El Trece sigue los pasos de Telefe: A qué reconocido productor le dijo "Andate"

Ese "nos fuimos" no es menor. Chihade se refiere también a Mariana Fabbiani, quien cerró su exitoso ciclo "Lo de Mariana" el 9 de julio de 2021, marcando el punto final de una era en la pantalla del canal. Fue un combo explosivo: productor afuera, conductora afuera, y un hueco difícil de llenar.

image Mariano Chihade, Mariana Fabbiani y Adrian Suar en el aniversario de Polka 2019.

Lo que revela esta entrevista es que detrás de las sonrisas y los buenos ratings, existe un entramado de negocios donde el desacuerdo en una línea del Excel puede más que años de buena química profesional. Chihade dejó claro que no guarda rencor hacia Suar ni Codevilla, pero tampoco escondió que la salida fue más empujón que una decisión consensuada.

