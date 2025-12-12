Juan Sebastián Verón tomo la medida que va a hacer sacudir a la AFA

En las últimas semanas, Juan Sebastián Verón se ha pronunciado en contra de la AFA de Chiqui Tapia. Esto quedó evidenciado, por ejemplo, en los pasillos del estadio de Estudiantes, de espaldas a Rosario Central. En lo futbolístico, el Pincha de Eduardo Domínguez jugará la final del Torneo Clausura ante Racing Club.
En la previa del partido contra el equipo de Gustavo Costas, el presidente de la institución platense tomó una decisión contundente, que seguramente tendrá gran repercusión en los próximos días.
El campeonato de Rosario Central desató una ola de consecuencias más que interesantes.
La obligación de la AFA a Estudiantes de hacerle el pasillo al Canalla derivó en que el Pincha lo realizara… pero de espaldas, y las repercusiones trascendieron el ámbito deportivo, adquiriendo un fuerte tinte político.
El Tribunal de Disciplina de la Casa Madre del fútbol argentino sancionó a Juan Sebastián Verón con seis meses, impidiéndole ejercer su rol en el club de La Plata.
Golazo 24 informó que el presidente del Pincha apelará la sanción ante el TAS y, además, tomó otra decisión que seguramente tendrá gran repercusión.
Según el periodista Daniel Avellaneda: "Verón viajará con un grupo de hinchas y dirigentes en un chárter (no avión privado) hasta Tucumán. Pasará la noche allí el viernes y el sábado se trasladará por ruta hasta Santiago del Estero. Su idea es ver el partido en la popular. Está suspendido como dirigente, pero nadie le puede impedir comprar su entrada para ver a EDLP".
Es decir, la Bruja estaría, de alguna manera, desafiando la sanción al hacerse presente en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Será interesante ver qué sucede si esta decisión finalmente se concreta.
Estudiantes y la final del Torneo Clausura ante Racing
Sea o no con la presencia de Juan Sebastián Verón, Estudiantes y Racing se enfrentarán mañana sábado 13 de diciembre desde las 21 horas, en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
La Academia llegó a esta instancia tras eliminar a River (octavos), Tigre (cuartos) y Boca (semifinal), mientras que el Pincha dejó en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y a su clásico rival, Gimnasia.
El juez principal del encuentro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta, considerados a priori los mejores en sus respectivos roles dentro del fútbol argentino.
Posibles formaciones:
Racing (DT: Gustavo Costas):
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.
Estudiantes (DT: Eduardo Domínguez):
Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.
