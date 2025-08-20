Diego Spagnuolo tiene las horas contadas en ANDIS

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica”, se lo escucha en uno de los audios que publicó el programa de televisión Argenzuela.

Futuro del funcionario

Una importante fuente de Gobierno anticipó a la agencia Noticias Argentinas que la mesa chica del presidente Javier Milei -de los pocos padrinos que Spagnuolo se jacta de tener- sigue de cerca cada uno de sus pasos y discute por estas horas el futuro del funcionario.

Gregorio Dalbón.jpg Gregori Dalbón, abogado denunciante

Veracidad de las filtraciones

Sin embargo, evitaron hacer referencia a la veracidad de las filtraciones que fueron denunciadas por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a "Lule" Menem, a Spagnuolo y a Kovalivker, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei