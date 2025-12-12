El primer tráiler de la adaptación de Street Fighter sorprendió a todos porque, aparte de revivir la estética del clásico videojuego, también insinúa una historia más oscura y personal de lo esperado, algo que nadie tenía en el radar. Y aunque muestra poco, parece que la película viene dispuesta a desafiar lo que se creía posible para esta franquicia.
EMPIEZA EL ROUND 1
Street Fighter llega al cine y promete peleas tan brutales como las del videojuego
El clásico 'Street Fighter' vuelve en live-action con peleas zarpadas, elenco inesperado y una trama más oscura de lo que parece. El tráiler dejó mucha intriga.
El tráiler que prendió la mecha: Fidelidad a Street Fighter y músculo en pantalla
El adelanto que se presentó en los Game Awards 2025 no perdió tiempo en mostrar a los personajes más icónicos de Capcom: Ryu, Ken, Chun-Li, Guile y M. Bison se mueven con coreografías que cualquier fanático reconocería al instante, y la escena final con un auto hecho trizas es justo el tipo de acción exagerada que los seguidores esperaban. La atención al detalle en los trajes y movimientos es notable, algo que muchas adaptaciones de videojuegos anteriores no lograron.
El casting sorprende por tener caras conocidas y a atletas de primer nivel: Noah Centineo como Ken Masters, Andrew Koji como Ryu, Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison, Jason Momoa como Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog y Cody Rhodes como Guile, entre otros. Esta formación genera expectativas porque por un lado aporta carisma, y por el otro también físico y técnica para las peleas, algo fundamental para que el filme no se quede solo en CGI y efectos de cámara.
Lo interesante es que, aunque el tráiler está casi todo centrado en la acción, logra transmitir personalidad: cada personaje tiene gestos y movimientos que reflejan su historia y su estilo en el juego. En Twitter y Reddit, los fanáticos celebraron que, por primera vez, un live-action parecía entender la esencia de Street Fighter sin caer en lo ridículo.
Una trama que mete conspiraciones, pasado y algo más que solo piñas
La película se sitúa en 1993 y sigue a Ryu y Ken, quienes son reclutados por Chun-Li para participar en el Torneo Mundial de Lucha, pero detrás de aquella competencia hay un plan secreto que los obliga a enfrentarse entre ellos y a sus propios conflictos. La sinopsis dice: "Ambientada en 1993, los separados Ryu y Ken Masters son empujados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de este enfrentamiento se oculta una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, es GAME OVER".
El director Kitao Sakurai parece haber entendido que llevar un videojuego a la pantalla grande es utilizar la nostalgia y mezclarla con acción intensa y el conflicto interno de los personajes, algo que las adaptaciones anteriores rara vez lograron. Con estreno previsto para el octubre de 2026, la expectativa es también de quienes disfrutan del cine de acción con personajes con historia y motivaciones claras.
En definitiva, esta adaptación live-action de Street Fighter se juega en un terreno delicado: mantener la esencia del juego, ofrecer acción espectacular y contar algo que sostenga la película más allá de los golpes. Por lo que se vio en el tráiler, el primer Round se va a llenar de combates intensos, guiños para los fanáticos y una película que respeta su origen mientras se anima a contar algo propio.
