El desarrollismo duplicó a Rodríguez Larreta en la Legislatura

Le sigue La Libertad Avanza (13, dirigido por María del Pilar Ramírez, pareja del vice del Nación, Darío Wasserman; y motivo de la presencia en la ceremonia de jura de Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem).

Luego, Vamos por Más (11, con la conducción de Silvia Lospennato. Ella y casi todos los otros son viejos conocidos de Rodríguez Larreta en el PRO).

Detrás, Confianza y Desarrollo (7), superando a Ciudadanos Unidos / UCR (5).

Quedan 5 monobloques.

Confianza y Desarrollo está a 4 bancas del PRO.

Y el vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Angelici nunca fue interrumpido. Será muy interesante.

