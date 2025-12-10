Sigue el escándalo por lo que fue la sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA a los jugadores de Estudiantes de La Plata por ponerse de espaldas en el famoso pasillo a Rosario Central, sumado a la suspensión de seis meses que recibió Juan Sebastián Verón. Ahora el presidente Pincha sacó la munición pesada.
Verón sacó munición pesada y tomó una medida explosiva contra la AFA
Juan Sebastián Verón ya movió sus fichas en medio de su fuerte disputa con la AFA de Claudio Tapia.
Desde el momento en que la AFA informó la sanción para jugadores de Estudiantes y para Juan Sebastián Verón el clima comenzó a estar más que caldeado entre el la casa madre del fútbol argentino comandada por Claudio Tapia y el club platense que ahora está en la final del Torneo Clausura donde disputará el título contra Racing.
Se comenzó a rumorear que una vez que termine este campeonato la AFA aplicará una amnistía y borrará todas las sanciones menores a cuatro fechas, por lo que finalmente los jugadores no cumplirían las dos fechas de sus pensión impuesta por el Tribunal de Disciplina. Lo que sí quedó firme es la suspensión de seis meses a Juan Sebastián Verón para cumplir con sus funciones como presidente de Estudiantes.
Es por esta razón que Estudiantes presentó un escrito en el Tribunal de Apelaciones de la AFA pero ahora se supo que Verón decidió dar un paso más allá y se presentará directamente en el TAS (Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo) para recurrir la sanción de seis meses y que finalmente todo quede sin efecto.
Verón aduce que la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina es “arbitraria” y que además hay un “exceso” en las penas impuestas para este caso. Hay un antecedente que invita a pensar que finalmente el TAS le dará el visto bueno a la Brujita para terminar venciendo a la AFA en esta batalla tan particular que parece estar lejos de terminar.
Un antecedente positivo para Verón
Hace poco el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Andrés Fassi y Gustavo Gatti, presidente y vicepresidente de Talleres de Córdoba, que habían sido suspendidos por dos años debido a un altercado con el árbitro Andrés Merlos luego de lo que fue la serie de octavos de final de la Copa Argentina 2024 entre la T y Boca en Mendoza.
El TAS dio lugar al reclamo de los dirigentes y finalmente se levantó la sanción de forma provisional para que puedan volver a sus funciones. Verón considera que correrá con la misma suerte y podrá retomar sus funciones como mandatario de Estudiantes, lo que terminaría siendo para el Pincha una victoria contra el poder de Chiqui Tapia y la AFA.
