El Banco Central finalmente decidió acelerar el ritmo de ampliación de las bandas cambiarias e iniciar un programa de compras de reservas.
RODOLFO SANTANGELO
Festejo de 'mandriles' por bandas y reservas, con pase de factura: "Llega tarde"
Las medidas fueron saludadas por economistas que venían haciendo ese reclamo desde hace tiempo y que como respuesta recibían las agresiones de Javier Milei.
Esto fue saludado por economistas que venían haciendo ese reclamo desde hace tiempo y que como respuesta recibían las agresiones de Javier Milei, que les ponía el mote de "mandriles" y los mandaba a "ponerse Adermicina" ante lo que consideraba estimaciones siempre erradas.
Pero los cambios anunciados este lunes, actualización de las bandas de flotación por inflación (en lugar de un 1% mensual) y la compra de hasta US$17 mil millones en reservas, fue recibido con "satisfacción" en "la profesión".
Fue, por lo menos, la postura de Rodolfo Santangelo, histórico socio de Carlos Melconian.
"Es una satisfacción porque era un reclamo de larga data de la profesión", dijo no sin pasarle una factura al Gobierno. "Llega tarde, hubiera sido bueno hacerlo antes", reprochó.
En diálogo con LN+, Santangelo consideró que la medida "clarifica" el escenario cambiario. "Veníamos de una política económica con absoluta claridad en lo fiscal, pero cuando íbamos al mercado cambiario, a lo monetario, a lo financiero, las marchas y contramarchas eran muy grandes", dijo.
En cuanto a la capacidad que tenga el BCRA o el Tesoro para comprar reservas, el titular de la consultora MacroView, estimó que "va a ser la realidad la que tenga la última palabra" al respecto.
"Es clave que la caída de la demanda de dólares continúe para que el BCRA pueda comprar. Es clave que la gente compre menos. Vamos a ver la tasa de inflación, la tasa de interés, la demanda de dinero. Pero, a priori, como clarificación, es un muy buen paso adelante", opinó.
"Entre oferta y demanda se va a determinar la capacidad del Gobierno de comprar dólares", resumió.
"Está claro que antes de las elecciones tuvimos una fenomenal demanda de personas para atesorar, mandar al exterior, para viajar. Eso bajó fuertemente", dijo al estimar que desde un pico de casi US$6 mil millones la demanda se reduciría hasta los US$1.000 millones en diciembre. "La pregunta es si se mantiene, baja o sube", planteó.
Para Santangelo, la "buena noticia" en ese aspecto es que se prevé para 2026 que haya un saldo positivo de la balanza comercial, es decir, que entrarán más dólares por comercio de los que saldrán, lo que le dará mayor espalda al BCRA para comprar reservas.
"Las perspectivas para de exportaciones son buenas y pareciera que las importaciones empiezan a aplanarse, como que ya se stockeó demasiado. Así que balanza comercial superavitaria va a haber", pronosticó.
En cambio planteó dudas sobre el ingreso de dólares por deudas tomadas por empresas y cuál será la demanda por turismo de cara al verano y el Mundial, a la vez que puso a las compras para atesoramiento como el gran "árbitro" del mercado.
En cuanto al cambio de régimen de las bandas, sostuvo que si bien "no es mucho" que se acelere más de un punto el ritmo de actualización, "es empezar a desandar un camino donde el techo lo teníamos muy cerquita". "Cualquier cosa que pasara en la demanda y oferta ponía en riesgo ir al techo, con un BCRA que no tiene reservas", dijo.
Y concluyó: "Queda blanqueado que el apoyo de USA fue extraordinario y puntual, y no permanente y ordinario, entonces tenés que empezar a deslizar".