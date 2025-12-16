urgente24
GLOBAL Donald Trump > Venezuela > Petroleros

PUÑETAZO A MADURO

Donald Trump bloquea el petróleo de Venezuela y busca derrocar al gobierno "terrorista"

La orden de Donald Trump es bloquear, de inmediato, barcos petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

16 de diciembre de 2025 - 21:41
No le tiembla el pulso para ordenar bloqueo total a petroleros sancionados&nbsp;

No le tiembla el pulso para ordenar bloqueo total a petroleros sancionados 

Por GUILLERMO CARRIL

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Qué expresó el mandatario

El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse. Por el robo de nuestros activos, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse. Por el robo de nuestros activos, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera

En su red Truth agregó

Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente

Seguir leyendo

En esa línea, detalló:

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.

Como daño colateral originado en la merma en la producción, distribución y consumo de combustibles, se ha paralizado el tráfico de los buques tanque que transportan el petroleo crudo desde los principales pozos de extracción hasta las destilerías y luego
Bloqueo total para buques sancionados que operen en Venezuela

Bloqueo total para buques sancionados que operen en Venezuela

"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, informó el presidente estadounidense.

En tanto, concluyó:

Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto! Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Más noticias en Urgente24

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES