Los adultos mayores están siendo blanco de una nueva estafa que promete descuentos del 40% en supermercados pero termina robándoles hasta el último centavo de sus cuentas bancarias. El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de su Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, detectó este nuevo fraude digital que utiliza la imagen de "La Anónima" para ganarse la confianza de las víctimas y apoderarse por completo de sus celulares.
CADA VEZ CAEN MÁS PERSONAS
Estafa que imita a este reconocido supermercado vacía cuentas en minutos
Una estafa basada en falsos descuentos de supermercado engancha por Facebook a miles de usuarios. Cómo evitarla.
El esquema delictivo comienza en Facebook. Los estafadores publican avisos que copian las promociones reales de la cadena de supermercados. Cuando alguien hace clic en ese anuncio falso, recibe inmediatamente una videollamada de WhatsApp. Del otro lado aparece una persona que se presenta como "operador" y ofrece ayuda para terminar de tramitar el supuesto descuento.
Durante esa videollamada, el criminal convence a su víctima de que debe instalar una aplicación en su celular. Le explica que es necesaria para acceder al beneficio prometido. Sin embargo, se trata de un programa de acceso remoto que le entrega a los delincuentes un poder absoluto sobre el dispositivo.
Las autoridades fiscales explicaron que "esa app permite a los delincuentes visualizar información del dispositivo y manipular ciertas funciones sin autorización". Una vez instalada, los estafadores pueden ver desde las claves bancarias hasta las fotografías personales, pasando por cada mensaje almacenado en el teléfono.
Jubilados caen en una estafa que copia promos reales en Facebook
Sin embargo, el objetivo final es mucho más concreto que espiar. Con ese control, los criminales realizan transferencias bancarias sin que la víctima pueda hacer nada para impedirlo. Vacían cuentas de ahorro, billeteras virtuales y cualquier plataforma financiera a la que puedan acceder. El daño económico llega en cuestión de minutos, mientras la persona todavía cree que está gestionando un descuento legítimo.
Ahora bien, este tipo de engaños no son nuevos en la provincia. Durante los últimos meses, la Unidad de Cibercrimen registró maniobras parecidas donde los delincuentes se hacían pasar por empresas de correo o prometían otros beneficios ficticios. En todos los casos, las pérdidas económicas fueron importantes y las víctimas quedaron sin herramientas para recuperar su dinero.
La modalidad actual resulta particularmente efectiva porque utiliza el nombre de una cadena conocida por todos. "La Anónima" genera confianza inmediata en los consumidores chubutenses. Los estafadores aprovechan esa familiaridad para bajar las defensas de quienes reciben la propuesta. Además, apuntan directamente a personas mayores, quienes suelen tener menos experiencia manejando este tipo de amenazas digitales.
Las sugerencias de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen
Desde el organismo fiscal lanzaron advertencias claras para toda la comunidad. La primera recomendación es tajante: no atender llamadas ni videollamadas de WhatsApp que lleguen desde números desconocidos. Tampoco hay que instalar ninguna aplicación que pidan estos contactos, sin importar cuán convincente suene la explicación que den.
También pidieron desconfiar de ofertas que incluyan descuentos, viajes, regalos o promociones que parezcan demasiado generosas para ser auténticas. Generalmente, cuando algo suena increíblemente conveniente, esconde una trampa diseñada para robar información o dinero.
