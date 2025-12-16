Reacción del mercado a los anunciós del BCRA: Sube el dólar, pero el Riesgo País perfora los 600 puntos

"El cambio es muy menor, pero es una mejora de lo que teníamos, no quiere decir que el ritmo de ajuste del techo de la banda va a subir: va a ir acompañado con la inflación", dijo este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, pero admitió que "este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, el ritmo de crawl va a ser menor".

En cuanto a los bonos, reaccionan positivamente, con subas de hasta el 3,3%, lo que impacta en el Riesgo País, llevándolo hasta los 573 puntos básicos.

Noticia en desarrollo.