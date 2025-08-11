Inter Miami CF de Javier Mascherano cayó 1-4 ante Orlando City por la MLS. Rodrigo De Paul fue titular en Las Garzas y un tuit de ESPN, que tuvo como protagonista al ex Racing Club, generó una fuerte repercusión en redes sociales.
¿NENE SCALONETA?
El tuit de ESPN sobre Rodrigo De Paul que hizo explotar las redes sociales
Inter Miami CF jugó ante Orlando City por la MLS y ESPN publicó un tuit sobre Rodrigo De Paul del que se habló mucho en redes.
Desde su llegada al equipo estadounidense, el exjugador de Racing acapara buena parte de los flashes, aún más en este contexto de ausencia de Lionel Messi, quien se encuentra lesionado. ¿Qué fue lo que publicó el canal deportivo?
ESPN y Rodrigo De Paul
En la previa del partido entre Orlando City e Inter Miami CF, SportsCenter (uno de los programas más importantes de ESPN) publicó un tuit que generó mucho revuelo.
Rodrigo De Paul, exjugador del Atlético de Madrid, llegó al estadio donde se disputó el encuentro, y el canal lo presentó con la siguiente frase: "Con su LABUBU MODO SCALONETA, Motorcito De Paul ya está ready para el clásico del Inter Miami ante Orlando City por la #MLS."
Las diferentes expresiones utilizadas en el tuit, generaron una repercusión mucho más grande de la que seguramente hubiesen imaginado previamente al posteo.
Al momento de la redacción de esta nota, tiene más 3 millones de reproducciones, más de 500 respuestas y supera los 1200 citados.
Muchos, de diferentes maneras, acusaron a la cuenta de ESPN de "Nene Scaloneta" y algunos hasta cuestionaron las palabras usadas.
"Creo que sacando los conectores detesto absolutamente todas las palabras escritas en este tuit", citó un usuario superando el millón de reproducciones.
Inter Miami CF de Javier Mascherano
Inter Miami CF venía de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup, pero su regreso a la competencia local no fue el mejor.
El equipo dirigido por Javier Mascherano cayó por 1-4 ante Orlando City y descendió al sexto puesto de su conferencia en la MLS.
De todos modos, vale destacar que Las Garzas tienen tres partidos menos que la mayoría de los equipos. Si logran sumar los nueve puntos pendientes, alcanzarían la línea del líder de su zona, Philadelphia Union.
Lionel Messi no estuvo presente en el encuentro ante Orlando debido a una lesión muscular sufrida hace una semana frente a Necaxa. El argentino padece una molestia en el isquiotibial (grado I) y se espera que esté de baja por al menos 15 días.
El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado 16 de agosto, cuando reciban en su estadio a LA Galaxy.
En cuanto a la Leagues Cup, el equipo de Javier Mascherano enfrentará a Tigres el miércoles 20 de agosto. Para entonces, se espera que Lionel Messi ya esté disponible, con el objetivo de volver a consagrarse en el torneo que ganó en 2023.
