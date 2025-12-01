Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

La bomba explotó hace pocas jornadas cuando comenzaron a circular versiones sobre el desembarco de dos figuras de América TV en el canal de las tres pelotas. Pero ahora, mientras todos miraban hacia los posibles ingresos, nadie advirtió el verdadero terremoto que se gestaba puertas adentro: una de las máximas estrellas de la televisión argentina estaría atravesando su peor momento institucional en décadas. Y no hablamos de cualquier rostro. Hablamos de la mismísima Susana Giménez, la diva que durante años fue sinónimo de rating, glamour y poder absoluto en Telefe.
TRAS EL CAMBIO DE DUEÑOS
Juan Etchegoyen tiró la primera piedra en "Mitre Live" y lo que reveló sacudió los cimientos del espectáculo nacional. Según sus fuentes, Susana Giménez ya no figura entre las prioridades de los nuevos propietarios del canal. La conductora que supo ser la reina indiscutida de los domingos televisivos, hoy enfrenta un escenario que jamás imaginó transitar.
"Hoy te voy a contar cómo está la situación de Susana Giménez en el nuevo Telefe después de la compra de los nuevos propietarios, a mi me dicen que Susana no forma parte de las prioridades de los nuevos dueños del canal", arrancó diciendo Etchegoyen, al mismo tiempo que aseguró que la señal ya designó sus nuevas figuras emblemáticas y el nombre de Giménez brilló por su ausencia en esa lista selecta.
Telefe cambia de dueños y Susana Giménez deja de ser intocable
Pero la cosa no terminó ahí. El dato más revelador llegó cuando Juan detalló: "Me dicen que la diva ya no cobra sueldos desde algunos meses cuando siempre cobró sueldo por pertenecer a la señal". Leíste bien: la conductora que históricamente mantuvo un contrato blindado con la emisora, con pago mensual garantizado incluso en períodos de receso, ahora estaría sin percibir un peso desde hace varios meses. Un giro radical para quien supo negociar algunas de las cifras más altas de la televisión argentina.
Sin embargo, cuando parecía que ya nada podía ir peor, la situación se volvió aún más compleja cuando apareció otro elemento clave en la ecuación: "Lo que me dicen también con respecto a Susana, es que ya no tiene un productor ejecutivo que la esté esperando para su regreso a la TV como siempre tuvo", sumó el comunicador.
"Siempre en toda su historia en el canal, Susana Giménez tuvo un productor aguardando su llegada y en estos tiempos ya eso no está pasando. Susana no es prioridad pero si quieren tenerla en el canal. Hay que ver qué pasa". Traducción: la puerta sigue abierta, pero las condiciones cambiaron radicalmente. Ya no hay alfombra roja ni tratamiento VIP.
Ahora, lo que queda flotando en el aire es una pregunta inevitable: ¿estamos presenciando el principio del fin de una era? La nueva administración parece decidida a reestructurar el canal con otras caras, otras reglas y otra filosofía. Y Susana, acostumbrada a reinar sin cuestionamientos, deberá decidir si acepta estas nuevas condiciones o si busca otro canal donde poder seguir liderando.
