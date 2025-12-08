Australia implementará la primera prohibición mundial de redes sociales para menores de 16 años a partir del 10 de diciembre hasta Navidad, afectando a más de un millón de jóvenes que perderán acceso a plataformas como TikTok y la aplicación de Alphabet (incluyendo Instagram). Se teme desate sindrome de abstinencia.
REVOLUCIONARIO
Sindrome de abstinencia por prohibición de uso de redes sociales a adolescentes australianos
Medida autraliana que desconectará a más de un millón de menores de 16 años de las redes sociales en Navidad desata polémica por abstinencia grave
La medida coincide con el inicio de las largas vacaciones de verano australianas (de diciembre a enero), un momento en que la mayoría del país "cierra hasta febrero".
Esta sincronización preocupa a expertos en salud mental, quienes advierten que la falta de acceso a la tecnología para socializar, combinada con la ausencia de rutinas y apoyos institucionales de la escuela, podría tener un impacto negativo.
La prohibición de uso de redes sociales "no es ideal"
Nicola Palfrey, de Headspace, señaló que el tiempo libre excesivo y la soledad "no es lo ideal" para quienes se sienten ansiosos o tristes. La adolescente Ayris Tolson, de 15 años, resumió el temor general: “Básicamente, estás aislado durante unas seis semanas durante las vacaciones escolares”.
El impacto del retiro repentino podría ser especialmente grave para grupos minoritarios, como migrantes y personas LGBTQI+, que dependen de Internet para encontrar conexiones afines. Si bien no hay datos cuantitativos sobre el uso de redes para apoyo mental en menores de 16, una encuesta de 2024 de ReachOut.com encontró que el 72% de los jóvenes de 16 a 25 años las usa para buscar consejos y casi la mitad para encontrar ayuda profesional.
Aislamiento, ansiedad por la orden de desconexión en Navidad
El Gobierno australiano defiende la prohibición, que impone multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos a las plataformas, argumentando que busca proteger a los jóvenes de contenidos dañinos, acoso y algoritmos adictivos.
La Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, indicó que se recopilarán datos durante dos años sobre los "beneficios, pero también sobre sus consecuencias no deseadas".
Los servicios de apoyo ya se están preparando para una mayor demanda. Child Helpline, un servicio telefónico y en línea que suele tener un período de calma en verano, está capacitando a 16 consejeros adicionales, un aumento del 10%, ante una posible "avalancha de derivaciones" debido a la prohibición.
Tony FitzGerald, de Child Helpline, explicó que, al estar "desconectados de la posibilidad de comunicarse... eso en realidad puede aumentar la ansiedad".
Asimismo, la jefa de políticas del Consejo de Asuntos Juveniles de Victoria señaló que durante las vacaciones se reducirá la interacción con maestros y personal de apoyo, quienes dejan de desempeñar su "papel de apoyo a los jóvenes durante este período de transición".
