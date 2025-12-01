Estafa que imita a este reconocido supermercado vacía cuentas en minutos

Ahora bien, este tipo de engaños no son nuevos en la provincia. Durante los últimos meses, la Unidad de Cibercrimen registró maniobras parecidas donde los delincuentes se hacían pasar por empresas de correo o prometían otros beneficios ficticios. En todos los casos, las pérdidas económicas fueron importantes y las víctimas quedaron sin herramientas para recuperar su dinero.

La modalidad actual resulta particularmente efectiva porque utiliza el nombre de una cadena conocida por todos. "La Anónima" genera confianza inmediata en los consumidores chubutenses. Los estafadores aprovechan esa familiaridad para bajar las defensas de quienes reciben la propuesta. Además, apuntan directamente a personas mayores, quienes suelen tener menos experiencia manejando este tipo de amenazas digitales.

Las sugerencias de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen

Desde el organismo fiscal lanzaron advertencias claras para toda la comunidad. La primera recomendación es tajante: no atender llamadas ni videollamadas de WhatsApp que lleguen desde números desconocidos. Tampoco hay que instalar ninguna aplicación que pidan estos contactos, sin importar cuán convincente suene la explicación que den.

También pidieron desconfiar de ofertas que incluyan descuentos, viajes, regalos o promociones que parezcan demasiado generosas para ser auténticas. Generalmente, cuando algo suena increíblemente conveniente, esconde una trampa diseñada para robar información o dinero.

