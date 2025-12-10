Oscar Zago tiene la franquicia MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) en Ciudad de Buenos Aires, con bloque en la Cámara de Diputados de la Nación integrado por 3 ex La Libertad Avanza. Horacio Rodríguez Larreta se autodefine desarrollista y su centro de estudios se llama Movimiento al Desarrollo. Su padre integró la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) y el MID, siempre cercano a Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio (el Tapir).
OSCAR ZAGO / GRACIELA OCAÑA
El desarrollismo duplicó a Rodríguez Larreta en la Legislatura
El posteo de Oscar Zago con Horacio Rodríguez Larreta actualizó el dato: de 3 legisladores cada uno ahora tienen 7 y van por más (hay varios monobloques).
Ambos, Zago y el ex Jefe de Gobierno, decidieron sumar fuerzas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El MID tiene 3 escaños, Rodríguez Larreta también 3 y Graciela Ocaña se sumó. Entonces son 7, en una finta política sencilla. El bloque se llama Confianza y Desarrollo:
- Edgardo Alifraco
- Emmanuel Ferrario
- Sebastián Nagata
- María Graciela Ocaña
- Sandra Mónica Rey
- Horacio Rodríguez Larreta
- Guadalupe Tagliaferri.
Presidente del bloque: Ferrarrio.
Es una Legislatura bastante pareja, donde desempatar requerirá Confianza y Desarrollo: obvia apuesta de Zago, Rodríguez Larreta y Ocaña.
El bloque mayoritario es el de Fuerza por Buenos Aires (20 bancas del peronismo / kirchnerismo con el comando externo de Juan Manuel Olmos).
Le sigue La Libertad Avanza (13, dirigido por María del Pilar Ramírez, pareja del vice del Nación, Darío Wasserman; y motivo de la presencia en la ceremonia de jura de Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem).
Luego, Vamos por Más (11, con la conducción de Silvia Lospennato. Ella y casi todos los otros son viejos conocidos de Rodríguez Larreta en el PRO).
Detrás, Confianza y Desarrollo (7), superando a Ciudadanos Unidos / UCR (5).
Quedan 5 monobloques.
Confianza y Desarrollo está a 4 bancas del PRO.
Y el vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Angelici nunca fue interrumpido. Será muy interesante.
