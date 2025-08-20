Jair Bolsonaro planeaba conseguir asilo político en la Argentina

Según las autoridades brasileñas, la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, sería la autora presumible del archivo.

La agencia de noticias AP a ccedió a los documentos policiales, que fueron remitidos al Supremo Tribunal Federal y que también señalan un posible intento de Bolsonaro de refugiarse en la embajada de Hungría en Brasilia. El 12 de febrero, Bolsonaro supuestamente pasó dos noches en la sede diplomática, lo que originó especulaciones acerca de su intención de evitar el arresto.

En paralelo, el Supremo Tribunal Federal impuso previamente a Bolsonaro la obligación de portar una tobillera electrónica, le prohibió el uso de redes sociales y, posteriormente, decretó su arresto domiciliario al considerar que infringió estas restricciones.

Informe policial

El informe policial señala que tanto Jair Bolsonaro como su hijo Eduardo Bolsonaro intentaron influir en la justicia brasileña e incluso inducir la intervención de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, con el objetivo de obstaculizar el proceso judicial en su contra.

La policía acusa a ambos de buscar “inducir, instigar y ayudar” al gobierno estadounidense “a la práctica de actos hostiles contra Brasil” y así archivar la causa por intento de golpe de Estado.

Pastor evangélico en la mira

El pastor evangélico Silas Malafaia, aliado de Bolsonaro, también es investigado. Las autoridades le confiscaron el pasaporte, pero no enfrenta cargos formales por obstrucción de la justicia.

La corte brasileña juzgará en septiembre a Bolsonaro, quien enfrenta una acusación de liderar una conspiración para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. El expresidente podría enfrentarse a una pena máxima de 40 años de prisión. Por el momento, el gobierno argentino no ha respondido sobre la existencia de la solicitud de asilo.

Material recopilado de las agencias EFE y AP