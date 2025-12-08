Sindrome de abstinencia por prohibición de uso de redes sociales a adolescentes australianos

Aislamiento, ansiedad por la orden de desconexión en Navidad

El Gobierno australiano defiende la prohibición, que impone multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos a las plataformas, argumentando que busca proteger a los jóvenes de contenidos dañinos, acoso y algoritmos adictivos.

La Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, indicó que se recopilarán datos durante dos años sobre los "beneficios, pero también sobre sus consecuencias no deseadas".

Los servicios de apoyo ya se están preparando para una mayor demanda. Child Helpline, un servicio telefónico y en línea que suele tener un período de calma en verano, está capacitando a 16 consejeros adicionales, un aumento del 10%, ante una posible "avalancha de derivaciones" debido a la prohibición.

Tony FitzGerald, de Child Helpline, explicó que, al estar "desconectados de la posibilidad de comunicarse... eso en realidad puede aumentar la ansiedad".

Asimismo, la jefa de políticas del Consejo de Asuntos Juveniles de Victoria señaló que durante las vacaciones se reducirá la interacción con maestros y personal de apoyo, quienes dejan de desempeñar su "papel de apoyo a los jóvenes durante este período de transición".

