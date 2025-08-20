Último intento de Guillermo Francos de sostener los vetos y cuando Milei lo iba "a despedir"

"Como ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular, de la gente para las elecciones, quieren hacerle daño", concluyó.

Gobernadores en la mira

Francos mencionó el rol de los gobernadores y sus legisladores: "Muchos gobernadores apoyan y entienden. Estamos en campaña electoral y es muy difícil, este es el único Presidente que ha encarado la campaña sin ningún 'plan platita'".

Por otro lado, se quejó de que "muchos gobernadores piensan que esto puede solucionarse. Bueno que vengan y vean cuáles son los recursos, los gastos, o que cedan la parte de la coparticiáción federal y digan: 'Con esto aportamos para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad'".

Y en relación a los votos, Francos aseguró: "Hemos trabajado para tratar que entiendan ese tercio que se necesita para sostener los vetos, porque es una política del Gobierno, que en el corto plazo es dura para esos sectores, pero que en el mediano y largo plazo es un beneficio para todo el país".

