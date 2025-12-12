Street Fighter llega al cine y promete peleas tan brutales como las del videojuego

image La trama mezcla el torneo clásico con una conspiración que obliga a los protagonistas a enfrentar su pasado.

El director Kitao Sakurai parece haber entendido que llevar un videojuego a la pantalla grande es utilizar la nostalgia y mezclarla con acción intensa y el conflicto interno de los personajes, algo que las adaptaciones anteriores rara vez lograron. Con estreno previsto para el octubre de 2026, la expectativa es también de quienes disfrutan del cine de acción con personajes con historia y motivaciones claras.

image La película apuesta a combinar acción, nostalgia y conflicto emocional con una identidad propia.

En definitiva, esta adaptación live-action de Street Fighter se juega en un terreno delicado: mantener la esencia del juego, ofrecer acción espectacular y contar algo que sostenga la película más allá de los golpes. Por lo que se vio en el tráiler, el primer Round se va a llenar de combates intensos, guiños para los fanáticos y una película que respeta su origen mientras se anima a contar algo propio.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda

Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036

Sin la mano de Bessent, dicen que el BCRA/Tesoro volvieron a vender dólares