El Ministerio de Defensa inauguró una nueva etapa con la asunción de Carlos Presti, quien se presentó en el Salón Blanco vestido con su uniforme militar. El gesto, interpretado dentro del Gobierno como una señal deliberada, marca el tono de una gestión que buscará reforzar el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la estructura administrativa sin romper del todo con la línea trazada en el último año.
CAMBIOS
Reordenamiento en el Ministerio de Defensa: Presti apuesta por disciplina, expertise y presencia militar
El ministerio de Defensa arranca una nueva gestión con Carlos Presti a la cabeza. Esta nueva etapa incluye mayor presencia militar.
La llegada de Presti consolida un movimiento interno que Milei venía impulsando desde diciembre de 2023: recuperar el peso institucional de los cuadros militares en áreas estratégicas. Sin embargo, su gabinete no supone un reemplazo total de la conducción civil, sino más bien un entramado mixto que combina oficiales en actividad, retirados reincorporados y técnicos que ya integraban el equipo de su antecesor, Luis Petri.
Un gabinete con presencia militar en puestos clave
La Secretaría de Estrategias y Asuntos Militares, uno de los cargos más influyentes del ministerio, quedará en manos del general de división Jorge Alberto Puebla, un especialista en planificación con actuación discreta pero reconocida dentro de las fuerzas. Será el encargado de articular con los jefes de Estado Mayor y se convertirá en una pieza central en la coordinación del nuevo esquema.
Otra novedad es la vuelta al primer plano del teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella, quien asumirá en Asuntos Internacionales para la Defensa. Su designación supone un giro respecto de los años kirchneristas, cuando su carrera quedó relegada, y acompaña el objetivo de profundizar acuerdos de cooperación con Estados Unidos e Israel.
En paralelo, el Gobierno también avanza con cambios en áreas sensibles fuera del organigrama estrictamente militar. El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) será intervenido y conducido por un especialista del sector privado. Su designación, mantenida bajo reserva hasta último momento, responde a la urgencia de ordenar una estructura golpeada por déficits operativos, demoras en pagos y reclamos acumulados.
Ajustes en logística en Defensa y continuidad en áreas técnicas
La Agencia Logística de la Defensa, clave para la compra de equipamiento y la provisión operativa, será conducida por el general de brigada Carlos Horacio Martín, quien ya había ocupado posiciones de peso en Planeamiento y Estrategia. En un contexto donde el Gobierno apuesta a modernizar capacidades y avanzar en adquisiciones proyectadas, Martín aparece como un perfil técnico destinado a garantizar procesos más eficientes.
Otros nombres continúan en sus funciones, reforzando la idea de continuidad en temas de gestión. Guillermo Madero seguirá como jefe de Gabinete de Asesores, mientras que Mario Katzenell conservará la Secretaría de Investigación y Producción para la Defensa. Ambos sostienen una agenda que apunta al desarrollo tecnológico y la articulación con la industria nacional.
El coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña quedará a cargo del área de Administración, una de las dependencias que más impacta en la planificación financiera y el manejo presupuestario de la cartera.
Movimientos en la cúpula militar
La asunción de Presti coincide con un reordenamiento profundo en las fuerzas. Por primera vez en 30 años, la Armada conducirá el Estado Mayor Conjunto, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe. Estará acompañado por el general de brigada Sergio Jurczyszyn como subjefe, en reemplazo del brigadier general Xavier Isaac, quien pasó a retiro.
El Ejército también renovará su conducción con el general Oscar Santiago Zarich, mientras que la Armada quedará bajo el mando del vicealmirante Juan Carlos Romay tras una serie de retiros anticipados. En la Fuerza Aérea, en cambio, se optó por la continuidad del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, figura vinculada al programa de incorporación de los F-16.
Un ministerio que busca orden, eficiencia y capacidad operativa
La gestión de Presti arranca con un esquema austero y con fuerte impronta castrense. El desafío, según coinciden fuentes cercanas al ministro, será mostrar resultados concretos en áreas donde el Estado acumula deudas históricas: modernización del equipamiento, eficiencia logística y reorganización administrativa.
El oficialismo espera que el nuevo ministro logre traducir esa combinación de disciplina militar y continuidad técnica en una estructura más ordenada y con mayor capacidad de respuesta. Para Presti, el capítulo que comienza no sólo redefine su rol personal dentro del Gobierno, sino que también abre un nuevo ciclo en la relación entre la conducción política y las Fuerzas Armadas.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Chiqui Tapia suma más enemigos: El periodismo denuncia aprietes y ADEPA arremete contra la AFA
Con Milei, se duplicaron los trabajadores que destinan el aguinaldo a pagar deudas
Otra vez: Córdoba reacciona a la gripe H3N2 y se prepara para el invierno