No era solo Vaca Muerta: YPF promete revolucionar las hamburguesas y destronar a McDonald's

"El mes pasado vendimos 502.000 hamburguesas, somos los segundos en ventas de la Argentina. Yo lo quiero c.... a McDonald's. Todavía estamos lejos, y cuando me vaya de YPF en 2031 tenemos que estar por sobre esa cadena, pero tenemos que mejorar un poco la calidad", sentenció.

image "Vamos a hacer con la Full lo mismo que con Vaca Muerta. Vamos a hacer una revolución", dijo Horacio Marin.

El café

En el caso del café, en cambio, la compañía se consolida como la principal vendedora en Argentina. Con más de 34 millones de unidades servidas al año, la marca no solo lidera el segmento, sino que redefine la experiencia de consumo en estaciones de servicio.

Este volumen representa un promedio de 97.700 cafés por día, lo que equivale a 2,9 millones de cafés mensuales, una cifra que no solo impacta en el sector del café sino que posiciona a YPF como una referencia en el consumo minorista a nivel nacional.

La clave del éxito de YPF FULL está en su modelo integral: más de 1.100 tiendas distribuidas por todo el país, una propuesta gastronómica en constante evolución y un enfoque centrado en la inteligencia de datos aplicada al retail.

En efecto la revolución que promete Marin se basará en las herramientas de digitalización y de Inteligencia Artificial que la empresa lleva adelante a partir de la nueva sala de Real Time Intelligence Center (RTIC) que, desde el piso 11 de la Torre Corporativa de Puerto Madero, permite monitorear un millón de transacciones diarias que se realizan en la red de 1680 estaciones de servicio, entre muchas otras variables de la industria.

La potencialidad de la IA permite realizar un análisis del comportamiento del consumidor a través del despliegue de cámaras en las tiendas que permiten cuantificar la afluencia de gente, dividirla por rango etario, analizar la curva horaria, el tipo de consumo y hasta el nivel de satisfacción.

Además, la sala de Real Time también está conectada a la aplicación de YPF y redes, levantando comentarios de los clientes en línea. Una IA desarrollada por la empresa eleva los comentarios por grado de criticidad y los ordena por tópico, permitiendo planes de acción más enfocados y personalizados, filtrables hasta cada uno de los puntos de venta.

Las naftas

Horacio Marin habló también de las naftas y dijo al respecto que el micropricing está pensado en que el consumidor no padezca la suba y baja constante del valor de los combustibles: "Lo que tenemos que hacer es un 'moving average' que evita que un día aumente y otro baje. Vamos promediando, porque la Argentina es otra y no hay devaluación", afirmó y subrayó que la herramienta que tiene YPF para analizar la venta de sus productos es única en el mundo. "Sabemos la cantidad de autos que entran y la cantidad de nafta que se vende por surtidor", aseveró.

Y destacó que "las provincias del interior son totalmente elásticas en el precio" y que el programa de precios nocturnos permitió aumentar sus ventas en un 30%.

Desde que Horacio Marin asumió la presidencia de YPF, se puso en marcha el "Plan Andes", una estrategia que en nombre de la eficiencia y el ajuste, desmanteló la producción convencional de gas en varias provincias clave.

Desde que Horacio Marin asumió la presidencia de YPF, se puso en marcha el "Plan Andes", una estrategia que en nombre de la eficiencia y el ajuste, desmanteló la producción convencional de gas en varias provincias clave.

Así la estatal comenzó a desinvertir en campos maduros de petróleo y gas convencionales y enfocarse en la producción de Vaca Muerta, una formación de hidrocarburos no convencionales.

Y este plan forma parte de la estrategia más amplia de YPF, denominada "Plan 4x4", que busca optimizar la cartera de activos de la empresa. con esta estrategia, YPF busca transformarse en una compañía de shale de clase mundial y aumentar significativamente la producción y exportación de petróleo y gas en Argentina.

