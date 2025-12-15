Festejo de 'mandriles' por bandas y reservas, con pase de factura: "Llega tarde"

En diálogo con LN+, Santangelo consideró que la medida "clarifica" el escenario cambiario. "Veníamos de una política económica con absoluta claridad en lo fiscal, pero cuando íbamos al mercado cambiario, a lo monetario, a lo financiero, las marchas y contramarchas eran muy grandes", dijo.

El economista Rodolfo Santangelo. Foto: web Rodolfo Santangelo, economista y consultor.

En cuanto a la capacidad que tenga el BCRA o el Tesoro para comprar reservas, el titular de la consultora MacroView, estimó que "va a ser la realidad la que tenga la última palabra" al respecto.

"Es clave que la caída de la demanda de dólares continúe para que el BCRA pueda comprar. Es clave que la gente compre menos. Vamos a ver la tasa de inflación, la tasa de interés, la demanda de dinero. Pero, a priori, como clarificación, es un muy buen paso adelante", opinó.

"Entre oferta y demanda se va a determinar la capacidad del Gobierno de comprar dólares", resumió.

"Está claro que antes de las elecciones tuvimos una fenomenal demanda de personas para atesorar, mandar al exterior, para viajar. Eso bajó fuertemente", dijo al estimar que desde un pico de casi US$6 mil millones la demanda se reduciría hasta los US$1.000 millones en diciembre. "La pregunta es si se mantiene, baja o sube", planteó.

Para Santangelo, la "buena noticia" en ese aspecto es que se prevé para 2026 que haya un saldo positivo de la balanza comercial, es decir, que entrarán más dólares por comercio de los que saldrán, lo que le dará mayor espalda al BCRA para comprar reservas.

"Las perspectivas para de exportaciones son buenas y pareciera que las importaciones empiezan a aplanarse, como que ya se stockeó demasiado. Así que balanza comercial superavitaria va a haber", pronosticó.

En cambio planteó dudas sobre el ingreso de dólares por deudas tomadas por empresas y cuál será la demanda por turismo de cara al verano y el Mundial, a la vez que puso a las compras para atesoramiento como el gran "árbitro" del mercado.

En cuanto al cambio de régimen de las bandas, sostuvo que si bien "no es mucho" que se acelere más de un punto el ritmo de actualización, "es empezar a desandar un camino donde el techo lo teníamos muy cerquita". "Cualquier cosa que pasara en la demanda y oferta ponía en riesgo ir al techo, con un BCRA que no tiene reservas", dijo.

Y concluyó: "Queda blanqueado que el apoyo de USA fue extraordinario y puntual, y no permanente y ordinario, entonces tenés que empezar a deslizar".