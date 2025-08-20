A fines de julio, el jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo: "Si no logro sostener los vetos en el Congreso, Milei me va a despedir". Este miércoles (20/8) los vetos corren real peligro de ser anulados, al menos alguno de ellos. Más allá del despido, Francos hace un último intento de evitar la derrota.
SESIÓN EN DIPUTADOS
Último intento de Guillermo Francos de sostener los vetos y cuando Milei lo iba "a despedir"
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que sigue negociando por los vetos presidenciales en Diputados. El día que dijo que Milei lo iba a despedir.
Guillermo Francos y las últimas negociaciones
"Estamos tratando de convencer a la mayoría del Parlamento del daño que hace insistir con estas leyes que imponen aumentos de jubilaciones y el incremento del bono, sin tener en cuenta el impacto presupuestario", admitió este miércoles Guillermo Francos en declaraciones a radio Mitre.
Luego, el funcionario recordó que en la sesión que tendrá la cámara baja hay temas "que no tienen dictamen de comisión, con lo cual necesitan dos tercios de los presentes para tratarlos y para insistir".
"Después del veto del Presidente con una fundamentación de casi 30 páginas, me parece poco serio ir al recinto sin dictamen", añadió.
Luego apuntó a la financiación: “Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle cómo gastar ” y sobre las leyes que quedarían firmes como jubilaciones y emergencia en discapacidad afirmó: “no tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir” y descartó emitir dinero: “tampoco lo vamos a hacer porque es una política central de este Gobierno no emitir y no tener déficit”.
"Como ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular, de la gente para las elecciones, quieren hacerle daño", concluyó.
Gobernadores en la mira
Francos mencionó el rol de los gobernadores y sus legisladores: "Muchos gobernadores apoyan y entienden. Estamos en campaña electoral y es muy difícil, este es el único Presidente que ha encarado la campaña sin ningún 'plan platita'".
Por otro lado, se quejó de que "muchos gobernadores piensan que esto puede solucionarse. Bueno que vengan y vean cuáles son los recursos, los gastos, o que cedan la parte de la coparticiáción federal y digan: 'Con esto aportamos para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad'".
Y en relación a los votos, Francos aseguró: "Hemos trabajado para tratar que entiendan ese tercio que se necesita para sostener los vetos, porque es una política del Gobierno, que en el corto plazo es dura para esos sectores, pero que en el mediano y largo plazo es un beneficio para todo el país".
