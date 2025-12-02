La jugada de Google: Fusiona AI Overviews con AI Mode y desafía a ChatGPT

Quizás te interese leer: Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
El cambio de la nueva era de Google
Google decidió dar un golpe sobre la mesa en plena batalla por la supremacía de la inteligencia artificial. La empresa anunció que está probando una nueva función que fusiona sus AI Overviews (Vistas Generales de IA) con el AI Mode (Modo IA) en su buscador. ¿El objetivo? Que no tengas que pensar dónde ni cómo hacer tu pregunta: todo fluye en una misma pantalla.
Hasta ahora, cuando buscabas algo en Google, podías recibir un resumen generado automáticamente por IA con la información clave. Pero si querías profundizar, tenías que hacer clic en una pestaña aparte para abrir el Modo IA y chatear con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Era un paso extra, casi molesto.
Ahora, con esta novedad, podés hacer preguntas de seguimiento directamente desde los resultados de búsqueda, sin cambiar de pantalla. La experiencia se vuelve fluida y conversacional, como si estuvieras hablando con alguien que te va resolviendo dudas en tiempo real.
La presión de OpenAI detrás del cambio
Según TechCrunch, esta decisión no es casualidad. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está ajustando su estrategia para mejorar la experiencia de chat y ganar terreno. Google no quiere quedarse atrás y responde con una integración que promete cambiar la forma en que buscamos información online.
De hecho, Gemini ya alcanzó más de 650 millones de usuarios mensuales en noviembre. Y si suma los 2000 millones de usuarios de AI Overviews, la jugada podría darle una ventaja definitiva en la adopción masiva. Los números juegan a favor de Google, pero la batalla recién empieza.
La idea es clara: simplificar al máximo y que vos, el usuario, no te compliques la vida. Google apuesta a que esta fusión sea el primer paso hacia una búsqueda más intuitiva, donde la inteligencia artificial se adapte a tus necesidades sin fricciones.
-----------------------------------------------------------------------------------
Más notas de Urgente24
Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?
Probamos NotebookLM: La IA de Google que promete mucho... pero no tanto como dice
Programa de Creadores de TikTok: Las claves del 'game changer' para Latinoamérica
Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos