En medio de la furiosa interna, Javier Milei se va de viaje a Paraguay: Para qué

Próximos viajes de Javier Milei

La visita a Paraguay se mantiene en pie a pesar del traspié electoral sufrido por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que llevó al Presidente a suspender su viaje a España para ver al líder de Vox, Santiago Abascal. En este caso, la escala en Asunción estaba acordada desde hace meses, aunque había sido postergada.

La semana siguiente, Milei tiene previsto volar a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí dará su segundo discurso ante el organismo internacional, en una agenda en la que también figuran encuentros con líderes como Benjamín Netanyahu.

Comitiva y dudas sobre la presencia de Karina Milei

Aún no está definido quiénes acompañarán al mandatario en este viaje. Se espera la presencia del canciller Gerardo Werthein, aunque no está confirmado si su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sumará a la delegación. La funcionaria permanece enfocada en la campaña legislativa de octubre y en los últimos viajes internacionales del Presidente no formó parte de la comitiva.

Sobre el viaje a Paraguay, trascendió que CPAC en Asunción ofrecerá entradas con un rango amplio de precios, desde 100 dólares para el acceso general hasta 5.000 dólares para la categoría “premium”. Con este marco, la participación de Milei busca reforzar su perfil internacional dentro de la corriente conservadora y, al mismo tiempo, consolidar su vínculo con un socio político clave en la región como lo es Santiago Peña.

__________________________

