Verón sacó munición pesada y tomó una medida explosiva contra la AFA

Un antecedente positivo para Verón

Hace poco el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Andrés Fassi y Gustavo Gatti, presidente y vicepresidente de Talleres de Córdoba, que habían sido suspendidos por dos años debido a un altercado con el árbitro Andrés Merlos luego de lo que fue la serie de octavos de final de la Copa Argentina 2024 entre la T y Boca en Mendoza.

El TAS dio lugar al reclamo de los dirigentes y finalmente se levantó la sanción de forma provisional para que puedan volver a sus funciones. Verón considera que correrá con la misma suerte y podrá retomar sus funciones como mandatario de Estudiantes, lo que terminaría siendo para el Pincha una victoria contra el poder de Chiqui Tapia y la AFA.

