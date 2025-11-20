Telefe asegura su liderazgo con el regreso del Pelado López a la pantalla

MasterChef, Gran Hermano y Juego Chino: la estrategia de la noche

El regreso de "Juego Chino" se da mientras MasterChef Celebrity sigue enganchando a la audiencia y Telefe ya prepara "Gran Hermano: Generación Dorada", que volverá en 2026 con Santiago del Moro al frente. "El casting sigue abierto. No hay día de febrero para el debut confirmado. ¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)", aclaró Del Moro en sus redes.

image El regreso de "Juego Chino" se enmarca junto al éxito de "MasterChef Celebrity" y la preparación de "Gran Hermano: Generación Dorada", reforzando el liderazgo de Telefe en entretenimiento.

Con esa bomba de realities, ciclos de humor y figuras reconocidas, Telefe no deja nada al azar: cada regreso es calculado y cada formato medido para mantener el liderazgo. "Juego Chino" ejemplifica claramente cómo un programa que parece simple puede transformarse en un pilar de la estrategia de programación, sosteniendo audiencia, generando expectativa y llenando las redes sociales de comentarios y de conversación constante.

