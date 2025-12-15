Teniente General Carlos Presti, The Green Minister.

ministro Presti y Milei. Teniente general Carlos Alberto Presti y el presidente Javier Milei.

Igual pero distinto

Minutos después de las 11:00 irrumpieron en la Plaza de Armas del Edificio Libertad, el Teniente General Presti junto a los jefes de los Estados Mayores Conjunto, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército junto a otros altos mandos recién asumidos y por asumir en las próximas horas.

Los corrillos previos al inicio del acto, invariablemente, hacían referencia a los motivos que pudieron haber llevado al Presidente de la Nación a desechar todas las propuestas recibidas desde su propio entorno para la sucesión del ahora diputado (ya vestido de civil) Luis Petri.

Por lejos, la hipótesis que más cala entre veteranos hombres de armas es la que se relaciona con un evidente desentendimiento de la dirigencia política de la delicada situación que atraviesan las FFAA, que se agravó considerablemente durante la gestión del hoy diputado nacional por Mendoza.

Aíntesis del pensamiento militar de la hora:

Presti se ha hecho cargo de una papa más que caliente. Crisis salarial agravada al extremo, tropa que no come, atención sanitaria al militar y su grupo familiar deficiente cuando no nula, nivel de operaciones en su mínimo histórico y más allá de alguna incorporación de material terrestre y aéreo, la disminución de la partida presupuestaria para defensa de cara a 2026 no permite augurar mejora alguna en el corto plazo. Presti se ha hecho cargo de una papa más que caliente. Crisis salarial agravada al extremo, tropa que no come, atención sanitaria al militar y su grupo familiar deficiente cuando no nula, nivel de operaciones en su mínimo histórico y más allá de alguna incorporación de material terrestre y aéreo, la disminución de la partida presupuestaria para defensa de cara a 2026 no permite augurar mejora alguna en el corto plazo.

Un oficial superior de la Armada Argentina con suficientes años de retiro como para hablar desapasionadamente sostiene:

"A Presti se le dio vía libre para armar su equipo como mejor le parezca. Esto que podría ser tomado como una bendición digna de ser imitada en otras áreas del Estado en este caso constituye un verdadero salvavida de plomo . Si al general devenido en político se le dieran los fondos necesarios para sanear la deuda del IOSFA, mejorar los salarios del personal y mejorar en parte al menos la operatividad de las fuerzas , podría llegar a ser una gestión memorable”.

“La lectura del proyecto de Ley de Presupuesto lamentablemente no indica eso y si el fantasma del éxodo de personal en busca de mejores horizontes no cesa y al mismo tiempo continuamos mendigando medicamentos para tratar patologías extremas de nuestros camaradas y sus familias , la crisis terminal en la que estamos no se solucionará por mucho que incorporemos algún avión más o menos usado o algún vehículo 8x8".

“Si Presti fracasa, no será el fracaso de un hombre ni siquiera el de un equipo. La política habrá puesto en cabeza de los propios uniformados el colapso del sistema de defensa nacional”.

karina militar Karina Milei, El Jefe, según Grok. FOTO: Ficción de xAI / Grok.

El valor de un soldado

De las propias palabras expresadas tanto por el saliente Almirante Allievi como por su relevo (Vicealmirante Romay) surgieron la cantidad de años que cada uno de ellos le ha dedicado a la institución en la que sirven. 48 años el primero y 47 el segundo.

Valor -en este caso- no refiere a valentía sino a inversión.

El Estado Nacional invierte -y mucho- en la formación de un militar y luego éste devuelve con creces lo en el invertido y lo hace nada menos que con años de vida al servicio de la Patria.

Si bien dentro de la dinámica de las instituciones el recambio generacional es sano, éste y quienes acontecerán en las próximas horas sorprenden a propios y extraños por lo extemporáneos.

Todos los oficiales relevados fueron elegidos por el actual Comandante en Jefe y dieron sobradas muestras de la siempre tan declamada y exigida subordinación al poder político. Relevarlos a mitad de camino cuando menos suena a desprecio por aquellos a quienes este gobierno dijo venir a poner en su justo valor.

Desde esta columna se han criticado muchas decisiones o actitudes de algunos de los conductores de las FFAA, pero jamás se ha dejado de reconocer que no vacilaron en cumplir todo lo que se les ordenó y más aún.

Esta afirmación no implica disvalor alguno para quienes los suceden en el mando, pero si perplejidad con relación a la liviandad con la que arrojan profesionales leales por la ventana sin contemplaciones.

Ojalá que Las Fuerzas del Cielo no descarten con la misma indolencia a Presti y la nada desdeñable cantidad de militares que de su mano cambian la vida cuartera por la palaciega.

carlos alberto presti Teniente general Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa y militar en actividad.

El gran desafío

Enfundado en su impecable uniforme verde y con el bastón de mando militar en mano -dejando de lado algunas vacilaciones- el Teniente General Presti hoy (15/12) encabezó su primera ceremonia militar desde su flamante cargo político.

Su marcial saludo a la tropa formada no fue respondida refiriéndose a el como “mi general” sino como “Sr. Ministro”. Un ministro verde no por su grado de maduración sino por lo que representa su vestimenta que representa su sujeción a los códigos de la milicia antes que a los de la política.

El gran desafío para este militar político será saber elevar su voz ministerial sin llegar a transformarse en un insubordinado militar, poder reclamar como ministro sin que el reclamo ministerial se transforme en “asonada golpista”, entender la diferencia entre ser el militar más antiguo y el ministro más moderno y por sobre todo saber decir basta si llega el momento de decirlo.

El último día de trabajo del general Presti no vendrá acompañado de una emotiva ceremonia, no habrá arriado de su insignia de mando, no se cantará el Himno Nacional ni la Marcha del Ejército Argentino, no habrá placas ni presentes para el ni tampoco flores para su esposa. No hay gloria en la salida de un ministro menos en la salida de un ministro libertario tal como está demostrado.

El 'Green Minister' es el ministro de todos más allá del color de sus uniformes, su poder es amplio pero su responsabilidad lo es mucho más. Es de desearle que esté a la altura de las circunstancias y que sepa distinguir la diferencia entre da un paso al frente cada vez que sea necesario o dar un paso al costado si descubre que no puede hacer lo que debe.

----------------------

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River