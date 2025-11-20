Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico ratificaron días atrás el procesamiento el expresidente Alberto Fernández y otros imputados en la causa “Nación Seguros” convalidando lo decidido por el juez Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
CONFIRMACIÓN
Fallo completo del procesamiento de Alberto Fernández: "Tenés un amigo Presidente, pasa una vez en la vida"
Fueron confirmados los procesamientos al presidente Alberto Fernández y otros imputados en la causa de los seguros. El fallo incluye chats sobre las maniobras.
Alberto Fernández y un negocio de $ 2.250.000.000
Urgente24 accedió al fallo completo que ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández y que incluye conversaciones de Whatsapp entre los imputados y el propio exmandatario y que probarían los hechos de corrupción en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.
"Desde que Fernández fue designado presidente “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A” -en calidad de productor asesor directo u organizador de otros - percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por “Nación Seguros S.A.” a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales", dicen en el fallo los camaristas Boico e Irurzun.
Cabe mencionar que Boico votó en disidencia parcial el fallo aunque eso no modificó que la decisión unánime sea confirmar los procesamientos.
"Esto significó un relevante incremento en los negocios que tenía, en igual marco, previo a este período. El monto (se repite) que la Sociedad con capital estatal liquidó –entre organizador y productores- en este plazo superó los dos mil doscientos cincuenta millones de pesos ($ 2.250.000.000)", agregan en otro párrafo los camaristas.
“Tenés un amigo presidente”
En la causa se afirma que el broker Martínez Sosa logró acceso a los negocios con los seguros gracias a que su esposa María Cantera, era la secretaria privada de Fernández. Ese marco, el fallo citó los mensajes de whatsapp entre ambos que darían cuenta de cómo el expresidente los favorecía gracias a su cargo.
"Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?”, le dijo Cantero a su esposo en uno de los chats.
También los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó al expresidente sobre la designación de otro broker en Cancillería: “Ya me ocupo”, le contestó Fernández quien a los pocos días revirtió la situación en favor de Cantero-Martínez Sosa.
Con esos elementos, el juez Farah concluyó que Fernández “cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos (casi el 60% de las comisiones pagadas por el Estado)".
La confirmación del procesamiento de Alberto Fernández también incluyó la misma decisión para los demás imputados en la causa como María Cantero y Héctor Martínez Sosa.
Para los jueces hubo “participación directa” de Fernández en el delito “haciendo uso del cargo que ostentaba”.
