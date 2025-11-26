Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Pero la cosa no quedó ahí. Otro usuario, @humoerrant, fue más dramático todavía: "Saluden a Telefe que se va". Como si la incorporación de estas conductoras fuera la quiebra del canal. Y @sarayrei remató con veneno puro: "Una cosa es que compre Telefe y otra cosa es tirar su guita en la tilinga de Pamela. Los éxitos no se tocan".

image Telefe.

Lo interesante de todo este asunto es que si se confirma la información brindada por Guillermo Pardini, Telefe estaría jugando una partida arriesgadísima. Por un lado, haría una limpieza interna sin piedad, eliminando todo lo que no rinda. Y por el otro, traería figuras que generan polémica antes incluso de confirmar su llegada. ¿Genialidad o autosabotaje? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el canal de la familia está apostando fuerte a la controversia.

------------------------

Más contenido en Urgente24

El nuevo robo que marca tu casa en segundos sin que lo notes

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte

¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados

La plataforma gratuita para disfrutar de series y películas que sepulta a Netflix