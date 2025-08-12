Argentina complicada entre YPF en la tormenta y Caputo / Bausili hacia la recesión

Live Blog Post

¿Qué hay detrás?: Maniobras para ocultar el accionar de un exjuez federal de Rosario

Un reciente fallo de la Cámara de Casación penal puso en duda el avance de la investigación contra el exjuez federal, Marcelo Bailaque.

El abogado pedía que la causa contra Bailaque sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no por el nuevo sistema acusatorio que rige en Santa Fe desde hace once años. A raíz de ello, la diputada provincial y denunciante del exjuez, Lionella Cattalini, dialogó con Radiofónica para brindar precisiones.

"Cuando hay muchos intereses en juego hay muchas maniobras para que no se termine o llegue a buen puerto. El dejó de ser juez, está imputado y preso en su domicilio. Es una avance, pero en estas causas hay muchos nombres y maniobras ilícitas de las cuales no nos hemos enterado. Por eso creo que hay algunos que intentan que esto quede acá, tapar la olla y que se lo juzgue en un sistema anterior, cosa que ya fue rechazada", explicó.

Sobre esa línea, indicó: "El ya lo intentó de que las causas sean juzgadas por un sistema anterior, que es un sistema escrito, inquisitivo y secreto. Ya se le dijo que no, pero ahora hay un abogado tributarista de Rafaela, con aparentes vínculos judiciales en Buenos Aires, que intenta volver con esta maniobra para que lo hay en la causa quede oculto".

Con respecto a la intensión de esta acción, Cattalini declaró: "Es una maniobra claramente dilatoria para embarrar la cancha y que esto no avance. Evidentemente esto no termina en Bailaque, hay muchas personas poderosos de la provincia que seguramente estén involucrados y que no quieren que se sepa o que avance".

El pasado 30 de abril Bailaque fue imputado por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina por presuntos delitos cometidos en su labor en tres causas. En una se le achacan demoras para ordenar medidas contra Esteban Alvarado, el narco más importante de la provincia. Otra imputación tiene que ver con el manejo de fondos de una cooperativa portuaria intervenida y la tercera por una posible maniobra extorsiva contra un empresario rosarino.