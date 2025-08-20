YPF: ¿Esperar, vender o comprar? Allaria ya lo tiene claro

El giro estratégico

El plan Andes —dividido en dos fases— busca desprenderse de activos convencionales de baja rentabilidad. Al cierre del 2Q25, 35 bloques ya fueron transferidos y otros 13 están en proceso, con la mira puesta en que hacia 2026 YPF se transforme en un “pure shale play”. Esta estrategia ya redujo el lifting cost consolidado a US$ 12,3 por barril, un descenso del 19% en el trimestre, con perspectivas de llevarlo hacia los US$ 5 en el largo plazo.

El negocio del gas natural también mostró dinamismo: la producción avanzó 6% trimestral y 2% anual a 39,7 Mm3/d, con un precio realizado de US$ 4,1 por MBTU, lo que significó una mejora del 38% respecto del trimestre anterior.

La deuda y el flujo de caja

El endeudamiento sigue siendo un desafío. La deuda financiera consolidada trepa a US$ 9.844 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,9x, mientras que el flujo de caja libre fue negativo en US$ 365 millones en el trimestre y acumula un rojo de US$ 1.320 millones en el primer semestre.

La compañía enfrenta vencimientos por US$ 793 millones en el segundo semestre y US$ 2.266 millones en 2026, lo que la obliga a mantener una política activa de emisiones en dólares y financiamiento local.

El veredicto de Allaria

A pesar del desplome reciente de sus acciones —el ADR ronda los US$ 32,7—, los analistas de Allaria recomiendan comprar, con un precio objetivo de US$ 54 por ADR y AR$ 70.200 por acción hacia fines de 2025. La proyección implica un retorno potencial del 65% en dólares.

El optimismo se apoya en tres pilares:

Vaca Muerta como motor de crecimiento, con exportaciones que se acelerarán cuando entre en operación el oleoducto VMOS en 2026.

como motor de crecimiento, con exportaciones que se acelerarán cuando entre en operación el oleoducto VMOS en 2026. El avance de los proyectos de LNG , que podrían convertir a YPF en un jugador regional clave hacia 2027-2028.

, que podrían convertir a YPF en un jugador regional clave hacia 2027-2028. Una estructura de costos más competitiva tras la salida de campos maduros.

¿Comprar, esperar o vender?

El consenso del Allaria es claro. No vender en medio del derrumbe. La valuación luce atractiva frente a comparables regionales como Petrobras, Ecopetrol o Repsol.

La relación EV/EBITDA proyectada a 2026 es de 3,6x, por debajo del promedio de sus pares internacionales, lo que sugiere recorrido alcista.

Quienes ya están posicionados podrían optar por mantener en el corto plazo, conscientes de la volatilidad ligada al precio del Brent y a la política de combustibles locales. Para los nuevos inversores, los precios actuales abren una ventana de entrada con horizonte de mediano plazo, en línea con el salto exportador previsto a partir de 2026.

