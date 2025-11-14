La promoción de Hija del Fuego venía con todo para relanzar a la China Suárez de la mano de Disney, pero la caída de la entrevista con Luzu TV abrió un frente inesperado que terminó desacomodando la estrategia. Y mientras OLGA también tomó nota del temblor, el detrás de escena dejó más preguntas que certezas sobre qué se manejó mal.
MESA CHICA ENOJADA
Furia en Disney con la China Suárez: Estalló la interna y hablan de "amor terminado"
La China Suárez y Disney quedaron en guerra fría tras el caos con Luzu. La bronca explotó puertas adentro y ahora su futuro con la empresa cuelga de un hilo.
Disney estalla puertas adentro: el día que la promo se volvió un problema
El conflicto que afuera se vendió como una confusión sobre agendas, en los pasillos internos sonó mucho más áspero, al punto de que, según contaron en Intrusos (América), la mañana en Disney fue un hervidero de enojo genuino, sorpresa mal gestionada y la sensación de que la protagonista había puesto a la plataforma en una situación incómoda, justo en un lanzamiento que venía milimétricamente planificado.
Rodrigo Lussich, que suele tener línea directa con varias de las áreas de prensa, dijo sin vueltas: "Altísimo quilombo esta mañana… Están furiosos con la China Suárez por todo este desmanejo de la prensa", una frase que cayó de una reunión donde, según la misma mesa chica, la caída de la entrevista con Diego Leuco fue entendida como una señal de desprolijidad que excedía cualquier explicación amable.
Aunque lo que más molestó, según el propio programa, fue que la actriz haya reenviado mails internos para justificarse, algo que para una empresa como Disney, que cuida la confidencialidad como si fuera oro, es prácticamente un agravio. "Cada vez que la China tiene que hacer prensa es un incordio… están podridos", agregó Lussich, duro pero coherente con lo que venía sonando desde la trastienda, especialmente porque la promoción de la serie dependía de exponerla en medios que hoy son clave para llegar a públicos que la televisión abierta ya no retiene, como Luzu TV u OLGA.
La China, como era previsible, no se quedó callada. Desde su cuenta en X cruzó a la periodista Laura Ubfal con un mensaje directo: "A ver si empezamos a hablar con la verdad", metiendo más leña al fuego de un debate que, lejos de apagarse, se extendió a otros programas, entre ellos Mañanísima, donde también se habló del tema, y Mitre Live, desde donde Juan Etchegoyen aseguró que la actriz se había enojado con la plataforma y que la charla con la producción fue "áspera".
En su análisis, Etchegoyen relató que desde adentro le dijeron que la China "los cagó a pedos", lo que pinta un escenario donde todos salieron golpeados y nadie quedó bien parado.
Quién de Disney banca a la China Suárez y la interna que pocos cuentan
Cuando parecía que en Disney estaban listos para cortar por lo sano, apareció otra pata del asunto que reordenó la lectura del conflicto. En SQP, Yanina Latorre dio a conocer la existencia de una productora muy influyente dentro de la compañía que habría sostenido a Suárez a lo largo de varias producciones, incluso cuando su perfil público no encajaba del todo con la línea corporativa.
"Disney cuida su contenido y a la gente que contrata, y esta tipa estuvo toda la noche insultando a medio país en Twitter. Ese no es el espíritu de Disney". Sin embargo, según su información, esta productora tiene un nivel de poder tal que la continuidad de la actriz en distintos proyectos no se explica sin su respaldo.
El antecedente que recordó Latorre va en esa línea: durante el escándalo con Wanda Nara, la productora habría gestionado una entrevista con Alejandro Fantino para limpiarle la imagen, un movimiento que muestra que el apoyo no es nuevo ni menor. De hecho, en la propia industria algunos productores comentan, off the record, que Suárez siempre fue una figura capaz de generar impacto y conversación, aunque eso viniera envuelto en problemas, algo que a veces suma y a veces complica, dependiendo del proyecto y el momento.
El punto clave es que Hija del Fuego (producida por Kapow y Adrián Suar, y lanzada con 22 episodios de un saque en Disney+) necesitaba una previa ordenada, una narrativa clara y una protagonista alineada con la estrategia, especialmente porque la serie busca posicionarse en un territorio híbrido entre thriller patagónico, drama emocional y marca global. En lugar de eso, el estreno quedó tapado por el ruido mediático de una pelea que nunca debió existir.
La frase que circula, según contaron en Intrusos, es lapidaria: "Hasta acá llegó nuestro amor por la China Suárez". Si eso implica un punto final o simplemente una advertencia, todavía nadie lo sabe.
Pero algo es seguro: cuando un gigante como Disney empieza a cansarse, las segundas oportunidades dejan de aparecer tan seguido, y el margen de error se achica como pocas veces antes en la carrera de una actriz que siempre vivió al borde, entre el talento y el escándalo.
