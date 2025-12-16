El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
PUÑETAZO A MADURO
Donald Trump bloquea el petróleo de Venezuela y busca derrocar al gobierno "terrorista"
La orden de Donald Trump es bloquear, de inmediato, barcos petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
Qué expresó el mandatario
En su red Truth agregó
En esa línea, detalló:
“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.
"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, informó el presidente estadounidense.
En tanto, concluyó:
