La propuesta impositiva ya había logrado media sanción el 10 de Julio en el Senado: en esta ocasión hubo 143 diputados a favor, 90 en contra y 12 que optaron por la abstención.
ATN: diputados convirtieron en en ley el proyecto impulsado por los gobernadores
Habría una nueva distribución de los Adelantos del Tesoro de la Nación, según lo aprobado en diputados, aunque la Casa Rosada anticipó que vetaría la norma.
El conglomerado de bloques opositores armó una agenda el miércoles 20 de agosto para que los primeros temas fueran emergencia en discapacidad y jubilados.
Luego, llegó el turno de ATN y, más tarde, se debatirá sobre el impuesto a los combustibles.
De acuerdo a lo votado, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serían distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.
De acuerdo a esa iniciativa se deberían enviar en forma “diaria, automática y en las mismas condiciones que las dispuestas para la coparticipación".
¿Qué proponía la Casa Rosada?
El dictamen que fue impulsado por el gobierno nacional establecía que los ATN seguirían usándose para las emergencias y en forma discrecional por parte de Balcarce 50. Luego, un remanente podría ser distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.
El diputado formoseño Fernando Carabajal expresó durante el debate: