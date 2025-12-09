Polonia y USA firmarán un acuerdo simbólico: 250 vehículos blindados Stryker por US$1, simbólico, según Interesting Engineering. Eso es geopolítica. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, señaló que faltan definir detalles logísticos.
LA GEOPOLÍTICA DE JAVIER MILEI
250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: perdió Techint
La geopolítica de Javier Milei con USA es un 'relato': a los F-16 que Rumania no paga pero sí la Argentina, suman los Stryker para Polonia.
En tanto, la Argentina compra 27 Stryker a USA en US$ 100 millones, y se aclaró que es "un precio más bajo que el del mercado porque se trata de una compra de gobierno a gobierno". Obviamente no es geopolítica sino comercio.
El Stryker es un vehículo de transporte blindado de personal de 8 ruedas producido por General Dynamics a partir del LAV III, a su vez fue desarrollado en base al MOWAG Piranha, familia de vehículos blindados de combate diseñados por la empresa suiza MOWAG, que desde abril de 2010 es General Dynamics European Land Systems.
Interesting Engineering fundamentó el bajo precio de USA en que los Strykers ya están desplegados en Europa y USA no los necesita en su territorio u otro lugar. Pero, básicamente, el Pentágono quiere tener un gesto hacia Polonia.
Ni IVECO ni Techint
En la Argentina el ex ministro Luis Petri firmó una carta de intención durante una visita al secretario de Defensa, Pete Hegseth, acerca de Stryker que se dijo eran remanentes de las operaciones en Afganistán e Irak.
Gente de infantería motorizada del Ejército Argentino ha 'filtrado' que había opciones mejores tales, y más baratas, tales como el Guaraní, de Brasil, con componentes mecánicos realizados en la Argentina por IVECO (Industrial Vehicles Corporation, filial de Exor, o sea la familia italiana Agnelli).
El VBTP-MR Guaraní es un vehículo blindado, coproducido por IVECO de Italia (con colaboración de IVECO de Argentina) y el Ejército de Brasil en sus talleres de mantenimiento anexos a la planta de la italiana en Sao Jose dos Campos. El acero es de Aceros Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas, propiedad del grupo Techint), y el sistema de armas es de Elbit y Rafael.
Donación
La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por US$ 400 millones: US$ 2,5 millones por unidad contra US$ 3,7 millones de cada Stryker.
Es obvio que para Argentina es ruinoso desde lo comercial, sin geopolítica alguna, que sí hubiese resultado en el caso de Brasil por la integración militar regional.
Pero ya hay mar de fondo en Polonia, según Breaking Defense: Los Strykers -que reemplazarían a los Rosomak, Made in Poland- llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Polonia nunca operó.
Pero... ampliar el inventario militar a un costo simbólico representa una oportunidad.
El general Wieslaw Kukula, jefe del Estado Mayor polaco, aseguró que que los Strykers no supondrán un riesgo para la industria nacional ni para los planes de modernización: "Es una donación".
En la Argentina, se desconoce si es cierto que las unidades llegarán desde Chile pero en cualquier caso no habrá lugar para IVECO ni Techint ni nada Made in Argentina.
