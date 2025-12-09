250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: perdió Techint

Gente de infantería motorizada del Ejército Argentino ha 'filtrado' que había opciones mejores tales, y más baratas, tales como el Guaraní, de Brasil, con componentes mecánicos realizados en la Argentina por IVECO (Industrial Vehicles Corporation, filial de Exor, o sea la familia italiana Agnelli).

El VBTP-MR Guaraní es un vehículo blindado, coproducido por IVECO de Italia (con colaboración de IVECO de Argentina) y el Ejército de Brasil en sus talleres de mantenimiento anexos a la planta de la italiana en Sao Jose dos Campos. El acero es de Aceros Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas, propiedad del grupo Techint), y el sistema de armas es de Elbit y Rafael.

Donación

La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por US$ 400 millones: US$ 2,5 millones por unidad contra US$ 3,7 millones de cada Stryker.

Es obvio que para Argentina es ruinoso desde lo comercial, sin geopolítica alguna, que sí hubiese resultado en el caso de Brasil por la integración militar regional.

Pero ya hay mar de fondo en Polonia, según Breaking Defense: Los Strykers -que reemplazarían a los Rosomak, Made in Poland- llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Polonia nunca operó.

Pero... ampliar el inventario militar a un costo simbólico representa una oportunidad.

El general Wieslaw Kukula, jefe del Estado Mayor polaco, aseguró que que los Strykers no supondrán un riesgo para la industria nacional ni para los planes de modernización: "Es una donación".

En la Argentina, se desconoce si es cierto que las unidades llegarán desde Chile pero en cualquier caso no habrá lugar para IVECO ni Techint ni nada Made in Argentina.

--------------------------

Otras noticias de Urgente24

Oficializan el llamado a Sesiones Extraordinarias y se activa el 'poroteo'

Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy

En Londres no lo pueden creer: Sir Winston Kikuchi es N°3, detrás de Kicillof y Magario

Sorpresa: Diego Valenzuela no asumirá su banca y ocuparía cargo en Nación