Guillermo López vuelve a la pantalla de Telefe con un regreso que promete sorpresas, humor y momentos que van a poner a prueba a los invitados como nunca antes. El canal apuesta fuerte a esta vuelta, que se perfila como un golpe de efecto para cerrar el año, listos para prender la noche y captar toda la atención del público.
TREMENDA REINCORPORACIÓN
Telefe asegura su liderazgo con el regreso del Pelado López a la pantalla
Guillermo López, "El Pelado", vuelve a Telefe y promete noches con humor, desafíos locos y invitados sorprendentes. ¿Quién se animará a jugar esta vez?
Telefe no deja nada al azar y trae de vuelta un éxito
"Juego Chino" es el programa que se renueva para su tercera temporada en Telefe, nuevamente con el "Pelado" López en la conducción, que empezará a grabar el lunes 24 de noviembre, con 20 emisiones programadas que se estrenarán el 12 de diciembre, según confirmó ForoMedios.
La fórmula sigue siendo la misma que le dio resultados: un invitado famoso responde preguntas con humor y luego enfrenta el desafío de embocar una pelotita de tenis desde lo alto de un edificio. Es simple, pero funciona, y el público ya lo sabe.
La primera temporada del programa tuvo un rating promedio de 5.6 puntos, y la segunda subió a 6.9, estableciendo al ciclo como un producto confiable para la noche de Telefe. En la segunda edición, se incluyó vecinos de distintos barrios que competían desde sus balcones, lo cual amplió el atractivo del formato y reforzó la cercanía con la audiencia, un recurso que Telefe sabe aprovechar al máximo.
Apostar por figuras como López no es solo asegurar puntos de rating: es afirmar la identidad del canal frente a la competencia, sobre todo en un contexto donde los reality shows y los ciclos de humor son la moneda de cambio de las audiencias. Cada noche se vuelve una especie de campo de batalla, donde un programa bien medido puede definir semanas enteras de programación.
MasterChef, Gran Hermano y Juego Chino: la estrategia de la noche
El regreso de "Juego Chino" se da mientras MasterChef Celebrity sigue enganchando a la audiencia y Telefe ya prepara "Gran Hermano: Generación Dorada", que volverá en 2026 con Santiago del Moro al frente. "El casting sigue abierto. No hay día de febrero para el debut confirmado. ¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)", aclaró Del Moro en sus redes.
Con esa bomba de realities, ciclos de humor y figuras reconocidas, Telefe no deja nada al azar: cada regreso es calculado y cada formato medido para mantener el liderazgo. "Juego Chino" ejemplifica claramente cómo un programa que parece simple puede transformarse en un pilar de la estrategia de programación, sosteniendo audiencia, generando expectativa y llenando las redes sociales de comentarios y de conversación constante.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."