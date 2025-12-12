Reordenamiento en el Ministerio de Defensa: Presti apuesta por disciplina, expertise y presencia militar

Ajustes en logística en Defensa y continuidad en áreas técnicas

La Agencia Logística de la Defensa, clave para la compra de equipamiento y la provisión operativa, será conducida por el general de brigada Carlos Horacio Martín, quien ya había ocupado posiciones de peso en Planeamiento y Estrategia. En un contexto donde el Gobierno apuesta a modernizar capacidades y avanzar en adquisiciones proyectadas, Martín aparece como un perfil técnico destinado a garantizar procesos más eficientes.

Otros nombres continúan en sus funciones, reforzando la idea de continuidad en temas de gestión. Guillermo Madero seguirá como jefe de Gabinete de Asesores, mientras que Mario Katzenell conservará la Secretaría de Investigación y Producción para la Defensa. Ambos sostienen una agenda que apunta al desarrollo tecnológico y la articulación con la industria nacional.

El coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña quedará a cargo del área de Administración, una de las dependencias que más impacta en la planificación financiera y el manejo presupuestario de la cartera.

Movimientos en la cúpula militar

La asunción de Presti coincide con un reordenamiento profundo en las fuerzas. Por primera vez en 30 años, la Armada conducirá el Estado Mayor Conjunto, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe. Estará acompañado por el general de brigada Sergio Jurczyszyn como subjefe, en reemplazo del brigadier general Xavier Isaac, quien pasó a retiro.

El Ejército también renovará su conducción con el general Oscar Santiago Zarich, mientras que la Armada quedará bajo el mando del vicealmirante Juan Carlos Romay tras una serie de retiros anticipados. En la Fuerza Aérea, en cambio, se optó por la continuidad del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, figura vinculada al programa de incorporación de los F-16.

Un ministerio que busca orden, eficiencia y capacidad operativa

La gestión de Presti arranca con un esquema austero y con fuerte impronta castrense. El desafío, según coinciden fuentes cercanas al ministro, será mostrar resultados concretos en áreas donde el Estado acumula deudas históricas: modernización del equipamiento, eficiencia logística y reorganización administrativa.

El oficialismo espera que el nuevo ministro logre traducir esa combinación de disciplina militar y continuidad técnica en una estructura más ordenada y con mayor capacidad de respuesta. Para Presti, el capítulo que comienza no sólo redefine su rol personal dentro del Gobierno, sino que también abre un nuevo ciclo en la relación entre la conducción política y las Fuerzas Armadas.

