Donald Trump y Marco Rubio contra Lula para salvar a Bolsonaro de su condena

Al igual que Rubio, el presidente Trump calificó de "sorprendente" la sentencia contra Jair Bolsonaro, su aliado regionald el Sur. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", sentenció Trump, aludiendo directamente a los procesos penales que él mismo enfrentó en el gobierno demócrtata, como los relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, los supuestos sobornos a una actriz porno y por presunta evasión fiscal.

Hace un tiempo, Trump declaró que el actual gobierno de Brasil lleva a cabo “una caza de brujas” contra el expresidente Bolsonaro, y en gentileza con su aliado de ultraderecha, impusó aranceles del 50 % a los productos brasileños en respuesta a la supuesta persecución política contra el líder y por la "amenaza inusual y extraordinaria" que ha lanzado la administración de Lula contra la Casa Blanca.

En las audiencias del juicio contra el exmandatario brasilero, el Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló que Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, "vienen trabajando, durante los últimos meses, con autoridades gubernamentales de los Estados Unidos de América, con el objetivo de obtener la imposición de sanciones contra agentes públicos del Estado brasileño".

Ambos habrían actuado "intencionadamente y a sabiendas de forma ilícita" y "con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este Tribunal".

Según el juez supremo Alexandre de Moraes, sancionado por EE.UU., Bolsonaro viene cometiendo "ACTOS EJECUTIVOS CLAROS y EXPRESOS y CONFESIONES FLAGANTES DE LA PRÁCTICA DE ACTOS CRIMINALES, especialmente los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de la investigación de un delito penal que involucra una organización criminal y un atentado a la soberanía y permanecen, siempre en el sentido de inducir, instigar y asistir a un gobierno extranjero a practicar actos hostiles a Brasil y el intento flagrante de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal a los Estados Unidos de América".

Colombia se solidarizó con Lula y festejó la sentencia de Bolsonaro

El Ministerio de Exteriores de Brasil, tras las afirmaciones de Marco Rubio, aseveró que la democracia y el estado de derecho brasileño no se verá intimidado por las "amenazas" como la lanzada por el secretario de Estado estadounidense, el cual lanzó que Washington "responderá como corresponde" a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia", afirmó la entidad brasileña a través de su cuenta de X.

Mientras tanto, el gobierno de Colombia, bajo el liderazgo del izquierdista Gustavo petro, celebró la sentencia de Bolsonaro y dijo que "todo golpista debe ser condenado".

Todo golpista debe ser condenado...Son las reglas de la democracia Todo golpista debe ser condenado...Son las reglas de la democracia

Tras las declaraciones de Petro, muchos de sus compatriotas colombianos le saltaron a la yugular por haberse olvidado de que él formó parte de una célula subversiva que incendió el Palacio de Justicia e intentó tomar el estado colombiano.

“Y cuando usted y el M-19 incendiaron el Palacio de Justicia no era para dar un golpe de Estado y tomarse el poder“, ”Debería ser así de firme con lo que pasa en Venezuela, eso si no lo califica de la manera correcta” o “Democracia es lo que no hay en Venezuela y eso si no lo reconoce”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Jair Bolsonaro, el ex presidente de Brasil, fue condenado este jueves a 27 años de prisión, aunque aún quede definir la pena efectiva, por supuestamente liderar un complot golpista en 2022.

La sala I del Supremo Tribunal Federal lo halló culpable, junto a siete de sus ex colaboradores, de:

Organización criminal armada

Tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho

Golpe de Estado

Daños calificados con violencia

Amenaza grave contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio inmueble (por los actos de vandalismo cometidos por bolsonaristas en las sedes de los Tres Poderes)

En ese sentido, los exfuncionarios de Bolsonaro que están imputados junto al expresidente por liderar un complot golpista, son:

Walter Braga Netto (exministro de Defensa y jefe de gabinete) Líder junto a Bolsonaro de la conspiración armada. Se le imputa complicidad en un plan para asesinar a Lula, Alckmin y al juez Moraes, y obstrucción de la justicia

Augusto Heleno (exministro de Seguridad Institucional) Acusado de ayudar a sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica y promover acciones para involucrar a militares en el golpe

Anderson Gustavo Torres (exministro de Justicia y Seguridad Pública) Acusado de facilitar el asalto del 8 de enero actuando como secretario de seguridad en Brasilia, ocultando información y facilitando la acción golpista

Almir Garnier Santos (excomandante de la Marina) Implicado en la elaboración de un decreto golpista y disposición de tropas a favor del golpe

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (exministro de Defensa) Presente en reuniones golpistas y acusado de intentar manipular auditorías militares sobre el sistema electoral

Mauro César Barbosa Cid (teniente coronel y ex edecán de Bolsonaro) Considerado el “vocero” de Bolsonaro, recolectó pruebas falsas de fraude, colaborador clave que inculpó a otros

Alexandre Ramagem (exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia – ABIN) Acusado de infiltrar campañas electorales, vigilar opositores y coordinar operaciones de desinformación

