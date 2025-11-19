OLGA en venta: Lo que se dijo en Mitre Live y la respuesta de Migue Granados

Lo que la polémica revela del streaming argentino hoy

Cuando Pardini dijo, casi como un machetazo, "¿Vos sabés por qué OLGA vive haciendo eventos? ¿Si el streaming es un éxito por qué buscan algo afuera? Esto es negocio. Yo te digo a esta hora que OLGA está en venta. Es coherente que se venda porque los streaming llegaron a un tope de comercialización y no van a conseguir más plata y si van a tener más gastos", puso en palabras una discusión interna del sector que todos conocen, aunque pocos quieren blanquear: la plata publicitaria no crece al ritmo de los contenidos, y el margen se achica cada vez que la informalidad deja de ser una alternativa.

Incluso cuando aclaró que en un cambio de dueños no suele cambiar demasiado al principio, dejó flotando una idea que en el mundo mediático argentino es casi una máxima: "Nadie sabe quién es el dueño o dueña de un medio de comunicación así que si cambian los dueños quizás nos enteramos y quizás no. A lo mejor surge la oportunidad y listo". Eso, dicho así, alimentó mucho más que un simple rumor.

image El planteo de Pardini instaló la discusión sobre los ingresos reales, los gastos crecientes y la dificultad de sostener estructuras grandes en el modelo actual del streaming argentino.

En paralelo, Migue Granados, creador de OLGA y conductor del programa "Soñé que volaba", decidió salir él mismo a desactivar la bomba desde X (ex Twitter), respondiéndole directamente al post de Etchegoyen: "Esto es recontra falso", y después remató con un chiste para despegarse del dramatismo: "Igual si alguno no tan turbio quiere comprar mi parte, estoy. Viste como es el tano". La frase, que buscó alivianar, terminó confirmando de cierta forma que la situación no es necesariamente grave, pero sí es incómoda.

Para colmo, OLGA viene arrastrando varias semanas movidas (la polémica por la entrevista caída de la China Suárez, el cruce al aire entre dos influencers, un accidente en vivo en "Tapados de laburo") y eso siempre alimenta interpretaciones de más. No porque haya relación directa, sino porque cuando un medio está demasiado expuesto en agenda, cualquier ruido se amplifica.

image La desmentida de Migue no apagó del todo el ruido y dejó abierta la lectura de un escenario incómodo. Con conflictos recientes y mayor exposición, cualquier rumor terminó amplificado y más difícil de desactivar.

Y mientras nadie del equipo directivo da una explicación más detallada, lo único claro es que el modelo de streaming argentino llegó a un punto en el que la ambición choca de frente con la realidad económica.

Sea o no cierto que hubo una oferta, haya o no un interesado esperando detrás del telón, lo que deja entrever este episodio es la fragilidad de un negocio que, puertas afuera, parece imparable, pero que puertas adentro está haciendo malabares para no perder el envión. Y eso, en definitiva, es lo que explica por qué esta versión prendió tan rápido. Y también por qué, aunque suenen todas las desmentidas del mundo, el tema no va a desaparecer tan fácil.

