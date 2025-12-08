Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es Ali Albwardy

Quién es Ali Albwardy y qué negocios tiene en la Argentina

Albwardy es el dueño de la franquicia argentina del hotel Four Seasons y del Hotel Meliá de Iguazú (ex Sheraton).

Un recorte de Perfil de 2020 relata que "hace 5 años atrás, en un caluroso mes de noviembre, el empresario visitó la Argentina para la reinauguración del Hotel Meliá de Iguazú (ex Sheraton), uno de los hoteles más lujosos del país, donde realizó una inversión cercana a los u$s 70 millones en conjunto con la cadena.

En aquella oportunidad, hasta el propio presidente Mauricio Macri suspendió sus vacaciones en la Costa Atlántica para asistir al evento realizado en el corazón del Parque Nacional Iguazú. En febrero del 2020, en la antesala de una pandemia que postergaría todo, el hombre volvió a ser noticia tras reunirse con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, a quienes les anunció una inversión de US$100 millones para la construcción de tres hoteles nuevos en el país".

macri-albwardy Mauricio Macri con Ali Albwardy en las Cataratas, en 2015.

Otro recorte de aquella época en Economis: "el encuentro que este hombre –que maneja un fondo de $20.000 millones de dólares en sectores tan diversos como alimentos, industria naviera y hotelería- mantuvo con el gobernador Hugo Passalacqua para 'incluirlo' en sus ambiciosos planes y demostrarle que lo que busca es convertir a un lugar que ya era único, en un sitio capaz todavía más atrayente, sobre todo para el turismo de súper lujo".

Dice la nota de Economis:

"De bajísimo perfil, Ali Albwardy intercambió unas palabras con Economis mientras el gobernador observaba los renders del proyecto del nuevo Meliá Iguazú con los arquitectos. Primero nos ofreció charlar con nosotros 'mañana'. Pero al otro día, se disculpó y explicó a través de sus gerentes que el 'es un hombre de perfil bajísimo'.

(...) Apasionado por el polo, Albwardy tiene un largo vínculo con la Argentina. 'Hace 40 años que viene a la Argentina, por el polo', explicó uno de los managers de Albwardy Investment que viajaron con él.

Los dos días que Economis visitó el Meliá Cataratas, encontró a Albwardy siempre rodeado de un séquito de colaboradores. Vestido de sport -el segundo día con bermudas-, pero de esa ropa que se adivina sofisticada en su confección, encontramos a Albwardy el segundo día en la calle interna donde está la entrada principal del hotel, señalando unas ventanas y dando indicaciones muy precisas.

'Tenemos que correr para cumplir con los plazos que nos pone el Señor Albwardy, nos hace correr', comentó en inglés uno de sus gerentes.

Al poco tiempo, apareció en la confitería del Meliá –con esa vista privilegiada a la Garganta del Diablo- Bartolomé 'Lolo' Castagnola, campeón 6 veces del Abierto Argentino junto a Adolfo Cambiasso (ambos fundaron el equipo La Dolfina). Castagnola se abrazó con Marcelo Wolodarsky, quien se presentó como amigo argentino de Albwardy.

En rigor, Wolodarsky fue una pieza clave en la operación de compra del ex Sheraton Cataratas y de los otros negocios de Albwardy en la Argentina. El hotel Four Seasons en 2012 y un negocio inmobiliario con Adolfo Cambiasso en Cañuelas (La Dolfina Ranch).

Albwardy le había ofrecido a Cambiasso comprar juntos el Four Seasons, pero el mejor jugador de polo del mundo declinó. El árabe es patrón de los equipos que integra Cambiasso en Dubai y otros torneos por el mundo. El patrón es el que paga todos los gastos, le paga a los polistas y a veces también juega. Normalmente tienen mucho dinero, y no tanta habilidad con el taco y la bocha.

Wolodarsky comentó a Economis que Albwardy se había llevado una gran impresión de la reunión con Passalacqua. Después de recorrer el hotel juntos se fueron a cenar a un restaurante de Iguazú. 'No parece un gobernador argentino', dijo Wolodarsky, en tono elogioso, sobre la impresión de este multimillonario en el mano a mano con el mandatario misionero".

Rashuri Albwardy, Lolo Castagnola, Ali Albwardy y Camila Cambiaso Rashuri Albwardy, Lolo Castagnola, Ali Albwardy y Camila Cambiaso, en una foto en Instagram.

Más negocios de Ali Albwardy, el multimillonario que sabe tejer relaciones con la política

En marzo del 2020, el diario Perfil realizó una investigación del empresario asiático que nació en Dubai, que según se estima, maneja una fortuna superior a los US$13.200 millones ligada al petróleo y al desarrollo inmobiliario y hotelero. El grupo económico que fundó en 1976 tiene una facturación anual que supera los mil millones de dólares, según su página oficial.

“Albwardy Investment” posee una planta de más de diez mil trabajadores y opera en más de 20 países en sectores tan diversos como la distribución y venta minorista de alimentos, construcción, astilleros, hotelería e ingeniería náutica.

Dice la nota de Perfil: "En Emiratos Árabes Unidos, Albwardy es conocido como un hombre de negocios que sabe tejer relaciones con la política. El emiratí es primo de Mohammad Bin Ahmad Al Bawardi, ministro de Defensa de EAU desde la reforma del gabinete en 2016. Al igual que muchos políticos emiratíes, es también un importante empresario: Mohammad es vicepresidente de 'Mubadala Development Company', compañía de inversión del gobierno de Abu Dhabi, el emirato petrolero más rico de la unión. A su vez, también es vicepresidente de 'Dolphin Energy Limited', una compañía de gas del mismo país y miembro de la junta de 'Tawazun Holding', industria de defensa y seguridad de la EAU.

