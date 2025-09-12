Santiago Cúneo: "Hay sectores preparando un golpe de Estado"

Cúneo se diferenció de cualquier intento golpista y aseguró que él buscará desde el Congreso el juicio político de Milei y Villarruel.

"Aquellos que queremos el juicio político a Milei y Villarruel, o sea terminar con el gobierno, no hacerle un favor a los genocidas para que se queden con el gobierno y Villarruel los indulte, no vamos a colaborar de ninguna manera con un golpe palaciego para la caída de mi ley y el ascenso de Villarruel, y tampoco vamos a colaborar para una eventual caída de mi ley y Villarroel para que Pichetto sea presidente de la Cámara de Diputados y por sucesión sea el presidente, porque es tan delincuente como Villarruel y Milei", dijo el primer candidato de la lista del Movimiento Democrático Confederal.

Luego dedicó un duro párrafo al jefe del bloque Encuentro Federal. Lo consideró un "colaboracionista" porque "le votó todas las leyes del ajuste a Milei" y "le permitió el decreto 70, el ajuste a los jubilados, todo el desastre de las leyes". Dijo también que Pichetto "es parte de los que impidieron que se constituyera la Comisión de Juicio Político".

"Es un conspirador hijo de puta que se sentó con Villarruel, con los Moreno y toda la mierda a preparar un golpe de Estado", disparó.

pichetto.jpg Miguel Pichetto. Santiago Cúneo lo acusó de "conspirador".

Luego, en un tono de campaña, Cúneo afirmó que "nadie ha hecho tanto por terminar con este gobierno como yo, y nadie tiene los instrumentos para terminar con Milei salvo yo".

"Por eso voy a ir al Congreso a enfrentar a Milei y terminar con este gobierno, y que los dos tercios de un juicio político no signifiquen un golpe de Estado, sino una solución institucional", dijo.

Y agregó: "Y esa solución institucional tiene que ser llamar elecciones, no empoderar un delincuente que se quede con un gobierno robado que no pueden ganar en la urna. Porque si hay algo que no puede hacer el pueblo argentino, es construir dictadorsuelos bananeros con olor a costa pobre y personaje de Olmedo".

"Estos genocidas deben pagar, pero nosotros no podemos ser parte de instrumentos de corrupción para poder despejar un gobierno que debe ser eliminado por la vía del juicio político, con una batalla parlamentaria, convenciendo y enamorando afuera y adentro del Congreso, y disciplinando a los traidores, pero que sea en el marco institucional", dijo.

