Jair Bolsonaro flota entre ser culpable o salir absuelto

El voto se alineó con los alegatos de las defensas de Bolsonaro y los otros siete acusados del llamado "núcleo crucial" al entender que la llamada minuta del golpe, un plan encontrado durante las investigaciones, "se limitaba a considerandos".

Según Fux, quedó evidente que se trataba de un "acto preparatorio", señalando que "jamás podría ser un acto ejecutivo de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho".

Sostuvo que para considerar que hubo la "ejecución" de un plan golpista, habría sido necesario que el entonces presidente firmara un decreto de Estado de Sitio, con órdenes para que las Fuerzas Armadas actuaran en la ruptura institucional.

El Juez, Luiz Fux, desvinculó a Jair Bolsonaro de los incidentes en Brasilia (2023)

El magistrado también desvinculó a Bolsonaro de los violentos hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y dañaron las sedes los Tres Poderes en Brasilia.

La posición del magistrado sorprendió a los especialistas, puesto que él mismo había votado en el STF por la condena de otros acusados de participar en los violentos hechos del 8 de enero de 2023.

Fux afirmó que la acción penal que es analizada por la Primera Sala "silencia las voces" de los demás jueces de la Suprema Corte sobre los hechos juzgados, por lo que consideró que lo ideal es que el caso fuera juzgado por el Pleno, compuesto por 11 jueces.

El letrado calificó el trabajo del ponente Alexandre de Moraes como "primoroso", pero consideró que hubo limitación de la defensa, que no habría tenido tiempo para analizar todos los archivos de pruebas.

