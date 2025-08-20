urgente24
ATN: diputados convirtieron en en ley el proyecto impulsado por los gobernadores

Habría una nueva distribución de los Adelantos del Tesoro de la Nación, según lo aprobado en diputados, aunque la Casa Rosada anticipó que vetaría la norma.

20 de agosto de 2025 - 23:23
La Cámara de Diputados aprobó nuevo régimen de ATN pero Milei lo vetaría

La propuesta impositiva ya había logrado media sanción el 10 de Julio en el Senado: en esta ocasión hubo 143 diputados a favor, 90 en contra y 12 que optaron por la abstención.

El conglomerado de bloques opositores armó una agenda el miércoles 20 de agosto para que los primeros temas fueran emergencia en discapacidad y jubilados.

Luego, llegó el turno de ATN y, más tarde, se debatirá sobre el impuesto a los combustibles.

De acuerdo a lo votado, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serían distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.

De acuerdo a esa iniciativa se deberían enviar en forma “diaria, automática y en las mismas condiciones que las dispuestas para la coparticipación".

En otras palabras, buscaron los legisladores que se termine la discrecionalidad existente donde se beneficia a los distritos amigos y se castiga a los que no se muestran alineados con el Poder Ejecutivo Nacional.

¿Qué proponía la Casa Rosada?

El dictamen que fue impulsado por el gobierno nacional establecía que los ATN seguirían usándose para las emergencias y en forma discrecional por parte de Balcarce 50. Luego, un remanente podría ser distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.

El diputado formoseño Fernando Carabajal expresó durante el debate:

La Casa Rosada aprieta a las provincias y luego la presión baja de los gobernadores a los legisladores para que se retiren del recinto. No sean inmorales. Es una forma de corrupción cambiar fondos ATN por voto a los diputados. Es corrupción política.