A pesar de este importante parentesco, Albwardy es un personaje de perfil bajo, del que casi no hay noticias publicadas. No hay información pública sobre la composición de su familia y en la revista internacional Forbes no aparece su nombre ni una sola vez. Uno de sus únicos escándalos ocurrió en febrero de 2012, cuando WikiLeaks publicó un cable estadounidense que acusaba al dubaití de sobornar con regalos al entonces Presidente de Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, para construir dos hoteles de lujo en el país africano.

En total son 23 los hoteles de lujo que el empresario acumula alrededor del mundo. Entre ellos, 7 son Four Seasons, 3 son Hyatt, 7 Dissert Palm y 6 los Meliá construidos, sumado a 7 proyectos Meliá en proceso de construcción. Muchos de estos alojamientos están en lugares exóticos, como Seychelles o Tanzania. En el continente americano, sus dos hoteles están en Argentina: uno es el Four Seasons Buenos Aires, que compró en 2011 por casi 70 millones de dólares, el restante en el corazón de las Cataratas.

'Con sede en Dubai, la cartera de Albwardy consta de más de 30 empresas altamente diversificadas y emplea a más de 5.000 empleados multinacionales y multilingües, respaldados por una red de socios globales', destaca Albwardy Investment.

La sociedad de inversión a cargo del emir asegura además que sus intereses comerciales se centran en la propiedad exclusiva, empresas conjuntas y la participación en compañías líderes en todo el mundo con presencia en África, Asia, América del Sur, Europa y Medio Oriente.

Ali Albwardy: "Le deseo éxito al nuevo Gobierno”

En marzo de 2024, Ali Albwardy brindó una entrevista exclusiva al diario La Nación en la que le deseó "éxito" a Javier Milei. “Realmente le deseo éxito al nuevo gobierno, que promete cambiar, este país no puede continuar así”.

"Alguien me dijo en el aeropuerto ‘hay un muy lindo espíritu acá’. Eso es muy importante, la gente tiene buenos sentimientos. Todos con quien uno habla tienen la sensación de que viene un cambio. Tengamos esperanza en que eso sucederá. Y te digo una cosa, no necesita mucho para cambiar este país. Tiene un montón de recursos, turismo…Necesita solamente gestión. Espero ver ese cambio. Y este país va a cambiar", dijo al comienzo del gobierno de Milei.

En el marco de ese reportaje, el empresario aseguró que “Iguazú es un hermoso lugar, pero todavía no está aprovechado”. “Iguazú recibe 1.400.000 turistas, pero Brasil recibe 1.600.000. Algo está mal en eso, espero que eso cambie”.

Wolodarsky, el nexo entre Javier Milei y Ali Albwardy

Una nota publicada el 27 de noviembre de 2023 en Misiones Online habla del nexo entre Ali Albwardy y Javier Milei, vía Marcelo Wolodarsky:

"El socio de Ali Albwardy, que tiene millonarias inversiones en Puerto Iguazú, es uno de los principales operadores del electo presidente de la Nación y mantiene fluidas relaciones con la Renovación misionera.

Marcelo Wolodarsky, representante de la cadena Four Seasons, es uno de los principales operadores en las relaciones políticas que construye en electo presidente Javier Milei.

Se trata de un CEO y empresario hotelero que tiene millonarias inversiones en Misiones, principalmente en Puerto Iguazú y Posadas, en sociedad con el magnate árabe Alí Albwardy. Entre sus hoteles se destaca el Gran Meliá Iguazú. Wolodarsky es un empresario muy allegado a la Renovación de Misiones.

En el siguiente video exclusivo de Infobae puede verse a Milei recibiendo la bendición del rabino David Pinto y Wolodarsky parado a lado de la mesa, muy cerca del presidente.

image

También se lo menciona en una nota periodística de TN: 'Los hoteles dicen mucho sobre los resortes económicos del nuevo Presidente: Marcelo Wolodarsky, que opera el Four Seasons y representa al poderoso grupo de Dubai dueño de esa marca, solía recibir y acompañar personalmente a los invitados de Milei a las reuniones. Ahí fue Posse para ofrecerle formalmente Economía a Caputo', se describe en la nota.

Otro dato político confirma que Wolodarsky es un hombre con permanentes y fluidos vínculos con el Frente Renovador misionero. Habría participado como nexo de la visita de Milei a Posadas, hace dos años, cuando ni siquiera había lanzado su candidatura a presidente.

El grupo económico que integra Wolodarsky es el principal inversor en turismo de Misiones en los últimos años, tarea que lo convirtió en un hombre de diálogo permanente y directo con la Renovación. En los círculos de poder, se lo describe como un influencer político encubierto

Trascendió que Milei suele distenderse y descansar en los hoteles Four Seasons, propiedad de Wolodarsky. En esas ocasiones se concretan algunos encuentros políticos y se discuten decisiones que después se comunican desde el entorno del electo presidente.

Según supo Misiones Online, el Frente Renovador de Misiones fue mencionado en varias ocasiones durante esas charlas en las que estuvo Milei en los últimos días".

