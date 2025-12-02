El Trece sigue los pasos de Telefe: A qué reconocido productor le dijo "Andate"

Mariano Chihade rompió el silencio y lo que dijo tiene el peso de cuatro años. El productor detrás de Mandarina, esposo de Mariana Fabbiani y uno de los nombres más influyentes de la televisión argentina, se sentó frente a Ángel de Brito en Bondi Live y soltó todo lo que tenía guardado: su salida de El Trece no fue una despedida amistosa, fue un portazo económico que al parecer dejó más de una herida abierta.
La confesión llega con la potencia de quien ya no tiene nada que perder. Chihade dejó en claro que el problema jamás estuvo en lo creativo. Durante todos los años que trabajó para el canal de Constitución, ni Pablo Codevilla ni Adrián Suar le pusieron un solo freno editorial.
"Jamás, ni Pablo, ni Adrián, ni nadie me dijo: 'Este tema es así, este tema no. Che, acá apretá el freno. Andá por acá'", reveló sin filtros. Según su relato, la libertad artística fue absoluta, casi un lujo en una industria donde las presiones políticas y empresariales suelen ser moneda corriente.
Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente explotó? La plata, señores. Y no cualquier suma, sino una discusión por las PNT, esas publicidades no tradicionales que muchas veces sostienen la viabilidad de los programas. Chihade explicó que la estructura era mitad y mitad, pero cuando las cosas empezaron a apretarse desde lo financiero, el productor necesitó respirar y pidió quedarse con una PNT completa para equilibrar los números. La respuesta del canal fue tajante: no.
Mariano Chihade habló del día en que Adrián Suar le dijo que dejara El Trece
Ahí comenzó la cuenta regresiva. Chihade describió que su relación con los ejecutivos siempre había sido transparente, especialmente con Codevilla. "Cuando me iba mal, la frase famosa de Pablo era: 'Tenemos un problema, si no superamos esto…'. Pero todo se hablaba", recordó. Sin embargo, esta vez el diálogo no alcanzó para evitar el desenlace. El productor decidió ir directo a hablar con Adrián Suar, y ahí fue cuando todo tomó otro ritmo. "Fui a hablar con Adrián y le dije: 'Adrián, siento más que me están diciendo andate'. 'Andate', me dijo. Cuando le consulté: '¿Me voy?'. 'Sí, andate', me respondió. Bueno, nos fuimos", contó Chihade, acordándose de ese momento.
Ese "nos fuimos" no es menor. Chihade se refiere también a Mariana Fabbiani, quien cerró su exitoso ciclo "Lo de Mariana" el 9 de julio de 2021, marcando el punto final de una era en la pantalla del canal. Fue un combo explosivo: productor afuera, conductora afuera, y un hueco difícil de llenar.
Lo que revela esta entrevista es que detrás de las sonrisas y los buenos ratings, existe un entramado de negocios donde el desacuerdo en una línea del Excel puede más que años de buena química profesional. Chihade dejó claro que no guarda rencor hacia Suar ni Codevilla, pero tampoco escondió que la salida fue más empujón que una decisión consensuada.
