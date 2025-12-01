Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

"Siempre en toda su historia en el canal, Susana Giménez tuvo un productor aguardando su llegada y en estos tiempos ya eso no está pasando. Susana no es prioridad pero si quieren tenerla en el canal. Hay que ver qué pasa". Traducción: la puerta sigue abierta, pero las condiciones cambiaron radicalmente. Ya no hay alfombra roja ni tratamiento VIP.

image Susana Giménez.

Ahora, lo que queda flotando en el aire es una pregunta inevitable: ¿estamos presenciando el principio del fin de una era? La nueva administración parece decidida a reestructurar el canal con otras caras, otras reglas y otra filosofía. Y Susana, acostumbrada a reinar sin cuestionamientos, deberá decidir si acepta estas nuevas condiciones o si busca otro canal donde poder seguir liderando.

