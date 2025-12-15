Una norma silenciosa de la CNV que cambia el control sobre las ALyC

El punto sensible del préstamo de valores

Uno de los cambios más relevantes pasa por el préstamo o alquiler de valores negociables, una operatoria habitual pero poco visible para el público general. A partir de ahora, estos acuerdos deberán informarse tanto si el ALyC actúa como prestamista como si lo hace como prestatario, incluso cuando no exista documentación formal.

El alcance va un paso más allá. La obligación también cubre los acuerdos en los que participen clientes vinculados al agente bajo el concepto de cartera propia ampliada.

En esos casos, la responsabilidad de informar recae directamente sobre el ALyC, lo que reduce al mínimo las zonas grises regulatorias. En esos casos, la responsabilidad de informar recae directamente sobre el ALyC, lo que reduce al mínimo las zonas grises regulatorias.

Detalle fino

La CNV exige un nivel de desagregación elevado. Identificación de las partes, fechas de inicio y vencimiento, especies involucradas, valor nominal, moneda de referencia y condiciones económicas pactadas. Toda la información tendrá carácter de declaración jurada, un dato no menor en términos de riesgo regulatorio y sancionatorio.

El regulador no solo quiere saber cuánto deben los agentes, sino cómo, con quién y bajo qué condiciones.

Un cronograma ajustado

La implementación no deja demasiado margen para la adaptación gradual. Los ALyC deberán presentar información retroactiva correspondiente a varios meses en un plazo corto, y luego incorporarse al esquema mensual permanente.

La CNV apunta a contar con datos consolidados en tiempo real, algo clave para anticipar tensiones antes de que escalen. La CNV apunta a contar con datos consolidados en tiempo real, algo clave para anticipar tensiones antes de que escalen.

En paralelo, la reglamentación elimina esquemas informativos anteriores que habían quedado desactualizados. El objetivo es ordenar el marco normativo y concentrar la información relevante en un único régimen, más robusto y alineado con estándares de supervisión modernos.

Lectura de fondo

El contexto explica la decisión. Con un mercado todavía frágil, antecedentes recientes de volatilidad y un sistema financiero que busca recuperar profundidad, la CNV opta por anticiparse al riesgo sistémico en lugar de reaccionar tarde.

No se limita la operatoria ni se restringe el financiamiento. No se limita la operatoria ni se restringe el financiamiento.

Para los agentes, implica mayor carga operativa y menor margen para maniobras opacas. Para el mercado, es una señal clara. El apalancamiento dejó de ser un dato invisible.

Pasó casi inadvertida, pero esta reglamentación marca un cambio estructural en la forma en que se supervisa el riesgo dentro del mercado de capitales argentino. En un contexto donde la confianza es un activo escaso, la CNV eligió reforzarla con información. Y eso, en economía, nunca es un detalle menor.

2025 - 2 - Resolución General N° 1094.pdf

Más contenido de Urgente24

Bautismo de fuego para Monteoliva: Protocolo antipiquetes (que ya dejó 2.500 heridos) en la marcha de la CGT

Senado bonaerense: ¿Se viene el choque del año La Cámpora-LLA Vs PRO-Kicillof?

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Cuenta regresiva en el Congreso: Maratón de leyes antes del parate de fin de año