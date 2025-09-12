Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo tras allanamientos y la declaración de Fernando Cerimedo

Durante la tarde de este viernes se desarrollaban nuevos allanamientos en distintas locaciones ordenados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Según trascendió, efectivos de la policía porteña realizaban requisas en la casa del country de Pilar donde vive Spagnuolo, en otro ubicado Berazategui y también en una sucursal del Banco Francés en el barrio porteño de Almagro, donde el exfuncionario posee una caja de seguridad.

El objetivo es secuestrar dispositivos electrónicos, dinero, documentos e información de interés para la investigación, se informó.

En la caja de seguridad bancaria no encontraron documentación pero sí dinero: US$60 mil. Ahora buscarán comprobar si están declarados.

Uno de los procedimientos se da en el country Altos de Campo Grande, donde vive Spagnuolo. El otro barrio es El Pato Country Club, en el sur del Gran Buenos Aires.

De acuerdo al portal TN, los efectivos de la Policía solicitaron a las autoridades y/o personal de las garitas de seguridad que entreguen la nómina de personas y sus respectivos datos personales, así como el listado de los vehículos que ingresaron a los referidos barrios privados, desde el 1 de enero del 2024 al día de la fecha, en carácter de “visitas” del domicilio de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, también exfuncionario de ANDIS y señalado como el hombre de 'Lule' Menem para la recaudación ilegal.

Declaró Fernando Cerimedo

La causa tomó nuevo impulso tras la declaración en calidad de testigo de Fernando Cerimedo, uno de los dueños del portal libertario La Derecha Diario y exasesor digital de Javier Milei.

De acuerdo a las crónicas, Cerimedo ratificó el jueves ante el fiscal Picardi, quien tiene delegada la investigación, lo que había dicho en una entrevista radial: que Spagnuolo, con quien lo unía una relación de amistad, le había contado sobre el entramado de cobro de retornos a los laboratorios proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con terminal en la hermana del Presidente y de su operador Eduardo 'Lule' Menem.

En una entrevista con Radio Con Vos a principios de mes, Cerimedo había revelado que Spagnuolo le contó "en cuotas" lo mismo que quedó grabado en los audios que difundió el streaming Carnaval.

Según hizo trascender el propio Spagnuolo, él cree que fue Cerimedo quien lo grabó, lo que este niega.

