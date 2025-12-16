Donald Trump bloquea el petróleo de Venezuela y busca derrocar al gobierno "terrorista"

Como daño colateral originado en la merma en la producción, distribución y consumo de combustibles, se ha paralizado el tráfico de los buques tanque que transportan el petroleo crudo desde los principales pozos de extracción hasta las destilerías y luego Bloqueo total para buques sancionados que operen en Venezuela

"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, informó el presidente estadounidense.

En tanto, concluyó:

Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto! Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!

