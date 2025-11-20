Fallo completo del procesamiento de Alberto Fernández: "Tenés un amigo Presidente, pasa una vez en la vida"

“Tenés un amigo presidente”

En la causa se afirma que el broker Martínez Sosa logró acceso a los negocios con los seguros gracias a que su esposa María Cantera, era la secretaria privada de Fernández. Ese marco, el fallo citó los mensajes de whatsapp entre ambos que darían cuenta de cómo el expresidente los favorecía gracias a su cargo.

alberto fernandez.jpg Alberto Fernández y pruebas comprometedoras en la causa Nación Seguros.

"Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?”, le dijo Cantero a su esposo en uno de los chats.

También los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó al expresidente sobre la designación de otro broker en Cancillería: “Ya me ocupo”, le contestó Fernández quien a los pocos días revirtió la situación en favor de Cantero-Martínez Sosa.

Con esos elementos, el juez Farah concluyó que Fernández “cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos (casi el 60% de las comisiones pagadas por el Estado)".

La confirmación del procesamiento de Alberto Fernández también incluyó la misma decisión para los demás imputados en la causa como María Cantero y Héctor Martínez Sosa.

Para los jueces hubo “participación directa” de Fernández en el delito “haciendo uso del cargo que ostentaba”.

Cámara Federal FERNANDEZ, A.confirma procesamiento x seguros

