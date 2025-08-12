Sin lugar a dudas, TyC Sports y ESPN se posicionan como los dos canales de televisión más influyentes en el periodismo deportivo argentino. En este contexto, Luciana Rubinska seguramente esté festejando la decisión del canal rival con Gonzalo Bonadeo (y todo su equipo) y Ariel Rodríguez.
¿CUÁL?
Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez
Se viven días con cambios de programación en TyC Sports (Gonzalo Bonadeo y Ariel Rodríguez). Festeja Luciana Rubinska de ESPN.
La conductora de SportsCenter, suele estar por las mañanas y TyC tomó una decisión que seguramente traiga repercusión en los próximos días.
Luciana Rubinska, ESPN, TyC Sports y Gonzalo Bonadeo
En la nota "ESPN: el graph del programa de Luciana Rubinska que expone a TyC Sports", Golazo 24 advirtió que ESPN se adjudica "marcar la agenda" diaria en lo que respecta al deporte, y más precisamente, al mundo del fútbol.
El canal le gana tres horas de aire a TyC Sports, ocupando la franja de 7 a 10 de la mañana, mientras que la programación en vivo del canal rival comienza recién a las 10:00, con Superfútbol, conducido por Agustín Fantasía.
Durante varios días, TyC estará transmitiendo por la mañana los Juegos Panamericanos Junior, con la cobertura de Gonzalo Bonadeo y todo su equipo.
Esto provoca que la programación habitual de TyC, en cuanto a análisis y agenda deportiva, comience recién a las 12 del mediodía, con Dale al Medio, el programa conducido por Ariel Rodríguez.
No hay que dejar de lado que uno de los puntos fuertes de TyC Sports sigue siendo la posesión de derechos de ciertas competiciones: el Ascenso, la Copa Argentina, los partidos de la Selección Argentina y la agenda olímpica (de la que forman parte los Panamericanos) continúan siendo pilares de su programación, lo que aún le otorga peso y relevancia en el panorama del periodismo deportivo.
Los Juegos Panamericanos Junior
Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción se desarrollarán hasta el 23 de agosto.
Durante este período, TyC Sports destinará su franja horaria de 9 a 12 del mediodía para transmitir en su señal principal las distintas disciplinas de esta competencia.
Además, diariamente, TyC Sports Play ofrecerá hasta seis señales adicionales con streaming en vivo de competencias simultáneas, permitiendo disfrutar de cada momento de Asunción 2025.
Esto significa que, probablemente, serán días en los que ESPN tenga un mayor control sobre la agenda futbolística diaria, especialmente en lo que respecta a las noticias.
De todos modos, TyC Sports continúa inflando pecho en lo que respecta a los derechos de transmisión del olimpismo, un activo que, sin dudas, mantiene su relevancia dentro del panorama deportivo argentino.
+ EN GOLAZO 24
En Boca Juniors no pueden creer lo que dijeron en ESPN sobre Miguel Ángel Russo
Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese
Arturo Vidal no levanta cabeza, otro escándalo y espera un duro castigo
Peñarol vs. Racing, por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Roberto Leto, la 'rara' titularidad de Cavani pero si Russo se va "Boca se come 4 entrenadores"
No se puede creer lo que le dijo Alejandro Garnacho al Manchester United