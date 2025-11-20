En OLGA se viene un tembladeral que nadie esperaba: un conductor clave del canal decidió dar un paso al costado. La renuncia llega después de meses de madrugones, tensión y una propuesta artística que lo tentó demasiado, y por ahora el canal intenta manejar la noticia con el mayor sigilo posible mientras busca quién lo reemplazará.
PORTAZO SORPRESIVO
Renuncia inesperada en OLGA: Se fue un conocido conductor y buscan reemplazo urgente
OLGA pierde de golpe a una de sus principales figuras: renuncia inesperada, motivos sorprendentes y un reemplazo que todavía nadie conoce. ¿Quién será?
Quién se va de OLGA y por qué todos hablan de su salida
El bombazo lo tiró Angie Balbiani en Puro Show (eltrece), donde fue dejando pistas para que la mesa entera del programa armara el rompecabezas sin que ella lo dijera de una: menos de 50, familia de famosos, escándalo personal que lo sacó del anonimato, actor, galán, pareja periodista, panel numeroso, paso por el Bailando, hasta que "le gustan los príncipes".
Era cuestión de conectar los puntos. Fernando Dente deja "Paraíso Fiscal", el matutino de OLGA que él encabezaba todas las semanas a las 6 de la mañana, un horario que en el streaming es casi un acto de heroísmo.
La información, según Balbiani, no cayó nada bien dentro de OLGA, donde esperaban manejar los tiempos y recién confirmar en diciembre, básicamente porque todavía no tienen reemplazo y están intentando no prender más fuego del que ya hay. Dicho sin vueltas, la salida es real, el canal lo sabe, pero preferían que nadie lo filtrara por ahora.
Dente, por su parte, no se va por un portazo caprichoso ni por diferencias creativas, sino por algo bastante más terrenal: cansancio acumulado y una propuesta profesional que le mueve el piso a cualquiera. Le ofrecieron dirigir "Hairspray", el musical que protagonizará Damián Betular, y que producirán Olga y Club Media, en una movida que muestra claramente hacia dónde quiere expandirse el canal en 2026.
Una oferta así es difícil de desestimar, sobre todo para alguien que viene del teatro musical y que entiende que estos trenes no pasan dos veces.
Y detrás de todo esto aparece una tensión que muchos ya venían señalando en redes y en otras coberturas: el streaming local viene con números ajustados, muchas horas de aire, poco descanso y expectativas enormes. En ese combo, la salida de una figura fuerte siempre genera ruido.
El salto de Fernando Dente y lo que deja para OLGA y el público
Desde marzo de 2024, cuando Fernando Dente se sumó al proyecto, él mismo había convertido ese horario imposible en una especie de ritual compartido con una audiencia chica pero fiel, que encontraba ahí la primera compañía del día.
En el posteo del cierre del primer año que subió a Instagram, Dente contó: "9 meses de madrugar y madrugar… fuimos la primera información que recibías cuando arrancabas tu día". Esa frase resume perfecto lo que significó ese ciclo para él: un poco de compromiso profesional, cariño por el equipo y la sensación de estar construyendo algo nuevo desde cero.
La realidad es que su salida también revela un movimiento más grande: OLGA se está queriendo meter en el terreno del teatro musical, con "Hairspray" como su primera experiencia seria de producción integral. Y que ese salto esté encabezado por Dente, con Betular como protagonista, habla de la búsqueda de ampliar el negocio y no depender únicamente de la lógica del vivo diario, que demanda muchísimo y, en algunos casos, devuelve menos de lo esperado.
Mientras tanto, en OLGA la preocupación pasa por el hueco que queda en las mañanas. No es fácil encontrar a alguien que pueda sostener dos horas de contenido diario en un horario tan ingrato y con una audiencia tan acostumbrada a la energía de Dente. Por eso, en el canal preferían mantener la noticia bajo llave hasta cerrar el reemplazo, algo que todavía no está definido.
Lo de Dente es un cambio de etapa, de ritmo y de manera de trabajar. Y al mismo tiempo, muestra que el streaming le exige todo a uno, pero no siempre lo sostiene, y cuando aparece un proyecto sólido, artístico y real, la mayoría sabe que es momento de apostar sin mirar atrás. Dente lo hizo, y ahora queda ver cómo reacomoda sus piezas un canal que atraviesa su propio proceso de reinvención.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."