Telefe, como todos los canales de aire, está desesperado por encontrar la fórmula mágica para retener a la audiencia que todavía no huyó al streaming. Porque seamos realistas, la tele está peleando una batalla desigual contra Netflix, Disney+ y toda la avalancha de plataformas que tienen a la gente pegada al celular en vez de frente al televisor. Los que todavía bancan la programación convencional son oro puro, y perderlos no es una opción. Por eso el canal de las pelotas está dispuesto a mover cielo y tierra para mantenerlos atrapados.
A UN MES DE LA COMPRA
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta
Guillermo Pardini contó en "Mediodía Bien Arriba" que Telefe tendría en carpeta a dos conductoras de otro canal. Pero una es tan odiada que predicen papelón.
Los nuevos dueños no vinieron a repartir caramelos ni a hacer amigos. Parece que la consigna es clara: o facturás o te vas a tu casa. Guillermo Pardini tiró la bomba en "Mediodía Bien Arriba" (TV Pública) y no dejó títere con cabeza: "Hay mucho gerente preocupado... ¿Te suena economía de guerra? El plan de trabajo es estudiar minuciosamente costos del canal, se vienen ajustes, recortes, reducción salvaje del presupuesto y prácticamente la eliminación de los gastos de representación. Los programas que no sean rentables van a desaparecer de la pantalla de Telefe".
Pero acá, es donde verdaderamente viene la parte jugosa. Porque en medio de toda esta revolución de posibles recortes, el periodista tiró dos nombres que cayeron como baldazo de agua fría. Resulta que en la carpeta de fichajes aparecen nada menos que Pamela David y Sabrina Rojas. Sí, leíste bien. Las dos conductoras que actualmente se encuentran en América TV podrían cruzar de vereda y desembarcar en el canal de las pelotas.
Ahora bien, es importante remarcar que Pamela David actualmente conduce "Desayuno Americano" y Sabrina Rojas está en "Pasó en América" junto a Augusto Tartúfoli. ¿Casualidad que las quieran contratar? Puede ser. ¿Estrategia para debilitar a la competencia? También. Lo concreto es que si estas incorporaciones se confirman, América perdería dos figuras importantes de un solo saque.
En X destrozan a Pamela David y Telefe queda pegado al escándalo
El detalle no menor que tiene a las redes sociales explotadas es que Pamela David está casada con Daniel Vila, uno de los inversores del canal. Y en X (ex Twitter, para los que todavía no se acostumbran), los usuarios no se guardaron nada. "Es la única manera de que Pamela David trabaje en Telefe, habrá sido su pedido especial a su esposo", escribió sin filtro @Xenxual, apuntando directamente al matrimonio.
Pero la cosa no quedó ahí. Otro usuario, @humoerrant, fue más dramático todavía: "Saluden a Telefe que se va". Como si la incorporación de estas conductoras fuera la quiebra del canal. Y @sarayrei remató con veneno puro: "Una cosa es que compre Telefe y otra cosa es tirar su guita en la tilinga de Pamela. Los éxitos no se tocan".
Lo interesante de todo este asunto es que si se confirma la información brindada por Guillermo Pardini, Telefe estaría jugando una partida arriesgadísima. Por un lado, haría una limpieza interna sin piedad, eliminando todo lo que no rinda. Y por el otro, traería figuras que generan polémica antes incluso de confirmar su llegada. ¿Genialidad o autosabotaje? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el canal de la familia está apostando fuerte a la controversia.
