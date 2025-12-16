En una semana movida para la economía, el ministro Luis Caputo volvió a estar en la primera plana desde inicios de diciembre, cuando retomó la actividad pública luego de un mes escondido. Pero la nota vino de Chile. José Luis Daza dejó entrever que le propusieron ser ministro de economía en su país natal, y estaría pensando su decisión.
CAMBIOS EN ECONOMÍA
¿José Luis Daza deja a Caputo por un cargo en Chile?
José Luis Daza, Luis Caputo y Santiago Bausili hablaron sobre el futuro laboral del 2 de economía y sobre los cambios en la política cambiaria.
Esta importante oferta laboral para Daza ya se venía comentando en Mecon, pero hoy se supo, justo luego de la visita del presidente recientemente electo de Cine, José Antonio Kast, a Javier Milei.
El equipo económico de Nación participó nuevamente en el streaming libertario Tres Anclas, del canal Carajo. Estuvieron presentes Luis Caputo, el Secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.
Al respecto, Luis Caputo afirmó que decida lo que decida, ellos apoyarán a Daza.
Luis Caputo habló del nuevo esquema cambiario
Sobre el nuevo esquema cambiario, Caputo dijo:
Según el ministro, el cambio de esquema se hizo para "darle más y mejor flexibilidad al esquema de bandas". A lo que agregó que "es acercarte más rápidamente hacia una flotación".
Planteó que el nuevo sistema es “más robusto” que el sistema de crawl fijo, aunque ya aparecieron críticas, como la de Ricardo Arriazu, tal como informó Urgente24 hoy.
Arriazu en contra de las medidas del BCRA
El economista y examigo de Javier Milei, Ricardo Arriazu, definió la nueva medida como “una tontera, pero una tontera a medias” en un desayurno con banqueros, inversores y banqueros, según publicó Clarín. Y advirtió:
Arriazu dijo que antes de la aplicación de bandas de flotación, el modelo económico tenía un 70% de probabilidades de éxito, pero ahora bajaron a 50%.
A esto agregó sus proyecciones para 2026: el dólar en $ 1.680 el techo de la banda en diciembre de 2026. 19% de inflación, 4,8% de crecimiento en 2025, 5,9% en 2026.
