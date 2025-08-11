El tuit de ESPN sobre Rodrigo De Paul que hizo explotar las redes sociales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1954685740421374285&partner=&hide_thread=false Con su LABUBU MODO SCALONETA, Motorcito De Paul ya está ready para el clásico del Inter Miami ante Orlando City por la #MLS. pic.twitter.com/w5BsxcRfgv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

Al momento de la redacción de esta nota, tiene más 3 millones de reproducciones, más de 500 respuestas y supera los 1200 citados.

Muchos, de diferentes maneras, acusaron a la cuenta de ESPN de "Nene Scaloneta" y algunos hasta cuestionaron las palabras usadas.

"Creo que sacando los conectores detesto absolutamente todas las palabras escritas en este tuit", citó un usuario superando el millón de reproducciones.

Inter Miami CF de Javier Mascherano

Inter Miami CF venía de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup, pero su regreso a la competencia local no fue el mejor.

El equipo dirigido por Javier Mascherano cayó por 1-4 ante Orlando City y descendió al sexto puesto de su conferencia en la MLS.

De todos modos, vale destacar que Las Garzas tienen tres partidos menos que la mayoría de los equipos. Si logran sumar los nueve puntos pendientes, alcanzarían la línea del líder de su zona, Philadelphia Union.

Lionel Messi no estuvo presente en el encuentro ante Orlando debido a una lesión muscular sufrida hace una semana frente a Necaxa. El argentino padece una molestia en el isquiotibial (grado I) y se espera que esté de baja por al menos 15 días.

image

El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado 16 de agosto, cuando reciban en su estadio a LA Galaxy.

En cuanto a la Leagues Cup, el equipo de Javier Mascherano enfrentará a Tigres el miércoles 20 de agosto. Para entonces, se espera que Lionel Messi ya esté disponible, con el objetivo de volver a consagrarse en el torneo que ganó en 2023.

