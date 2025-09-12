Extraños movimientos de Carrefour: Parece que se va, ¿pero se queda (y apunta a Vaca Muerta)?

"El objetivo es que esté terminada a fines de noviembre próximo, para hacer la apertura en los primeros días de diciembre", afirman en Neuquén.

vaca muerta shale neuquen.webp Vaca Muerta: Conflictos y crisis ponen en peligro fuente laboral y de autoabastecimiento

El desembarco de Carrefour en el área de Plaza Huincul forma parte de un plan de inversiones por US$15 millones y se estima que la firma creará al menos 120 nuevos puestos de trabajo en esa zona.

"Las grandes inversiones de Vaca Muerta están blindadas"

La noticia llega a pocos días de que el funcionario del Javier Milei, Daniel González, coordinador de Energía y Minería, dijera en un intento por despegar el programa económico de los resultados electorales, que las inversiones en Vaca Muerta "están blindadas".

La reacción a las elecciones de la provincia de Buenos Aires no tendrá un impacto en los proyectos de Vaca Muerta que miran el largo plazo. Esa es la respuesta que dieron funcionarios del Gobierno para bajar el precio a la derrota electoral y asegurar que la volatilidad del corto plazo no afecta a una de las grandes promesas al sector privado y que la estabilidad está garantizada, a pesar de que las empresas ralentizaron las inversiones.

Pues, si bien la decisión de Carrefour seguramente esté un tanto sujeta a la evolución del contexto económico y político, parece que, como el Gobierno, también considera que "nadie que vaya a hacer un gasoducto está mirando las elecciones provinciales para decidir qué hacer"...

daniel gonzalez.webp Daniel González, coordinador de Energía y Minería, dijo que la inversiones en Vaca Muerta están blindadas.

Además de la Patagonia, Carrefour agiganta su presencia en Mendoza

Este movimiento en la Patagonia tiene lugar además a muy poco de que la firma cerrara la adquisición de la cadena Super A. La operación, confirmada la semana pasada, implica el control de 16 supermercados que pasarán a formar parte de la estructura de bocas de proximidad de la firma francesa.

Super A era propiedad de Sauda SRL, controlada por Abraham, una familia local. De acuerdo a lo informado por los ex dueños de Super A, la intención de Sauda SRL es concentrar su negocio en la venta mayoristas a través de su firma Blow Max.

La ex propietarios de la compañía mendocina afirmaron que "la negociación se realizó priorizando la continuidad laboral de los 60 trabajadores que conformaban la plantilla de Super A".

A través de un comunicado, Sauda SRL notificó que "la operación, que se hará efectiva a partir de septiembre, incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour".

"Para Carrefour Argentina, esta adquisición representa un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo", afirmó la compañía en cuestión.

