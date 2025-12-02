La jugada de Google: Fusiona AI Overviews con AI Mode y desafía a ChatGPT

La presión de OpenAI detrás del cambio

Según TechCrunch, esta decisión no es casualidad. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está ajustando su estrategia para mejorar la experiencia de chat y ganar terreno. Google no quiere quedarse atrás y responde con una integración que promete cambiar la forma en que buscamos información online.

De hecho, Gemini ya alcanzó más de 650 millones de usuarios mensuales en noviembre. Y si suma los 2000 millones de usuarios de AI Overviews, la jugada podría darle una ventaja definitiva en la adopción masiva. Los números juegan a favor de Google, pero la batalla recién empieza.

image Por ahora, la prueba funciona solo en dispositivos móviles y está disponible globalmente. Robby Stein, vicepresidente de producto de Búsqueda de Google, lo explicó sin vueltas en X: "No deberías tener que pensar dónde ni cómo hacer tu pregunta".

La idea es clara: simplificar al máximo y que vos, el usuario, no te compliques la vida. Google apuesta a que esta fusión sea el primer paso hacia una búsqueda más intuitiva, donde la inteligencia artificial se adapte a tus necesidades sin fricciones.

