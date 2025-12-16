El mercado reacciona de forma despareja al anuncio del Gobierno de cambio del esquema cambiario y el objetivo de acumulación de reservas. Mientras que los dólares se disparan, el Riego País baja por debajo de los 600 puntos por primera vez desde principios de 2025.
REPERCUSIONES
Reacción del mercado a los anunciós del BCRA: Sube el dólar, pero el Riesgo País perfora los 600 puntos
El BCRA actualizará las bandas al ritmo de la inflación en lugar de un 1% mensual fijo como hasta ahora, mientras que se propone acumular hasta US$17 mil millones en sus reservas.
El Banco Central anunció el lunes que las bandas cambiarias se actualizarán desde enero de 2026 al ritmo de la inflación en lugar de un 1% mensual fijo como hasta ahora, mientras que se propone acumular hasta US$17 mil millones en sus reservas.
El primer dato disparó las cotizaciones al preverse un mayor ritmo de devaluación, aunque en el Gobierno aseguran que la modificación no implica necesariamente ese comportamiento.
En tanto que los dólares financieros también experimentaban subas parecidas.
"El cambio es muy menor, pero es una mejora de lo que teníamos, no quiere decir que el ritmo de ajuste del techo de la banda va a subir: va a ir acompañado con la inflación", dijo este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, pero admitió que "este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, el ritmo de crawl va a ser menor".
En cuanto a los bonos, reaccionan positivamente, con subas de hasta el 3,3%, lo que impacta en el Riesgo País, llevándolo hasta los 573 puntos básicos.
Noticia en desarrollo.