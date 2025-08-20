El futuro del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, es incierto. Tras la viralización de los audios en los que se lo escucha admitir que el Gobierno pide coimas a los laboratorios, en Casa Rosada no esconden el malestar con el funcionario -que aseguran data de meses- pese a que evitan admitir filtraciones.
ALTO MALESTAR
Diego Spagnuolo tiene las horas contadas en ANDIS
En Balcarce 50 rechazan que Karina Milei esté involucrada en los pedidos de coimas y siguen de cerca al funcionario quien tiene las horas contadas en el cargo.
De acuerdo con información que maneja la agencia Noticias Argentinas de importantes fuentes, más allá de la nueva polémica, Spagnuolo se ganó hace rato el rechazo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lo quiere fuera de la agencia.
"Karina no lo quiere en el cargo. Nunca lo quiso, no es de ahora”, reveló a esta agencia una importante voz con acceso al despacho presidencial.
Desde el entorno del presidente Javier Milei rechazan de raíz que la menor de los Milei esté involucrada en los pedidos de coimas que le atribuyeny aclaran que la molestia con el funcionario es de larga data.
Ruidos antes de ahora
Al margen de lo visto en redes durante las últimas 24 horas el funcionario quedó en observación desde sus declaraciones sobre y cuando se lo escuchara admitir que Karina Milei instruyó a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, a recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.
“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica”, se lo escucha en uno de los audios que publicó el programa de televisión Argenzuela.
Futuro del funcionario
Una importante fuente de Gobierno anticipó a la agencia Noticias Argentinas que la mesa chica del presidente Javier Milei -de los pocos padrinos que Spagnuolo se jacta de tener- sigue de cerca cada uno de sus pasos y discute por estas horas el futuro del funcionario.
Veracidad de las filtraciones
Sin embargo, evitaron hacer referencia a la veracidad de las filtraciones que fueron denunciadas por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a "Lule" Menem, a Spagnuolo y a Kovalivker, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.
