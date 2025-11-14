Furia en Disney con la China Suárez: Estalló la interna y hablan de "amor terminado"

image La repercusión creció porque Suárez reenviaba mails internos y discutía públicamente con periodistas. Productores y plataformas como Luzu y Olga describieron la situación como un desgaste que volvió inmanejable la promoción.

En su análisis, Etchegoyen relató que desde adentro le dijeron que la China "los cagó a pedos", lo que pinta un escenario donde todos salieron golpeados y nadie quedó bien parado.

Quién de Disney banca a la China Suárez y la interna que pocos cuentan

Cuando parecía que en Disney estaban listos para cortar por lo sano, apareció otra pata del asunto que reordenó la lectura del conflicto. En SQP, Yanina Latorre dio a conocer la existencia de una productora muy influyente dentro de la compañía que habría sostenido a Suárez a lo largo de varias producciones, incluso cuando su perfil público no encajaba del todo con la línea corporativa.

"Disney cuida su contenido y a la gente que contrata, y esta tipa estuvo toda la noche insultando a medio país en Twitter. Ese no es el espíritu de Disney". Sin embargo, según su información, esta productora tiene un nivel de poder tal que la continuidad de la actriz en distintos proyectos no se explica sin su respaldo.

image La influencia de una productora poderosa dentro de Disney explicaría por qué la actriz continúa siendo convocada pese a la polémica. Yanina Latorre reveló maniobras previas para sostener su imagen incluso en momentos de crisis mediática.

El antecedente que recordó Latorre va en esa línea: durante el escándalo con Wanda Nara, la productora habría gestionado una entrevista con Alejandro Fantino para limpiarle la imagen, un movimiento que muestra que el apoyo no es nuevo ni menor. De hecho, en la propia industria algunos productores comentan, off the record, que Suárez siempre fue una figura capaz de generar impacto y conversación, aunque eso viniera envuelto en problemas, algo que a veces suma y a veces complica, dependiendo del proyecto y el momento.

El punto clave es que Hija del Fuego (producida por Kapow y Adrián Suar, y lanzada con 22 episodios de un saque en Disney+) necesitaba una previa ordenada, una narrativa clara y una protagonista alineada con la estrategia, especialmente porque la serie busca posicionarse en un territorio híbrido entre thriller patagónico, drama emocional y marca global. En lugar de eso, el estreno quedó tapado por el ruido mediático de una pelea que nunca debió existir.

image El episodio afectó la promoción de Hija del Fuego, que necesitaba orden y estrategia para posicionarse. El desgaste interno llevó a que directivos deslizaran que la relación con la actriz podría estar llegando a un final.

La frase que circula, según contaron en Intrusos, es lapidaria: "Hasta acá llegó nuestro amor por la China Suárez". Si eso implica un punto final o simplemente una advertencia, todavía nadie lo sabe.

Pero algo es seguro: cuando un gigante como Disney empieza a cansarse, las segundas oportunidades dejan de aparecer tan seguido, y el margen de error se achica como pocas veces antes en la carrera de una actriz que siempre vivió al borde, entre el talento y el escándalo.

