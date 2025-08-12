Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez

Esto provoca que la programación habitual de TyC, en cuanto a análisis y agenda deportiva, comience recién a las 12 del mediodía, con Dale al Medio, el programa conducido por Ariel Rodríguez.

No hay que dejar de lado que uno de los puntos fuertes de TyC Sports sigue siendo la posesión de derechos de ciertas competiciones: el Ascenso, la Copa Argentina, los partidos de la Selección Argentina y la agenda olímpica (de la que forman parte los Panamericanos) continúan siendo pilares de su programación, lo que aún le otorga peso y relevancia en el panorama del periodismo deportivo.

Los Juegos Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción se desarrollarán hasta el 23 de agosto.

Durante este período, TyC Sports destinará su franja horaria de 9 a 12 del mediodía para transmitir en su señal principal las distintas disciplinas de esta competencia.

Además, diariamente, TyC Sports Play ofrecerá hasta seis señales adicionales con streaming en vivo de competencias simultáneas, permitiendo disfrutar de cada momento de Asunción 2025.

Esto significa que, probablemente, serán días en los que ESPN tenga un mayor control sobre la agenda futbolística diaria, especialmente en lo que respecta a las noticias.

De todos modos, TyC Sports continúa inflando pecho en lo que respecta a los derechos de transmisión del olimpismo, un activo que, sin dudas, mantiene su relevancia dentro del panorama deportivo argentino.

