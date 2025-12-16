¿José Luis Daza deja a Caputo por un cargo en Chile?

Las bandas se mantienen. Lo único que cambió fue pasar de un crawl fijo a un crawl variable. La tasa de variación de los límites antes era fija al 1% y ahora es variable al último dato de inflación. El sesgo contractivo de la política monetaria y el ancla fiscal permitirán que Argentina converja en una inflación internacional, inevitablemente. Por lo tanto, el nivel de crawl va a terminar siendo más bajo que el 1%. Las bandas se mantienen. Lo único que cambió fue pasar de un crawl fijo a un crawl variable. La tasa de variación de los límites antes era fija al 1% y ahora es variable al último dato de inflación. El sesgo contractivo de la política monetaria y el ancla fiscal permitirán que Argentina converja en una inflación internacional, inevitablemente. Por lo tanto, el nivel de crawl va a terminar siendo más bajo que el 1%.

Según el ministro, el cambio de esquema se hizo para "darle más y mejor flexibilidad al esquema de bandas". A lo que agregó que "es acercarte más rápidamente hacia una flotación".

Planteó que el nuevo sistema es “más robusto” que el sistema de crawl fijo, aunque ya aparecieron críticas, como la de Ricardo Arriazu, tal como informó Urgente24 hoy.

Arriazu en contra de las medidas del BCRA

El economista y examigo de Javier Milei, Ricardo Arriazu, definió la nueva medida como “una tontera, pero una tontera a medias” en un desayurno con banqueros, inversores y banqueros, según publicó Clarín. Y advirtió:

Soy enemigo de las bandas, cuando se mueve el dólar se mueve todo. Antes de las bandas con el ajuste se compraron US$ 25.000 millones en reservas, la actividad creció al 11%, y con la banda se duplicó el riesgo, hay más inflación, y no compraron un dólar de reservas.

Arriazu dijo que antes de la aplicación de bandas de flotación, el modelo económico tenía un 70% de probabilidades de éxito, pero ahora bajaron a 50%.

A esto agregó sus proyecciones para 2026: el dólar en $ 1.680 el techo de la banda en diciembre de 2026. 19% de inflación, 4,8% de crecimiento en 2025, 5,9% en 2026.

