Renuncia inesperada en OLGA: Se fue un conocido conductor y buscan reemplazo urgente

Una oferta así es difícil de desestimar, sobre todo para alguien que viene del teatro musical y que entiende que estos trenes no pasan dos veces.

Y detrás de todo esto aparece una tensión que muchos ya venían señalando en redes y en otras coberturas: el streaming local viene con números ajustados, muchas horas de aire, poco descanso y expectativas enormes. En ese combo, la salida de una figura fuerte siempre genera ruido.

El salto de Fernando Dente y lo que deja para OLGA y el público

Desde marzo de 2024, cuando Fernando Dente se sumó al proyecto, él mismo había convertido ese horario imposible en una especie de ritual compartido con una audiencia chica pero fiel, que encontraba ahí la primera compañía del día.

En el posteo del cierre del primer año que subió a Instagram, Dente contó: "9 meses de madrugar y madrugar… fuimos la primera información que recibías cuando arrancabas tu día". Esa frase resume perfecto lo que significó ese ciclo para él: un poco de compromiso profesional, cariño por el equipo y la sensación de estar construyendo algo nuevo desde cero.

image El ciclo de Dente fue clave para el canal y la audiencia matutina. La salida muestra la expansión de OLGA hacia el teatro musical y los retos del streaming argentino.

La realidad es que su salida también revela un movimiento más grande: OLGA se está queriendo meter en el terreno del teatro musical, con "Hairspray" como su primera experiencia seria de producción integral. Y que ese salto esté encabezado por Dente, con Betular como protagonista, habla de la búsqueda de ampliar el negocio y no depender únicamente de la lógica del vivo diario, que demanda muchísimo y, en algunos casos, devuelve menos de lo esperado.

Mientras tanto, en OLGA la preocupación pasa por el hueco que queda en las mañanas. No es fácil encontrar a alguien que pueda sostener dos horas de contenido diario en un horario tan ingrato y con una audiencia tan acostumbrada a la energía de Dente. Por eso, en el canal preferían mantener la noticia bajo llave hasta cerrar el reemplazo, algo que todavía no está definido.

Lo de Dente es un cambio de etapa, de ritmo y de manera de trabajar. Y al mismo tiempo, muestra que el streaming le exige todo a uno, pero no siempre lo sostiene, y cuando aparece un proyecto sólido, artístico y real, la mayoría sabe que es momento de apostar sin mirar atrás. Dente lo hizo, y ahora queda ver cómo reacomoda sus piezas un canal que atraviesa su propio proceso de reinvención.

