ATN: diputados convirtieron en en ley el proyecto impulsado por los gobernadores

En otras palabras, buscaron los legisladores que se termine la discrecionalidad existente donde se beneficia a los distritos amigos y se castiga a los que no se muestran alineados con el Poder Ejecutivo Nacional.

"No sean inmorales. Es una forma de corrupción cambiar fondos ATN por voto a los diputados. Es corrupción política", denunció el formoseño Fernando Carbajal pic.twitter.com/aslNmZuzOW — Dataclave (@Dataclave) August 20, 2025

¿Qué proponía la Casa Rosada?

El dictamen que fue impulsado por el gobierno nacional establecía que los ATN seguirían usándose para las emergencias y en forma discrecional por parte de Balcarce 50. Luego, un remanente podría ser distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.

El diputado formoseño Fernando Carabajal expresó durante el debate:

La Casa Rosada aprieta a las provincias y luego la presión baja de los gobernadores a los legisladores para que se retiren del recinto. No sean inmorales. Es una forma de corrupción cambiar fondos ATN por voto a los diputados. Es corrupción política.