presencia de Peña.
La CPAC es un espacio habitual para Milei, que ya participó en ediciones realizadas en Estados Unidos, Brasil, España y Argentina. En 2024, fue en ese ámbito donde conoció personalmente al expresidente norteamericano Donald Trump, uno de los referentes internacionales con los que más sintoniza.
Próximos viajes de Javier Milei
La visita a Paraguay se mantiene en pie a pesar del traspié electoral sufrido por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que llevó al Presidente a suspender su viaje a España para ver al líder de Vox, Santiago Abascal. En este caso, la escala en Asunción estaba acordada desde hace meses, aunque había sido postergada.
La semana siguiente, Milei tiene previsto volar a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí dará su segundo discurso ante el organismo internacional, en una agenda en la que también figuran encuentros con líderes como Benjamín Netanyahu.
Comitiva y dudas sobre la presencia de Karina Milei
Aún no está definido quiénes acompañarán al mandatario en este viaje. Se espera la presencia del canciller Gerardo Werthein, aunque no está confirmado si su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sumará a la delegación. La funcionaria permanece enfocada en la campaña legislativa de octubre y en los últimos viajes internacionales del Presidente no formó parte de la comitiva.
Sobre el viaje a Paraguay, trascendió que CPAC en Asunción ofrecerá entradas con un rango amplio de precios, desde 100 dólares para el acceso general hasta 5.000 dólares para la categoría “premium”. Con este marco, la participación de Milei busca reforzar su perfil internacional dentro de la corriente conservadora y, al mismo tiempo, consolidar su vínculo con un socio político clave en la región como lo es Santiago Peña.
